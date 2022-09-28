نظام لحماية الأجور WPS على مستوى عالمي

أبوظبي - أبرمت دار التمويل، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع جي سي سي للصرافة (GCC Exchange)، شركة تحويل الأموال والصرافة السريعة النمو في الإمارات، لتقديم حلول نظـام حماية الأجور عالمي المستوى (WPS)، وذلك تحقيقـا لمبـادرة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على خلق بيئة عمل عادلة توفي حقوق العاملين فيهـا وتحمي أجورهم وتساعدها على استقطاب أفضل الكوادر المهنية.

توفّر حلول نظـام حماية الأجور من دار التمويل لعملاء شركة جي سي سي للصرافة خدمة إدارة البطاقات حيث يمكن أن تصدر الشركات بطاقة ائتمان آمنة وموثوقة يمكن استخدامها في المعاملات المالية اليومية، بما في ذلك سحب المال من أي جهاز صراف آلي يدعم ماستركارد في الإمارات العربية المتحدة أواستخدامها في أي من أماكن نقاط البيع للمشتريات.

يمكن لجميع حاملي البطاقات تنزيل تطبيق دار التمويل واستخدامه مجانًا لتتبّع نفقاتهم، تحويل الأموال محليًا ودوليًا ودفع فواتيرهم، بالإضافة إلى خدمة مركز الاتصال من دار التمويل لتقديم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وصـرّح محمد عبدالله القبيسي، مؤسس دار التمويل: "الشراكة بين دار التمويل وشركة جي سي سي للصرافة تعزز التزامنا الدائم بتقديم حلول مبتكرة، حيث نقدم للموظفين طريقة مبسطة وسهلة للحصول على رواتبهم وإدارتهـا".

ويتيح هـذا التعاون خدمـة استخدام بوابة إلكترونية بسهولة وفي الوقت المحدد لإصدار رواتب عملاء شركة جي سي سي للصرافة!

وتعليقًا على الشراكة، قال راجيش هيماتلال، المدير العام في شركة جي سي سي للصرافة: "تلتزم شركة جي سي سي للصرافة بتزويد عملائنا بحلول كشوف رواتب مريحة وآمنة. شراكتنا مع دار التمويل تساعدنا في تقديم لعملائنا الكرام حل مالي آخر شامل. نحن متحمسون للشراكة مع شركة خدمات مالية رائدة، حيث يمكن لعملائنا الآن الحصول على رواتبهم من أي صراف آلي يدعم ماستركارد ويكون بالقرب منهم، بغض النظر عن البنك الذي يديره".

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عن دار التمويل

دار التمويل شركة تمويل مقرها في أبوظبي، تأسست في مارس 2004 وبدأت عملياتها في يوليو 2004.

تتمثل الأنشطة الرئيسية للشركة في التمويل التجاري والخدمات المالية والاستثمارات. الشركة مرخصة ومنظمة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. يضم المساهمين الرئيسيين في دار التمويل عددًا من رجال الأعمال البارزين في الإمارات العربية المتحدة والأفراد ذوي القيمة المالية العالية، وكبار الشخصيات.

إن دار التمويل حاصلة على تصنيف ائتماني طويل الأجل بدرجة BBB- وقصير الأجل بدرجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة كابيتال إنتليجنس.

عن جي سي سي للصرافة

تخدم شركة جي سي سي للصرافة حاليًا أكثر من 29,000 عميل/شركة، حيث يستفيد 200,600 موظف من خدماتها السريعة والفعالة. لتجربة عملاء ممتازة، لقد عيّنت شركة جي سي سي للصرافة شخصًا مخصصًا بنظام حماية الأجور للتعامل مع أصحاب الشركات.

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ابهمانيو غوبالكا

القائم بأعمال رئيس قسم التسويق والاتصالات

دار التمويل

رقم الهاتف: 000 6194 2 971+

البريد الإلكتروني: abhimanyu.gopalka@fh.ae www.fh.ae