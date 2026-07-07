مسقط: في إطار جهودها المستمرة لتوسيع نطاق خدمات الدفع الرقمي وتوفير مزيد من الراحة للعملاء، عقدت خدمة شراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتمكين دفع مستحقات النقل عبر شبكة خدماتها، بما في ذلك التطبيق والموقع الإلكتروني والفروع. وتؤكد هذه المبادرة التزام خدمة بتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، وتبسيط المعاملات، وتقديم حل متكامل وسلس يلبي مختلف احتياجات الدفع الرقمي.

من خلال هذه الخدمة الجديدة، يمكن لمالكي المركبات التجارية وشركات النقل والخدمات اللوجستية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تدير أساطيل مركبات، تسوية مستحقات النقل بسهولة عبر تطبيق خدمة وموقعها الإلكتروني وفروعها، مما يتيح لهم إدارة التزاماتهم التشغيلية والمالية بكفاءة أكبر. كما تلبي الخدمة احتياجات رواد الأعمال ومقدمي خدمات التوصيل ومالكي المركبات الخاصة العاملين في الأنشطة التجارية. ومن خلال توفير الاطلاع الفوري على مستحقات النقل وإتاحة عملية دفع سهلة، تمكّن خدمة الشركات من الالتزام باللوائح التنظيمية وإدارة التزاماتها في الوقت المناسب.

وفي تعليقٍها على الخدمة، صرّحت زعيمة القاسمي، المديرة الأولى لتطوير الأعمال في خدمة قائلةً: "لطالما تمثّلت رؤيتنا في خدمة في إنشاء منصة دفع رقمية شاملة تجمع الخدمات الأساسية في مكان واحد وبطريقة مريحة. ومن خلال التوسع المستمر في خدماتنا، نهدف إلى تبسيط المعاملات اليومية وتوفير تجربة دفع سلسة لمستخدمينا. وتمثل هذه الشراكة مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خطوةً جديدة إلى الأمام، تُمكّن مشغلي أساطيل النقل وأصحاب الأعمال ورواد الأعمال من الاستفادة من الكفاءة وسهولة الوصول والموثوقية التي تميز تجربة خدمة" .

لا تزال خدمة منصة الدفع الرقمي المفضلة في سلطنة عُمان، حيث تشمل خدماتها دفع فواتير المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت، وشحن رصيد الهاتف المحمول، ودفع المخالفات المرورية، وتأمين المركبات، واشتراكات صندوق الحماية الاجتماعية، والتبرعات الخيرية، وغيرها من الخدمات. ومن خلال الابتكار المستمر والتوسع في خدماتها، تواصل خدمة الارتقاء بتجربة الدفع الرقمي الشاملة، مؤكدةً مكانتها كأحد الممكنات الرئيسية لأجندة التحول الرقمي في السلطنة.

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