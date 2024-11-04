الإمارات العربية المتحدة : بدأت إلينغتون العقارية بالتعاون مع شركة "رأس الخيمة العقارية" الأعمال الإنشائية في مشروع بورتو بلايا السكني الذي يحتل موقعاً متميّزاً على الواجهة البحرية لـ"جزيرة الحياة" في "ميناء العرب". ويمثّل هذا المشروع الرائد التوسع الاستراتيجي الذي تنتهجه "إلينغتون" في رأس الخيمة، حيث تنقل فلسفتها القائمة على التصاميم المبتكرة إلى الإمارة.

سيوفّر "بورتو بلايا" نمط حياة عصري يتميّز بالهدوء والحيوية مزوداً بكافة وسائل الراحة على غرار المنتجعات الراقية والهندسة المعمارية الحديثة وسط إطلالات خلّابة على مياه الخليج العربي. ويعكس هذا المشروع الذي من المتوقع اكتماله في الربع الأخير من العام 2026، التزام "إلينغتون" بتوفير أماكن تتناغم مع رفاهية وراحة المجتمع.

وأكد سامح مهتدي ، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية في هذه المناسبة: "أن بورتو بلايا يجسّد رؤيتنا لميناء العرب، إذ يشكل هذا المشروع جزءاً لا يتجزأ من تجربة معيشة حضرية على جزيرة تعتبر وجهة مجتمعية نابضة بالحياة ومزدهرة. وسوف يُسهم هذا المشروع الفريد من نوعه في الارتقاء بنمط الحياة على الواجهة البحرية في رأس الخيمة من خلال التركيز على الابتكار المعماري وهدوء الحياة الساحلية. ومن خلال تعاوننا مع إلينغتون، نعمل على صياغة تجربة فريدة من نوعها حيث يلتقي التصميم الحديث مع الهدوء الساحلي، وهو ما يجعل الإمارة موقعاً متميّزا لبناء المجمّعات السكنية المفعمة بالنشاط".

من جهته، قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة "إلينغتون العقارية": "إن بدء العمل في مشروع جديد في رأس الخيمة لا يقتصر فقط على إطلاق معلم آخر؛ بل أن الأمر يتعلق بإعادة تشكيل الطريقة التي يختبر بها الناس الحياة على الواجهة البحرية في هذه الإمارة النابضة بالحيوية. ومن خلال بورتو بلايا، نقوم بتعزيز تجربتنا المتميّزة في التصميم ونقل فلسفتنا التي تركز على المجتمع إلى منطقة نابضة بالحياة ومتنامية. ومن هذا المنطلق، فإن هذا المشروع يمثّل فصلاً جديداً بارزاً في مسيرة إلينغتون، إذ نسعى إلى بناء أماكن تلهم وتحتضن وتثري حياة سكاننا المستقبليين".

يمثل بدء أعمال البناء في مشروع "بورتو بلايا" مرحلة جديدة ومشوّقة لـ"إلينغتون العقارية"، إذ تواصل الشركة توسيع نطاق وجودها في رأس الخيمة، ورسم ملامح مستقبل المعيشة في المرافق السكنية في الإمارة. وسرعان ما أصبح "ميناء العرب" وجهة تستقطب السكان والسياح على حدّ سواء. ويوفر هذا المجمّع السكني أسلوب حياة جزيرة حضرية فريداً من نوعه، ويضم بيئة اجتماعية ديناميكية، ومطاعم عالمية المستوى، ورياضات مائية مشوّقة، بالإضافة إلى إقامة فعاليات ثقافية غنية.

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول "إلينغتون العقارية" والتعرّف على أحدث مشاريعها، يرجى زيارة موقعها الإلكتروني www.ellingtonproperties.ae أو الاتصال على رقم الهاتف +971 800 8288.

نبذة حول "إلينغتون العقارية":

ترسّخ إلينغتون العقارية (Ellington Properties) التي تُعتبر واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في دبي، مكانتها الرائدة في تصميم المشاريع العقارية وبناء المجمّعات السكنية الرائعة التي تتيح لقاطنيها عيش أنماط حياة استثنائية وعالية الجودة. وتشتهر "إلينغتون العقارية" بكونها تعتمد نهجاً يرتكز على العملاء، حيث تطور مساكن تتميز ببراعة فنية مذهلة وهندسة معمارية متكاملة.

وتشمل محفظة الشركة المتنوعة مشاريع حائزة على جوائز في دبي ورأس الخيمة، مثل أوشين هاوس (Ocean House) في "نخلة جميرا" وإلينغتون هاوس (Ellington House) في دبي هيلز استيت (Dubai Hills Estate)، بالإضافة إلى وان ريفير بوينت (One River Point) في الخليج التجاري. تجمع "إلينغتون العقارية" بين التصميم المدروس والفنون وأسلوب الحياة المختار لإنشاء ملاذات لعيش التجارب الشخصية. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.ellingtonproperties.ae

نبذة حول شركة "رأس الخيمة العقارية"

تأسست شركة "رأس الخيمة العقارية" في العام 2005 تحت القيادة الحكيمة لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة. وتُعتبر "رأس الخيمة العقارية" من الشركات الرائدة في مجال تطوير العقارات، حيث تلتزم بإنتاج وجهات استثنائية ومستدامة. تدمج شركة "رأس الخيمة العقارية" المتخصصة في إنشاء مجمّعات سكنية عصرية ومُصممة بعناية، التميز والابتكار والطبيعة من أجل ابتكار أساليب حياة ثرية تتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة.

تلعب شركة "رأس الخيمة العقارية" دوراً أساسياً في تحقيق "رؤية رأس الخيمة 2030"، من خلال رفع القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بهدف تحسين الحياة والأماكن، والإسهام في زيادة ازدهار رأس الخيمة.

الجوائز وشهادات التقدير

حازت شركة رأس الخيمة العقارية على جائزة "أفضل مطور للعام" لعام 2023 من مجلة كونستركشن ويك الشرق الأوسط .

حصد مشروع "باي فيوز" جائزة "أفضل مشروع سكني" في حفل توزيع جوائز ديزاين الشرق الأوسط 2023، حيث تم منح المشروع جائزة أفضل تصميم وهندسة معمارية في المنطقة .

نال "كواترو ديل مار" جائزة أفضل مشروع متعدد الاستخدامات في حفل توزيع جوائز Pillars of Real Estate المرموقة للعام 2024 .

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