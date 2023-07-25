أبوظبي: أعلنت شركة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ -أكبر مزود لخدمات الرعاية الصحيّة في المواقع وخدمات الطوارئ الطبيّة وحلول الصحة المهنيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة-عن تعيين د. روهيل راغافان بمنصب الرئيس التنفيذي الجديد في مقر الشركة الرئيسي في أبوظبي.

على مدى العقدين الماضيين، شغل الدكتور روهيل راغافان العديد من المناصب الإدارية في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك شغله لمنصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة برجيل القابضة في سلطنة عمان في السنوات الخمس الماضية. خلال هذه الفترة، كان الدكتور راغافان مسؤولاً عن ثلاثة مستشفيات ومركزين طبيين وعيادات متعددة في المواقع للعديد من العملاء المرموقين مثل شركة النفط العمانية، وصحار ألمنيوم، وشركة تنمية نفط عُمان، وكان يشرف على عملية إدارة الطوارئ على نطاق واسع بالتعاون مع وزارة الصحة وذلك خلال جائحة كوفيد -19.

وتعليقاً على تعيينه، قال الدكتور روهيل راغافان: "أود أن أثني على شركة برجيل القابضة لمنحي الفرصة لإدارة عملياتها في عُمان. وأتطلع قُدماً إلى بدء عملي كرئيس تنفيذي لشركة ريسبونس بلس القابضة والتي أعتقد أنها تملك نموذجاً فريداً وإمكانات هائلة لتلعب دوراً رئيسياً في قطاع الرعاية الصحية العالمي".

وأضاف: "ستكون مهامي الرئيسية تطوير خدمات جديدة في مجال الرعاية الصحية بالتعاون مع مع شركاء عالميين لتعزيز مكانة ريسبونس بلس ميديكال كمزود رئيسي للرعاية الصحية قبل دخول المستشفى."

ويمتلك الدكتور راغافان خبرة واسعة في التعامل مع المرضى من خارج المستشفى إلى داخل مرافق الرعاية الصحية من خلال خبرته كطبيب جراح لقسم الأنف والأذن والحنجرة. بالإضافة إلى ذلك، فان أداء ريسبونس بلس القابضة المتميز، والتقنيات المتطورة، والقوة العاملة، من شأنه أن يوفر المقومات اللازمة لتحقيق المزيد من النجاحات القادمة.

في هذا السياق، يؤكد الدكتور راغافان: " أن التكيف مع سيناريوهات الأسواق المختلفة سيكون التحدي الأكبر، لذا نسعى لبناء شراكات محلية وتطويرها لتلبية الاحتياجات المحددة لكل سوق. وتحظى ريسبونس بلس ميديكال اليوم بمكانة مرموقة في مجالها، وتملك قاعدة عملاء تضم بعضاً من أكبر الأسماء في السوق. مسؤوليتي الأساسية اليوم هي الابتكار والتطوير والارتقاء بـشركة ريسبونس بلس ميديكال إلى مستويات عالمية."

#بياناتشركات

- انتهى -

حول ريسبونس بلس القابضة

ريسبونس بلس القابضة هي أكبر مزوّد للخدمات الرعاية الصحية وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة التي تدير أكثر من 260 عيادة ميدانية أكبر أسطول خاص من سيارات الإسعاف في أبوظبي، وقد تم إدراجها مؤخراً في السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.