دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة "أدفانسد إنهيليشن ريتوالز" (إيه آي آر) ، الشركة الرائدة عالمياً في تبغ النرجيلة ومنتجات التسخين وليس الحرق، أمس عن تعيين ستيوارت برازيير رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة. ويأتي تعيين ستيورات خلفاً لرينهارد ميك، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2021، والذي أصبح يتولى حالياً منصب رئيس مجلس إدارة (إيه آي آر).

منذ عام 2021، حققت (إيه آي آر) نمواً كبيراً من شركة عالمية رائدة في صناعة تبغ النرجيلة، يندرج تحتها علامة تجارية واحدة هي الفاخر، إلى شركة تركز على المستهلك وأسلوب حياة قائم على مجموعة من العلامات التجارية والمنصات الرائدة. وفي سوق يشهد نموًا قويًا، قامت الشركة بتطوير قدراتها بشكل كبير، وتعزيز ريادة علامتها التجارية وبصمتها الدولية، وأطلقت بنجاح العلامة التجارية أوكا (OOKA)، جهاز النرجيلة الخالي من الفحم والذي يعمل على تسخين تبغ النرجيلة وعدم حرقه والذي أحدث ثورة في هذا المجال. كما تحولت (إيه آي آر) إلى شركة تتمتع بمحفظة علامات تجارية متميزة مع التوسع في نهج عملها عبر التعامل المباشر مع المستهلك لتحقق نجاحاً باستكمال نماذجها في السوق.

وشغل ستيوارت برازيير منصب المدير المالي في (إيه آي آر) منذ عام 2019 وهو ما جعله في موقع مثالي لشغل منصب الرئيس التنفيذي. لقد لعب ستيوارت دوراً أساسياً في تشكيل وتنمية الأعمال التجارية حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، حيث تقوم المجموعة بتزويد أكثر من 100 دولة بتبغ النرجيلة عالي الجودة ذو العلامات التجارية وتتمتع بحصة 50٪ تقريباً من فئة النرجلية في الأسواق التي تعمل فيها. ومع وصول صافي المبيعات إلى أكثر من 400 مليون دولار أمريكي وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى حوالي 150 مليون دولار أمريكي، واصلت المجموعة تحقيق نمواً مضاعفاً في الإيرادات سنوياً مع الاستمرار في استثمار مبالغ كبيرة في تطوير منتجات الجيل التالي لهذه الفئة.

وقبل التحاقه بالعمل مع (إيه آي آر)، أمضى ستيوارت 22 عاماً مع شركة برتيش أمريكان توباكو(بات) حيث تولى العديد من الأدوار الإدارية العامة والمالية، والتي كان أخرها منصب رئيس الشؤون المالية لشركة التبغ الأمريكية في أوروبا وشمال أفريقيا. وقد أدار وحدة أعمال صافية بقيمة 6.0 مليار جنيه إسترليني تدر أرباحاً سنوية بحوالي 2.3 مليار جنيه إسترليني للمجموعة.

وسيخلف باسم لطفي ستيوارت حيث تم تعيينه مديراً مالياً. انضم باسم إلى شركة (إيه آي آر) في يوليو 2020 بعد مسيرة مهنية طويلة وناجحة في شركة (بات) ، حيث شغل آخر مرة منصب المدير المالي لمنطقة شمال وسط أوروبا، ثاني أكبر مصدر للإيرادات والأرباح لمجموعة (بات).

تعمل مجموعة "إيه آي آر" في سوق تبلغ قيمته 15-20 مليار دولار ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 7-10% مدفوعاً بالاتجاهات الاجتماعية والثقافية. تشمل العلامات التجارية لشركة (إيه آي آر) علامة الفاخر الرائدة في السوق العالمية، وشيشة كارتل، العلامة التجارية الأسرع نمواً في أوروبا، وعلامة زودياك التجارية الخالية من التبغ، بالإضافة إلى فئة إعادة تعريف جهاز "أوكا" الخالي من الانبعاثات الضارة الناتجة من احتراق الفحم . كما تعتبر "إيه آي آر" أكبر من منافسيها الأربعة التاليين مجتمعين.

وفي هذا الصدد، قال رينهارد ميك، رئيس مجلس إدارة "أدفانسد إنهيليشن ريتوالز" (إيه آي آر): "إن السمات القيادية والذكاء التجاري والعملي والشغف الذي يتمتع به ستيوارت وجهود فريق العمل كان له دور أساسي في تحولنا من العلامة التجارية الرائدة الفاخر إلى شركة مبتكرة وواعدة وهي إيه آي آر اليوم. إن المعرفة الواسعة لستيوارت بهذا النوع من الأعمال. لقد حظى وباسم بدعمي وثقتي الكاملين حيث نواصل معاً بناء وقيادة الإستراتيجية العامة والتوجه لشركة إيه آي آر من خلال المنتجات الرائدة في السوق والابتكارات التكنولوجية الرائدة عالمياً.

وأضاف ميك بالقول: "تحت قيادة ستيوارت وبدعم مني ومن مجلس إدارة إيه آي آر الأوسع، سيعمل هذا التغيير على تسريع رحلتنا وتمكيننا من تنفيذ رؤيتنا المتمثلة بتقديم تجربة حياة راقية."

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بشار الرفوع

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