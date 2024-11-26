الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "سي إس إم"، الرائدة في التسويق الرياضي والترفيهي، والتي انضمت إلى مجموعة "ويسرمان" بعد استحواذها في عام 2023، عن تعيين إيان ماثي كمدير عام جديد لمكتبها في السعودية. وأعلن مات فاندراو، رئيس "ويسرمان" لمنطقة أوروبا، الشرق الأوسط، إفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ، عن هذه الخطوة مؤكداً التزام "سي إس إم" بتعزيز وجودها في المملكة وتأكيد دورها في دعم مكانتها كوجهة عالمية رائدة للرياضة والترفيه.

وباشر ماثي مهامه الجديدة في مكتب "سي إس إم" بالرياض منذ منتصف سبتمبر، مع خبرة تتجاوز 25 عاماً في القطاع الرياضي، حيث شغل مناصب قيادية لدى شركات كبرى مثل "ورلد سبورت جروب"، و"لاجاردير"، و"إنفرونت". ويأتي هذا التعيين ليدعم جهود الشركة في بناء شراكات استراتيجية مع كيانات رياضية بارزة وعلامات تجارية عالمية، إلى جانب خبرته في تأسيس وإدارة المكاتب الإقليمية في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.

ومنذ افتتاحها لمكتبها الرسمي في الرياض قبل ثلاث سنوات، استطاعت "سي إس إم" بناء قاعدة عملاء قوية في المملكة، تضم أبرز العلامات التجارية والملكية الفكرية. وقد ساهمت الشركة في دعم استضافة المملكة لفعاليات رياضية عالمية، منها كأس العالم للأندية فيفا، وجائزة السعودية الكبرى للفورمول 1وجائزة السعودية للفورمولا إي، ونهائيات رابطة محترفات التنس، ورابطة لاعبي التنس المحترفين.

كما تقدم "سي إس إم" استشارات تجارية وخدمات متخصصة، تساهم في إنجاح هذه الفعاليات وتعزيز الحضور الإعلامي من خلال قسم "سي إس إم لايف". وتستفيد الشركة من التطورات المتسارعة في الدوري السعودي للمحترفين لتمثيل لاعبين عالميين بارزين يتنافسون داخل المملكة

ويمثل استحواذ ويسرمان على "سي إس إم" إضافة نوعية للسوق السعودي، حيث يستفيد العملاء من توسع نطاق خدمات العلامات التجارية والملكية الفكرية، خاصة من السوق الأمريكية. وتتمتع "سي إس إم/ ويسرمان". بموقع استراتيجي للاستفادة من النمو المتسارع في مجالات الموسيقى والترفيه والثقافة في المملكة، إضافة إلى القطاع الرياضي الذي يشهد تطوراً غير مسبوق. ويقود ماثي هذه الجهود لدعم العملاء في تحقيق نمو مستدام في قطاعي الرياضة والترفيه المزدهرين.

علق فاندراو قائلاً: "يسرنا انضمام إيان إلى فريق "سي إس إم/ ويسرمان". فخبرته الواسعة تعد إضافة كبيرة لنا، ونتطلع إلى الأفكار والرؤى التي سيقدمها لدفع نمو أعمالنا في المملكة."

وأضاف قائلاً: "ينضم إيان إلى فريق عمل يتمتع بخبرة واسعة في المنطقة، حيث عززت "سي إس إم" مكانتها كوكالة تسويق رياضية رائدة في الشرق الأوسط على مدار الثلاثين عاماً الماضية. نحن ملتزمون بمواصلة الاستثمار في السعودية وتقديم أفضل خدماتنا لعملائنا، ونعتقد أن إيان هو الشخص الأنسب لتحقيق هذا الطموح."

وفي أول تعليق له عقب تعيينه، صرح ماثي قائلاً:

وفي أول تعليق له عقب تعيينه، قال ماثي: "يشرفني الانضمام إلى "سي إس إم"، التي تعد من الشركات الرائدة في المنطقة. إن التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة ضمن إطار رؤية 2030 تشكل مصدر إلهام، وأتطلع للعمل مع الفريق لتحقيق تأثير إيجابي يعزز أهداف عملائنا ويدعم استضافة المملكة لفعاليات عالمية مثل كأس العالم، كأس آسيا، الفورمولا 1، الفورمولا إي، والبطولات العالمية للتنس."

تعمل "سي إس إم" منذ أكثر من ثلاثة عقود في الشرق الأوسط، ويضم فريقها أكثر من 300 موظف موزعين على مكاتب في الرياض وجدة والدوحة ودبي وأبوظبي.

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نبذة عن "ويسرمان":

تتواجد "ويسرمان" وتقدم أعمالها من قلب مجالات الرياضة والموسيقى والترفيه والثقافة، حيث تخدم المواهب والعلامات التجارية والملكية الفكرية على مستوى عالمي. يقع مقرها في لوس أنجلوس وتمتد أعمالها في 66 مدينة حول العالم بما فيها نيويورك ولندن وأبوظبي وأمستردام وهونغ كونغ ومدريد ومكسيكو سيتي، وتورنتو وباريس وسيدني.

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