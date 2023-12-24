مسقط: مواصِلةً مشاركتها المتنامية في العديد من القطاعات المختلفة، وتعزيزاً للمحركات الثقافية الإبداعية تلعب الوطنية للتمويل- شركة التمويل الرائدة في سلطنة عُمان- دوراً رئيساً في تعزيز التنمية الثقافية والأدبية بدعمها لفعالية أيام بيت الزبير للسرد، لإبراز الدور الحيوي الذي تحظى به ثقافة بلدنا الحبيب لتشكل اليوم عناصر تقارب وإلهام وتجديد لشبابنا الطموح، والتي تُقام لأول مرة في سلطنة عُمان. أقيمت الفعالية في الفترة 19-20 ديسمبر 2023، حيث شهدت الفعالية أكبر تجمع للكتَّاب والأدباء العُمانيين وبحضور كتَّاب دوليين بارزين؛ للمشاركة في ورش العمل، والجلسات الحوارية واللقاءات المُثرية بين الكُتاب والجمهور لإدراك الدور الاجتماعي للثقافة، بجانب معرض الكتب المُصاحب للفعالية.

تأتي مُشاركة الوطنية للتمويل في فعالية أيام بيت الزبير للسرد تأكيدًا على التزام الشركة بتعزيز قيمة الأدب واللغة العربية لكونها مرجعاً أساسياً ومحركاً هاماً في تقدم المجتمعات وتطوير منظومة الاقتصاد الإبداعي والتكوين الثقافي للشعوب. حرصت الوطنية للتمويل على المشاركة إيماناً منها بدور الثقافة والأدب واللغة في تكوين الهُوية الوطنية العُمانية لتحقيق الأهداف المرسومة في مجال التنمية الاجتماعية والتقدم الثقافي ضمن رؤية عُمان 2040.

شهد الزوار أيضًا احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية والذي يُصادف 18 ديسمبر من كل عام، حيث تم تسليط الضوء على التراث اللغوي والأدبي الغني للعالم العربي، مُجسِدًا أهمية اللغة كمصدر إلهام للإبداع المعاصر وتشجيع الشباب على الإبداع في مجالات عدة. تم تناول العديد من الأنشطة المُثرية منها الخط العربي، وورشة كتابة الرواية، وجلسات حوارية أدبية، بجانب توقيع العديد من الكُتب الثقافية والأدبية والمترجمة.

وفي تعليقه حول أهمية المشاركة في مثل هذه الفعالية، قال الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل: "نؤمِنُ في الوطنية للتمويل بأن الهُوية الوطنية وتعزيزها من خلال الأدب والثقافة تمثل تأثيرًا استثنائيًا في تحفيز الإبداع وتشجيع الشباب والمساهمة في إثراء المجتمع وتقدمه الفكري والإبداعي. ومن خلال دعمنا لفعالية أيام بيت الزبير للسرد، نسعى إلى تعزيز نشر المعرفة وتشجيعِ الأصالةِ والابتكار الأدبي، من أجل مستقبلٍ مُزدهِر، يتميّزُ بأجيال حكيمة ومُستنيرة".

تم تكريم الوطنية للتمويل كراعٍ رئيس للفعالية، حيث استلم الجائزة بالنيابة عن الوطنية للتمويل الفاضل طارق الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل. يعكس هذا التكريم الجهود الحثيثة التي تقدمها الوطنية للتمويل في دعم العديد من المبادرات المتنوعة والرائدة من خلال "امتداد" جناح المسؤولية الاجتماعية لشركة الوطنية للتمويل، والذي يحفلُ بالعديد من الإنجازات القيمة التي تساهم في تعزيز التعليم والثقافة الفكرية من أجل بناء جيل مُلهم من القادة؛ لتنمية الاقتصاد وازدهاره.

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-انتهى-