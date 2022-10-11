الشارقة - الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شاتوريز بريميوم اليوم افتتاح فرعاً جديداً لعلامتها التجارية الشهيرة <<ياتسودوكي>> في سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة، وهو الفرع الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة والثالث عالمياً.

وحضر الافتتاح كلاً من السيد سيكيغوتشي نوبورو، القنصل العام لليابان في دبي، السيد نوبويوكي ناكاجيما، المدير الإداري لشركة جيترو (دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، والسيد فؤاد شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى "ماجد الفطيم العقارية"، والمهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة؛ مما اتى تعزيزاً على عمق العلاقة الإماراتية واليابانية على مدى الأعوام.

واحتفل البلدان في وقت سابق من العام الحالي بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث يواصل البلدان ترسيخ العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الدبلوماسية والتجارية والثقافية، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 30.5 مليار دولار خلال العام الماضي وحده. ويصل تعداد الجالية اليابانية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نحو 4,300 بالإضافة إلى وجود 350 شركة يابانية تعمل في قطاعات حيوية مختلفة من بينها قطاعات الطاقة والبنى التحتية.

وعلى الصعيد الثقافي، تعكس أفرع <<ياتسودوكي>> مدى عمق الروابط الثقافية اليابانية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال إبراز فن صناعة الحلويات اليابانية الفاخرة وتوسيع نطاق عملها إلى كل من دبي والشارقة بهدف تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها من قبل المستهلكين اللذين باتوا يقبلون على الحلويات اليابانية بشكل كبير مؤخراً، الأمر الذي يعكس الشهرة الواسعة التي وصلت إليها المأكولات اليابانية وبالأخص الحلويات.

وخلال الافتتاح أعرب السيد سيكيغوتشي نوبورو، القنصل العام لليابان في دبي عن سعادته بهذا الافتتاح قائلاً: <<سعيدون بتواجدنا اليوم لحضور افتتاح فرع <<ياتسودوكي>> الثاني هنا في إمارة الشارقة وتزامناً مع احتفالنا بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات بين اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة مما يظهر العلاقة المتميزة بين البلدين ومدى تنوع الثقافات هنا في الدولة.>>

كما أضاف: <<نحن نبذل قصارى جهدنا للترويج للحلويات اليابانية من كافة النواحي، وصولاً إلى اختيار المنتجات واستخدام أبرز التقنيات لصناعة هذه الحلويات المميزة للشعب الإماراتي.>>

بدوره قال السيد نوبويوكي ناكاجيما، المدير الإداري لشركة جيترو (دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا): <<يسعدنا أن نشهد توسع شركة شاتوريز بريميوم <<ياتسودوكي>> في إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعتبر هذا الإسم من أفضل العلامات التجارية اليابانية للحلويات وسيعمل هذا الفرع على تلبية رغبة المزيد من سكان دولة الإمارات للتلذذ بأفضل النكهات اليابانية المميزة هنا في بلادهم.>>

ويعود التاريخ الحافل لشركة شاتوريز إلى عام 1955 في ياماناشي باليابان، حيث تخصصت الشركة في صناعة الحلويات الفرنسية على الطراز الياباني. ويوجد في الوقت الحالي أكثر من 1,000 متجر للعلامة التجارية في اليابان وحدها.

وفي العام 2012 بدأت الشركة بالتوسع عالمياً انطلاقاً من هولندا ومن ثمَّ إلى سنغافورة وتايوان. فيما افتتحت شاتوريز بريميوم <<ياتسودوكي>> أول فرع لها عام 2009 في طوكيو، وأول فرع دولي لها عام 2020 في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في مول الإمارات.

ومن جانبه قال المهندس أنس المدني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة، <<سعيدون جداً باضافة فرعاً جديداً لسلسلة المتاجر التي لدينا في الإمارات حيث افتتحنا الفرع الثاني للعلامة التجارية الفاخرة في الشارقة. تجمعنا علاقة رائعة مع اليابان ولدينا الكثير من التعاون المشترك ويعتبر افتتاح هذا المتجر تعزيزاً للنجاح المشترك الذي يجمعنا مع دولة اليابان.>>

وتابع المهندس أنس: <<بعد النجاح الكبير لفرع ياتسودوكي في مول الإمارات، تلقينا العديد من الاستفسارات حول إمكانية افتتاح فرع آخر يخدم قاعدة أوسع من عملائنا، وحول إمكانية توفير خدمات التوصيل إلى مناطقهم، لذلك رأينا أنه كان من الضروري افتتاح المزيد من أفرع العلامة التجارية في مختلف أنحاء دولة الإمارات مما يجعل منتجات ياتسودوكي في متناول الجميع.>>

يذكر أن اندكس للتجارة والاستثمار، عضو في اندكس القابضة، هي شركة إماراتية متخصصة في الاستثمارات الاستراتيجية وتقدم خدمات مبتكرة وحلولاً شاملة للعملاء في جميع أنحاء العالم، وهي الشريك الحصري لشاتوريز في الشرق الأوسط.

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