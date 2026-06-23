أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية عن إطلاق سلسلة "الحوارات الاستراتيجية" للأكاديمية"، وهي مبادرة جديدة تقوم على تنظيم حوارات استراتيجية في عدد من العواصم والمدن الدولية على مدار العام بهدف تعزيز الحوار بين صنّاع القرار والخبراء والمفكرين الاستراتيجيين حول أبرز التحولات الإقليمية والدولية، واستكشاف فرص التعاون العملي في مجالات الأمن، والاستقرار، والدبلوماسية، والاقتصاد، والاتصال الاستراتيجي.

وانطلقت الجولة الأولى في كلٍّ من روما وباريس خلال الفترة من 14 إلى 19 يونيو 2026، بمشاركة وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات يضم نخبة من قيادات الأكاديمية والخبراء والباحثين والمتخصصين في الشؤون الاستراتيجية والسياسات العامة، وذلك في إطار جهود الأكاديمية لتعزيز حضورها العالمي كمؤسسة وطنية رائدة في إعداد الكفاءات الدبلوماسية، وإنتاج المعرفة، وبناء جسور التعاون مع المؤسسات البحثية والفكرية والدبلوماسية حول العالم.

وقد بدأت جولة الحوارات الاستراتيجية من روما، حيث عقدت نخبة من خبراء الأكاديمية حواراً استراتيجياً بعنوان "الحوار الاستراتيجي الإماراتي- الإيطالي حول الاستقرار، والترابط الاستراتيجي، وتعاون القوى المتوسطة"، بالتعاون مع المعهد الإيطالي للشؤون الدولية (Istituto Affari Internazionali) وشبكة Mediterranean Women Mediators Network (MWMN)

وركّز الحوار على استكشاف آفاق التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا في مجالات خفض التصعيد، والأمن التعاوني، والدبلوماسية الوقائية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، إلى جانب بحث دور القوى المتوسطة في التعامل مع التنافس الدولي، وتطوير مسارات عملية للتعاون في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة البحر المتوسط. كما تضمن برنامج روما لقاءً مع سعادة عبدالله السبوسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية الإيطالية.

أما في باريس، فواصلت الأكاديمية برنامجها من خلال سلسلة من الحوارات واللقاءات رفيعة المستوى مع مؤسسات فرنسية بارزة. وشملت الزيارات مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS)، حيث عقد وفد الأكاديمية حواراً استراتيجياً مع خبراء وباحثين فرنسيين، إضافة إلى لقاءات في الجمعية الوطنية الفرنسية شملت مأدبة عمل خاصة مع برلمانيين فرنسيين استضافتها لجنة الصداقة الإماراتية - الفرنسية بقيادة النائب جيرولت فيرني.

كما تضمن برنامج باريس لقاءً مع سعادة فهد سعيد الرقباني، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، واجتماعاً في وزارة القوات المسلحة الفرنسية مع المديرية العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية، إلى جانب طاولة مستديرة رفيعة المستوى في مؤسسة جان جوريس Fondation Jean-Jaurès بعنوان "الحوار وسط النزاعات: رؤى استراتيجية إماراتية حول الشرق الأوسط"، بمشاركة خبراء وصناع رأي وإعلاميين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: "يمثل إطلاق "الحوارات الاستراتيجية للأكاديمية" خطوة مهمة في تعزيز حضور الأكاديمية الدولي، وترسيخ دورها كمنصة إماراتية للحوار الدبلوماسي والفكري. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى جمع صنّاع القرار والخبراء والمؤسسات البحثية لمناقشة قضايا الأمن والاستقرار والتعاون الدولي، بما ينسجم مع نهج دولة الإمارات القائم على الحوار وبناء الشراكات." وأضاف سعادته: "إن اختيار روما وباريس كنقطتي انطلاق يعكس أهمية الشراكات الإماراتية الأوروبية، والدور المتنامي للقوى المتوسطة في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية."

ومن المقرر أن تواصل الأكاديمية تنظيم نسخ لاحقة من "الحوارات الاستراتيجية للأكاديمية" في عواصم ومدن دولية أخرى خلال العام، بما يسهم في بناء منصة مستدامة للحوار وتبادل الخبرات، والمشاركة في تطوير أفكار عملية تخدم أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات وتعزز التعاون مع الشركاء الدوليين.

نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية

تعد أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مركزاً دبلوماسياً متميزاً في الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع الأكاديمية بين النطاقات الدبلوماسية والأكاديمية والبحثية. وبوصفها كمركز بحثي إقليمي متخصص، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة.

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