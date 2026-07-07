دبي، الإمارات العربية المتحدة، ماسيف ميديا: أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيينها صانعاً رسمياً للسوق لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم الإماراتي للمستثمرين الأفراد، في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتعزيز مستويات السيولة ودعم مسيرة تطوير أسواق رأس المال في الدولة.

ويؤكد هذا التعيين المكانة المتنامية التي تتمتع بها بي اتش ام كابيتال في مجال خدمات صناعة السوق عبر مجموعة متنوعة من الأوراق المالية المدرجة، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق، وتعزيز آليات اكتشاف الأسعار، وزيادة النشاط التداولي في ناسداك دبي.

وبصفتها صانعاً للسوق، ستتولى بي اتش ام كابيتال توفير أسعار بيع وشراء بصورة مستمرة لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم الإماراتي للمستثمرين الأفراد، بما يسهم في دعم انسيابية التداول، وتعزيز مستويات السيولة، وتوفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وموثوقية للمستثمرين.

من جانبه، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: "يعكس اختيار بي اتش ام كابيتال صانعاً للسوق لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم الإماراتي للمستثمرين الأفراد التزامنا المستمر بدعم تطور أسواق رأس المال في دولة الإمارات وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص الاستثمارية المبتكرة. وتؤدي صناعة السوق دوراً محورياً في تعزيز السيولة، وتحسين كفاءة اكتشاف الأسعار، وخلق بيئة تداول أكثر حيوية للمستثمرين. ويسعدنا أن نساهم في دعم هذا الإصدار المهم، وأن نواصل الإسهام في تنمية سوق رأس المال الإسلامي في دولة الإمارات."

تُعد صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم الإماراتي أداة استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، صُممت لتوفير وسيلة سهلة ومباشرة للمستثمرين الأفراد للاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت الإسلامية في دولة الإمارات. ويبدأ الحد الأدنى للاكتتاب من ألف درهم إماراتي، بما يتيح للمستثمرين الحصول على توزيعات ربحية دورية وفقاً لمعدل الربح وجدول التوزيعات المعتمدين للإصدار. كما يمكن للمستثمرين تداول الصكوك في السوق قبل تاريخ الاستحقاق، في حين يستحق من يحتفظ بها حتى موعد الاستحقاق استرداد كامل قيمة الاستثمار، وذلك وفقاً لشروط وأحكام الإصدار.

وتواصل بي اتش ام كابيتال ترسيخ مكانتها كمزود رائد لخدمات الوساطة المالية، وإدارة الأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والاستشارات المالية، وصناعة السوق، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم المستثمرين والجهات المصدرة، وتسهم في تحقيق النمو المستدام لأسواق رأس المال في دولة الإمارات.

نبذة عن شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية:

"بي إتش إم كابيتال" هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

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