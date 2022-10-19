بعد أن أكمل برنامج التحول الأولي للاتحاد للطيران بنجاح، توني دوغلاس قرر التوجه إلى فرصة عمل جديدة.

تم تعيين دوغلاس مستشارا لمجلس إدارة شركة (ADQ) للطيران والخدمات الجوية خلال الفترة الانتقالية للمساهمة في دعم طموحات أبوظبي في هذا القطاع.

أبوظبي : أعلنت "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، ومجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران عن تعيين أنطونوالدو نيفيس رئيساً تنفيذياً للمجموعة خلفاً للرئيس التنفيذي السابق توني دوغلاس، الذي قرر أن يتوجه لفرصة جديدة، و خلال الفترة الانتقالية سيعمل توني دوغلاس مستشارا لمجلس إدارة شركة (ADQ) للطيران والخدمات الجوية، و بذلك يسهم في دعم طموحات أبوظبي في هذا القطاع.

شغل أنطونوالدو نيفيس قبل انضمامه لمجموعة الاتحاد للطيران منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة، للخطوط الجوية الوطنية البرتغالية، حيث قاد بنجاح عملية تحول جدري في الشركة من ما عزز من قيمتها وارتقى في خدمة عملائها فضلا عن زيادة عدد الركاب، مما ساهم بشكل كبير في تطوير السياحة في البرتغال. كما تولى نيفيس منصب الرئيس التنفيذي في شركة أزول أيرلانز البريزيلية ، حيث قادها بنجاح للاكتتاب العام في وادراج اسهمها في بورصة نيويورك، قبل ذلك عمل أنطونوالدو كشريك في شركة ماكينزي، حيث أعد خطة ناجحة طويلة الأجل لتطوير قطاع الطيران في البرازيل.

وقال معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران: "قاد السيد دوغلاس مجموعة الاتحاد للطيران خلال سنواتها الأكثر تحدياً، ونود أن نشكره على جهوده المميزة التي بذلها خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي لطيران الاتحاد قبل نحو خمس سنوات حيث استطاع أن يقود الشركة بكفاءة عالية في ظل ظروف صعبة عصفت بقطاع الطيران في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) محققا العديد من الانجازات من أبرزها تحول المجموعة إلى الربحية وتعزيز استدامة مواردها المالية، كما نشكره على مساهمته في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز رائد في قطاع الطيران."

واضاف "إننا على ثقة من أن الرئيس التنفيذي الجديد أنطونوالدو نيفيس، سيمضي في تنفيذ المرحلة المقبلة من سعينا نحو تحقيق النمو المستدام، مؤكدا أن الاتحاد ستواصل دعم اقتصاد أبوظبي باعتبارها الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم خدمات ذات مستويات عالمية."

إلى ذلك قال أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران :" أنا فخور جدا بتولي منصب الرئيس التفيذي لشركة تعد واحدة من أكثر شركات الطيران المرموقة عالمياً، مؤكدا أنه سيعمل مع فريق الإدارة وكافة العاملين على المحافظة على المكتسبات والإنجازات السابقة والسعي لتحقيق المزيد من الأهداف والتطلعات لمواصلة رحلة النمو."

من جهته قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الاتحاد للطيران: “خلال فترة عملي على مدى السنوات الخمس الماضية شعرت بالفخر والامتنان، فقد تجاوزنا تحديات غير مسبوقة ناجمة عن الظروف الاقتصادية التي واجهها قطاع الطيران بنجاح وذلك من خلال التدابير السليمة التي اتخذناها لوضع الاتحاد على مسار مستدام للمستقبل، معربا عن تقديره لكل العاملين في الاتحاد للطيران ومتطلعا للقيام بمزيد من الدعم لتطوير قطاع للطيران في أبوظبي ".

يذكر أن توني دوغلاس شغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة طيران الاتحاد منذ يناير 2018 حيث قاد الشركة في تنفيذ خطة تحول طموحة استهدفت تحسين التكاليف وتبسيط العمليات وتعزيز شبكة السفر الخاصة بها.

يشار إلى أن مجموعة الاتحاد للطيران، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تمكنت من التحول الى الربحية في النصف الأول من العام الحالي محققة أرباحاً تشغيلة بلغت نحو 296 مليون دولا ما يعادل نحو 1.09 مليار درهم ،الأمر الذي يعكس مدى نجاح خطة إعادة الهيكلة لخفض التكاليف والحفاظ على التدفق النقدي أثناء جائحة كورونا وزيادة الطلب على سفر الركاب.

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