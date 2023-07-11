الامارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت "بي اتش ام كابيتال" إحدى الشركات الرائدة في الأسواق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيينها مزوداً للسيولة على أسهم شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

ووفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين، ستقوم "بي اتش ام كابيتال" بتوفير السيولة للأوراق المالية الخاصة بشركة أبو ظبي الوطنية للفنادق. المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وذلك من خلال إدخال أسعار يومية في نظام تداول السوق، بما يسهم في المحافظة على نشاطات السيولة على السهم، وتقديم قيمة مضافة للمستثمرين بما يتناسب مع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن والصادرة من قبل سوق أبو ظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وأعرب عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال، عن خالص الشكر والامتنان للسيد/ خالد أنيب، الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية للفنادق، ولكافة أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم بالشركة واختيارها مزوداً للسيولة لأسهم المجموعة، مما يمنح المستثمرين في المنطقة قدرة أكبر على تنويع محافظهم الاستثمارية، والحفاظ على استقرار التحركات السعرية لأسهم الشركة المتداولة في السوق.

وأضاف: "هذه فرصة رائعة لتقديم خدمات السيولة لشركة أخرى تحظى بتقدير كبير، وهي شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق في ظل ما يشهده سوق أبو ظبي للأوراق المالية من اهتمام متزايد من قبل المستثمرين، ونحن على ثقة من أننا سنعمل على تسهيل التداول على أسهم شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق المدرجة بالسوق".

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نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

يذكر أن "بي اتش ام كابيتال" هي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة "بي اتش ام كابيتال“ www.bhmuae.ae