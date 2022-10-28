أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بروج بي ال سي ("بروج" أو "الشركة") (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز BOROUGE ورمز التعريف الدولي AEE01072B225) إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة، تعيين السيد "جان مارتن نوفر" كرئيس تنفيذي مالي لشركة بروج اعتباراً من 1 نوفمبر 2022.

يتمتع جان مارتن بخبرة 16 عاماً في مجال البتروكيماويات، كما تولى سابقاً عدة مناصب إدارية عليا في المالية في عدد من القطاعات الصناعية المختلفة مثل شركات الطيران، والاتصالات، والخدمات المصرفية، وكان آخر منصب تقلده نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الخزينة والتمويل في شركة بورياليس. ومن خلال منصبه هذا، لعب جان مارتن دوراً رئيسياً منذ عام 2007 في مسيرة بروج التطويرية المستمرة، حيث قاد بتكليف من بورياليس كافة برامج تمويل مشروع بروج 2، وبروج 3، وبروج 4، إضافة إلى الاكتتاب العام الناجح لشركة بروج.

أما السيد سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي المالي السابق في بروج، فسيقوم بمساعدة السيد "جان مارتن" بصفة انتقالية حتى نهاية السنة المالية قبل عودته بدوام كامل إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اعتباراً من 1 يناير 2023.

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نبذة عن بروج

تمتلك شركة أدنوك حصة الأغلبية في شركة بروج بنسبة 54% في حين تمتلك شركة بورياليس حصة 36%، وتعتبر شركة بروج المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "BOROUGE" / ورمز التعريف الدولي "AEE01072B255" شركة بتروكيماويات رائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والسيارات والتغليف المطور والرعاية الصحية والزراعة. لمعرفة المزيد حول بروج، يرجى زيارة borouge.com

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

رحاب عمر عتيق

نائب الرئيس التنفيذي للاتصال الدولي

Media@borouge.com

سمر خان

نائب الرئيس التنفيذي لعلاقات المستثمرين

investorrelations@borouge.com