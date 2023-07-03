سيعمل ألبرت خريش تحت إشراف تيري صباغ، رئيس نيسان السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط والمدير التنفيذي لنيسان الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت إنفينيتي الشرق الأوسط، عن تعيين ألبرت خريش في منصب المدير التنفيذي الجديد لها. انتقل خريش إلى إنفينيتي الشرق الأوسط من منصبه كمدير للمبيعات وتخطيط المبيعات في نيسان الشرق الأوسط، وسيعمل تحت إشراف تيري صباغ، رئيس نيسان السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط والمدير التنفيذي لنيسان الشرق الأوسط.

انضم خريش إلى نيسان في العام 2017، ويمتلك خبرة كبيرة في قطاع السيارات اكتسبها على مدار أكثر من 22 عاماً، حيث عمل مع مجموعة متنوعة من شركات السيارات في المنطقة. وسيستفيد في منصب المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي الشرق الأوسط بخبراته الواسعة في مختلف جوانب الأعمال التي تتضمن المبيعات وخدمات ما بعد البيع وخدمة العملاء وتطوير شبكة الوكلاء وغيرها.

وتعليقاً على تعيين ألبرت في منصبه الجديد، قال تييري صباغ، رئيس نيسان السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط والمدير التنفيذي لنيسان الشرق الأوسط: "بعد دمج علامة إنفينيتي التجارية في عملياتنا الإقليمية العام الماضي، نواصل تركيزنا على تقديم أعلى مستويات الجودة وتحفيز مشاركة عملائنا في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شبكة وكلائنا وشركائنا الموثوقين، ويعد فريق عملنا ركيزة أساسية في تحقيق النجاح. أود أن أهنئ ألبرت على تعيينه في هذا المنصب الجديد مع سعينا لبناء مستقبل أفضل في المنطقة".

تسعى إنفينيتي إلى تعزيز عملياتها في الشرق الأوسط من خلال تعيين خريش، مع تحفيز الابتكار في منتجاتها وخدماتها، وتقديم قيمة كبيرة لعملائها وموظفيها وشركائها. ويأتي هذا التعيين عقب إعلان إنفينيتي تحديث علامتها التجارية لتعزيز التواصل مع العملاء وتوفير "أعلى مستويات الراحة والترحيب" في مختلف مراكز إنفينيتي وقنوات التواصل التابعة لها، حيث سيؤدي خريش دوراً محورياً في تنفيذ هذا المشروع في الشرق الأوسط.

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نبذة عن "إنفينيتي" INFINITI

تتّخذ شركة "إنفينيتي" موتور من يوكوهاما في اليابان مقراً لها وهي متواجدة حول العالم عبر مكاتب إقليمية في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، والصين إلى جانب مجموعة إنفينيتي الأسواق الدولية في دبي. تُصنّع سيّارات "إنفينيتي" الفاخرة في مصانع الشركة في اليابان وأميركا الشمالية والصين، فيما تقع ستوديوهات "إنفينيتي" للتصميم في مدينة أتسوغي بالقرب من يوكوهاما وفي لندن وسان دييغو وبكين.

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