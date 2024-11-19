الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم جدوى للاستثمار، الشركة الرائدة في إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط، عن استكمال الإقفال الأول لصندوقها الإقليمي الأول من نوعه، غير محدد الأصول للملكية الخاصة، وهو صندوق جدوى الخليجي الأول لأسهم الملكية الخاصة، بالتزمات مالية قيمتها 1 مليار ريال.

يُعد الصندوق من بين أكبر صناديق الملكية الخاصة غير محددة الأصول والخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية، ويهدف إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة وقطاعات متعددة من الفرص الواعدة في مجال الملكية الخاصة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لاستراتيجيته الاستثمارية، أكمل الصندوق أول ثلاث استثمارات له في قطاعي التجزئة والأطعمة والمشروبات، ومن المتوقع أن يُستكمل استثمار رأس مال الصندوق بالكامل على مدى ثلاث سنوات.

في هذه المناسبة، قال طارق السديري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: "يسعدنا الإعلان عن الإطلاق الأول لصندوقنا الإقليمي غير محدد الأصول في مجال الملكية الخاصة، وهو صندوق جدوى الخليجي الأول لأسهم الملكية الخاصة، والذي يمثل استمراراً لثقة لعملائنا، وخطوة مهمة في نمو وتطوير منصة الملكية الخاصة لدينا."

كما أضاف إيلي الخوري، رئيس الملكية الخاصة في شركة جدوى للاستثمار: "سوف يستثمر صندوق جدوى الخليجي الأول لأسهم الملكية الخاصة في محفظة متنوعة تُمثل فرصاً استثمارية واعدة في عدة قطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما وأن البنية الهيكلية للصندوق تتيح لعملائنا الاستثمار بشكل متوازن ومتنوع، كما تمنحنا المرونة اللازمة للتحرك بسرعة وإتمام الصفقات بسلاسة."

وفي حين أن صناديق الاستثمار غير محددة الأصول تُعد شائعة على صعيد الأسواق المتقدمة، إلا أن استثمارات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط لطالما كانت في صناديق محددة الأصول. الإقفال الأول لصندوق جدوى الخليجي الأول لأسهم الملكية الخاصة يبني على سجل جدوى الحافل الذي يشمل 16 صندوقاً للملكية الخاصة محددة الأصول منذ تأسيس الشركة في عام 2007.

عن جدوى للاستثمار

جدوى للاستثمار هي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم الاستشارات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث توفّر لعملائها مجموعة كبيرة من خيارات الاستثمار المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. يقع مقر الشركة في مدينة الرياض، ولها ثلاثة مكاتب إقليمية، تبلغ قيمة الأصول تحت الإدارة والاستشارة اكثر من 90 مليار ريال سعودي. تشمل قاعدة عملاء شركة جدوى جهات حكومية، ومؤسسات استثمارية محلية وعالمية، وشركات عائلية رائدة، وأفراد ذوي ملاءة مالية.

تمارس جدوى للاستثمار أعمالها في المملكة العربية السعودية بناءً على الترخيص الصادر من هيئة السوق المالية برقم 37-6034.

-انتهى-

#بياناتشركات