أعلنت مجموعة إكس أس العالمية (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال عن تعيين السيدة نادين باوتيستا في منصب المديرة القطرية للوسيط العالمي متعدد الأصول في الفلبين.

وتتمتع نادين بخبرة تزيد عن 10 سنوات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال وستتولى قيادة فريق عمل الوسيط العالمي الحائز على جوائز متعددة في الفلبين، حيث ستشمل مسؤولياتها الرئيسية تحقيق نمو الإيرادات للسوق الفلبيني من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات الأعمال التي تتماشى مع الأهداف والغايات العامة للمجموعة في المنطقة، وذلك تحت إشراف المدير التجاري الدولي للمجموعة السيد وائل حماد.

وتعليقا على ذلك، قال المدير التجاري الدولي في مجموعة إكس أس العالمية السيد وائل حماد: يسعدنا في مجموعة إكس أس أن نرحب بالسيدة نادين باوتيستا بصفتها المديرة القطرية الجديدة للمجموعة في الفلبين.

وأضاف: نحن على ثقة تامة ان الخبرة الواسعة التي تتمتع بها نادين وسجلها الحافل بالإنجازات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال سيمكنها من بث وجهات نظر جديدة وأفكار مبتكرة في عملياتنا في الفلبين.

وتابع: انني أتطلع إلى العمل معها عن كثب لدفع أعمالنا إلى الأمام، وتنمية فريقنا على أرض الواقع، وتحقيق نتائج استثنائية لعملائنا في قارة آسيا.

من جانبها، قالت المديرة القطرية الجديدة لمجموعة إكس أس العالمية في الفلبين السيدة نادين باوتيستا: يسعدني الانضمام إلى وسيط عالمي رائد يتميز بالديناميكية والابداع في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.

وأضافت: ان النهج التقدمي لمجموعة إكس أس العالمية، وتفانيها الثابت في توفير دعم استثنائي للعملاء يخلق إمكانات هائلة للنمو والنجاح.

وتابعت: أنا متحمسة للعمل جنبًا إلى جنب مع فريق ماهر ومتوسع باستمرار لتعزيز إنجازات الشركة المتميزة بالفعل في الفلبين وأتطلع إلى البدء وزيادة حصتنا في السوق داخل الفلبين.

هذا وتتمتع السيدة نادين باوتيستا بخبرة واسعة في العمل في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال وستتولى كجزء من منصبها الجديد ، مسؤولية قيادة جهود الشركة في الفلبين، بهدف تحقيق إيرادات في جميع أنحاء قارة آسيا.

وبالاعتماد على خبرتها الواسعة وسجلها الحافل بالإنجازات في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، ستتولى نادين منصبًا حاسمًا، حيث ستقوم بإدارة فريق من مديري الحسابات الرئيسيين أثناء قيادة مساعي الشركة الهادفة إلى تحقيق الايرادات، وأنشطة المبيعات، واستراتيجيات التسويق، وبرامج الشراكة.

وإلى جانب خبرتها الواسعة في العمل مع فرق العمل وإدارتها، تحمل نادين أيضًا شهادات متقدمة في مجال "مكافحة تبييض الأموال للمؤسسات المالية" و "الأخلاق والنزاهة والإنصاف في الخدمات المالية" من المعهد الأوروبي للإدارة وأسواق المال (EIMF) جنبًا إلى جنب مع درجة البكالوريوس في الاتصالات والدبلوم المتقدم في القيادة والإدارة.

تجدر الإشارة الى ان هذا العام قد تميز بظهور أخبار مجموعة إكس أس العالمية بانتظام في مختلف وسائل الاعلام نظرًا لعدد أعضاء الفريق الجدد الذين تم تعيينهم في إطار خطط المجموعة للتوسع على الصعيدين العالمي والإقليمي.

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حول مجموعة إكس أس العالمية (XS.com)

مجموعة إكس أس العالمية (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر إكس أس للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.