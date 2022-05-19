القاهرة، مصر: احتفلت شركة "بي تك" للتجارة، أكبر سلسلة متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسوق المصرية، وشركة فوري، المنصة الرائدة في تكنولوجيا البنوك والتحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر بمرور 7 سنوات من الشراكه الاستراتيجيه، وعلي هامش الاحتفال تم توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع الشراكة بين الشركتين وتقديم المزيد من الخدمات لعملائهما. وشهد مراسم التوقيع الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بي تك" والمهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري.

وتعليقاً على الشراكة، صرح الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بي تك" قائلاً: "فخورون بتوسيع الشراكة مع شركة فوري، كجزء من استراتيجيتنا الطموحة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع وتوفير الحلول التكنولوجية والمالية لهم، سواء من خلال فروعنا التي وصلت إلى اكثر من 120 فرع في أكثر من 25 محافظة على مستوى الجمهورية، أو من خلال الشراكة والتكامل مع شركات تحظى بانتشار وثقة العملاء مثل فوري، وذلك للتسهيل على العملاء سواء في الإشتراك في خدماتنا مثل “ميني كاش” المتميزة و توفير حلول لسداد الأقساط وصرف قسائم الشراء وتوفير نقاط البيع وغيرها."

من جانبه، قال المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري: "سعداء بتوقيع هذه الشراكة ويسرنا أن نقدم خبراتنا الواسعة وحلولنا الرقمية لخدمة عملاء شركة "بي تك" وتوفير العديد من طرق التحصيل الإلكتروني بشكل ميسر وبسيط سواء من خلال فروع فوري بلس أو بوابة Fawry Accept التي تتيح طرق دفع متنوعة، تشمل الدفع عن طريق البطاقات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، والتقسيط، سواء نقدًا أو عن طريق البطاقات البنكية من خلال منافذ فورى وتطبيق myFawry، إضافة إلى القنوات البنكية و271,000 نقطة بيع."

وتتيح الشراكة الجديدة خدمة "ميني كاش" في فروع "فوري بلس"، ويعد نظام تقسيط "ميني كاش" أسهل طريقة لشراء كل الاحتياجات وسداد قيمتها بأقساط مريحة حتى 48 شهراً على مجموعة كبيرة من المنتجات المميزة، ويمكن دفع الأقساط في أقرب منفذ من منافذ فوري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ومن مميزات الشراكة، إتاحة خدمة صرف قسائم الشراء الإلكترونية بواسطة خاصية Reward Promo Engine التي تساعد على بناء نظام نقاط متكامل، وتوفير خيارات عديدة ومرنة لاستبدال النقاط، كما يساعد برنامج الولاء واستبدال النقاط الرائد لدى فوري على تقديم "بي تك" عروضاً ترويجية وحوافز لعملائها في الفروع أو عبر الموقع الإلكتروني ل "بي تك".

إضافة إلى ذلك، سوف تتوفر طرق الدفع المختلفة الخاصة بشركة فوري داخل فروع "بي تك"، كما سيتاح تحصيل الأقساط لصالح "بي تك" عن طريق الدفع الالكتروني من خلال منصات فوري المختلفه ، ومن مزايا الشراكة أيضا استفادة عملاء فوري من العروض الحصرية والبرومو كودز التي تقدمها "بي تك"، إضافة إلى فتح حساب ميني كاش وغيرها من المزايا.

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نبذة عن بي تك:

بى تك هي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1997. وبخبرة 25 سنة في السوق المصري، أصبحت أكبر سلسلة متخصصة في تجارة وتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية داخل جمهورية مصر العربية، ووصل عدد فروعها إلى أكثر من 120 فرعاً في أكثر من 25 محافظة.

و تمتلك بى تك الحقوق كوكيل حصري لأرقى وأكبر العلامات التجارية في السوق المصري، وتحرص على تقديم الحلول والخدمات والمنتجات المبتكرة لتكون في خدمة عملائها بشكل يفوق توقعاتهم، وأسست "بى تك أكاديمي" لإثراء حياة موظفي "بى تك" بالمعرفة والمعلومات والمهارات اللازمة لتطوير مستوى الأداء.

وتواصل "بي تك" تقديم خدمات التقسيط المباشر “ميني كاش” المتميزة التي اشتهرت بها منذ انطلاقها بالسوق المصرى.

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