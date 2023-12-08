أعلنت "بي اتش ام كابيتال"، إحدى الشركات الرائدة في الأسواق المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيينها مزوداً للسيولة على أسهم "تاكسي دبي"، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة بدبي، والمدرجة في سوق دبي المالي.

وجاء ذلك وفقاً لاتفاقية تم توقعيها بين الجانبين، في أعقاب الاكتتاب الناجح لشركة "تاكسي دبي"، المملوكة لدائرة المالية لحكومة دبي، والذي اعتُبر أكبر طلب للاكتتاب العام الأولي في سوق دبي المالي على الإطلاق، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب مبلغ 150 مليار درهم إماراتي إجمالاً لجميع الشرائح مجتمعة، علماً بأن الطرح العام الأولي للشركة اقتصر على ما يعادل 24.99% من رأسمالها، وبواقع 624 مليوناً و750 ألف سهم.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "بي اتش ام كابيتال" بتوفير السيولة للأوراق المالية الخاصة بشركة "تاكسي دبي" في سوق دبي المالي، من خلال إدخال أسعار يومية في نظام تداول السوق، بما يسهم في المحافظة على السيولة على السهم، وتقديم قيمة مضافة للمستثمرين بما يتناسب مع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن والصادرة من قبل سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: "نحن سعداء بانضمام شركة تاكسي دبي إلى قائمة الشركات المحلية الرائدة التي تستفيد من خدماتنا في مجال تقديم السيولة، وستسهم هذه الخطوة بتعزيز مكانة الشركة في سوق دبي المالي، والحفاظ على استقرار التحركات السعرية لأسهمها المتداولة، وفي نفس الوقت تتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص الكامنة في أسواق المال".

وعبّر السعدي عن شكره لفريق القيادة في "تاكسي دبي" على ثقته بشركة "بي اتش ام كابيتال" التي تتمتع بخبرة طويلة في الأسواق المالية، وتحظى بعلاقات تعاون وشراكات ممتدة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وكبرى الشركات على مستوى المنطقة والعالم، مضيفاً أن الشركة ستعمل على تسهيل التداول على أسهم "تاكسي دبي" المدرجة في سوق دبي المالي، سواءً للمستثمرين من الأفراد أو المؤسسات.

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نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال“ هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

"بي اتش ام كابيتال“ هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات إثمار الدولية القابضة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.bhmuae.ae