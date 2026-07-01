الرياض: أعلنت جامعة أم القرى والمركز الوطني للتخصيص عن إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع استكمال وتشغيل مستشفى جامعة ام القرى بالشراكة مع القطاع الخاص بمنطقة مكة المكرمة، بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال عقد التصميم والتشييد والتمويل والتشغيل والصيانة لمدة 30 عاماً. ويستهدف المشروع إعادة إحياء أصل استراتيجي للدولة عبر تفعيل مستشفى قائم وتحويله إلى مستشفى جامعي متكامل يعمل بكامل طاقته التشغيلية وبطاقة استيعابية تبلغ 391 سريرًا.

يشمل نطاق المشروع تأهيل واستكمال تشييد الأعمال المتبقية للمستشفى، بالإضافة إلى تشغيل المستشفى بالكامل من خلال تقديم خدمات صحية وسريرية متكاملة تشمل خدمات التنويم، والعيادات الخارجية، والطوارئ، والعمليات الجراحية، والخدمات التشخيصية، مع توفير التخصصات الطبية الأساسية، وإدارة المرافق والخدمات الطبية المساندة.

يسهم مشروع "مستشفى جامعة أم القرى" إلى دعم التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي للكوادر الوطنية، إلى جانب تقديم خدمات صحية متخصصة وثانوية ذات جودة عالية لسكان المنطقة. ويرتكز المشروع على تعزيز الاستخدام الأمثل لأصول الدولة وتحقيق الاستدامة المالية تماشياً مع رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص من تجهيز وتشغيل الأصول لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وإدارة الكوادر البشرية، وضمان التكامل مع برامج التعليم والتدريب الطبي بالجامعة بما يتماشى مع احتياجات السوق وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتدعو الجهات المنظمة المستثمرين والمؤسسات المالية والمشغلين المحليين والدوليين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتـروني للمركز الوطني للتخصيص www.ncp.gov.sa، علماً بأن آخر موعد لتقديم طلبات إبداء الرغبة هو 21 يوليو، في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

-انتهى-

#بياناتشركات