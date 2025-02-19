دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت معاهد كابلان الرائدة في الخدمات التعليمية للأفراد والمؤسسات، عن توسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يوحد أعمالها المختلفة تحت هيكل أعمال متكامل. وسيسهم هذا النموذج المتكامل للخدمات في توفير بوابة في الشرق الأوسط لعروض «كابلان» العالمية في مجال التعليم والتدريب.

رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كبوابة رائدة لمزودي التعليم العالميين في منطقة الشرق الأوسط، بفضل التزامها الراسخ بتطوير رأس المال البشري وتعزيز تكنولوجيا التعليم وبناء شراكات دولية قوية. كما أن تبسيط الإجراءات الخاصة بإعداد العمليات والحصول على التراخيص يجعل الإمارات وجهة مثالية للمنظمات الدولية، ويسهل عملية التوسع فيما قد يكون إجراءً معقداً في دول أخرى. وتواصل «كابلان» الإسهام في دعم المشهد التعليمي بالدولة منذ عام 2012، متماشية مع أهدافها في التحول الرقمي والتعليمي.

مع تخصيص جزء كبير من الميزانية الاتحادية لقطاع التعليم، ليس من المستغرب أن يكون النمو المتوقع لسوق التكنولوجيا التعليمية متماشياً بشكل وثيق مع حجم هذا الاستثمار. ويعكس استثمار «كابلان» الاستراتيجي التزامها المستمر بتقديم برامج عالمية المستوى، تزوّد الأفراد بمؤهلات معترف بها دولياً، مما يدعم رؤية الدولة للابتكار والنمو الاقتصادي.

وقال باسل حنا، المدير العام لشركة كابلان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مع وجود خمسة مكاتب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نوفر وصولاً سلساً إلى مجموعة شاملة من حلول التدريب والتعليم وتنمية القوى العاملة، مما يضمن الكفاءة والخبرة وأعلى معايير الجودة في الخدمة‘.

وأضاف: ’من خلال استثمارات «كابلان» في المنطقة، سنواصل دورنا كمستشارين موثوقين للقطاعين العام والخاص، حيث نحدد احتياجات السوق ونلبيها عبر مجموعة واسعة من عروض التدريب والتعليم، بهدف دعم رؤية الحكومة في بناء قدرات القوى العاملة المحلية التنافسية.‘

وتابع باسل قائلاً: ’تتجاوز مساهمتنا عن تقديم البرامج التعليمية والتدريبية فحسب، حيث كنا شريكاً استراتيجياً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وساهمنا في تعزيز التنمية والابتكار في قطاعي التكنولوجيا التعليمية والتوظيف، مع بناء شراكات مع أكثر من 100 مؤسسة في المنطقة."

وتتواجد «كابلان» في كل من أبوظبي ودبي في الإمارات، حيث تقدم تدريبات متخصصة في المؤهلات المهنية بمجالات التمويل والمحاسبة والضرائب، بالإضافة إلى برامج في القيادة والتطوير والتحول الرقمي ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

كما ستعمل «كابلان» على تعزيز حضورها الإقليمي في قطاع تعليم اللغات، حيث ستقدم حلولاً لغوية مخصصة للقطاعات الأكاديمية والمهنية والحكومية تشمل التقييم والتدريب الرقمي والحضوري. وسيواصل الطلاب الراغبون في تحسين مهاراتهم في اللغة الإنجليزية في تلقي الدعم لاختيار الموقع الأنسب لهم ضمن إحدى مدارس «كابلان» الثلاثين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأيرلندا، مما يضمن لهم تجربة تعليمية دولية غنية ومتنوعة.

عن كابلان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

عملت كابلان لأكثر من 20 عاماً عن كثب مع الشركات والحكومات وشركاء آخرين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، لتقديم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية المهنية ومهارات اللغة وبرامج المسارات الجامعية مع المساهمة الفعالة في المبادرات الحكومية. ويضم فريق القيادة في كابلان خبرة جماعية تتجاوز 50 عاماً، ويشمل كل من باسل حنا (المدير العام) بخبرة تمتد إلى 19 عاماً في العمل مع القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة، وليد شحادة (الرئيس التنفيذي للشراكات) بخبرة 17 عاماً في قيادة الشراكات القائمة على الحلول في مجالي التعليم والتدريب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستيوارت وِنت (الرئيس التنفيذي للعمليات) بخبرة تزيد عن 20 عاماً في قيادة برامج التعليم المهني في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وتدير كابلان خمسة مكاتب في المنطقة، تقع في الرياض ودبي (موقعان) وأبوظبي والقاهرة، مما يعزز حضورها الإقليمي ويتيح لها تلبية احتياجات الطلاب والمهنيين على نطاق واسع.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: kaplanmena.com

عن كابلان:

تُعد كابلان واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الخدمات التعليمية، حيث تساعد الأفراد والمؤسسات على تحقيق أهدافهم في بيئة ديناميكية متغيرة. من خلال محفظتها الواسعة من الحلول، تدعم كابلان الطلاب والمهنيين في تعزيز تعليمهم وتطوير مساراتهم المهنية، كما تساعد الجامعات والمؤسسات التعليمية في استقطاب ودعم الطلاب، وتوفر للشركات حلولًا فعالة لتعزيز استراتيجيات التوظيف والاحتفاظ بالمواهب وتطويرها.

وتأسست كابلان في عام 1938 على يد ستانلي كابلان بهدف توسيع الفرص التعليمية للطلاب من مختلف الخلفيات. واليوم، يواصل آلاف الموظفين في 27 دولة حول العالم تحقيق هذه الرؤية، حيث تخدم الشركة نحو 1.2 مليون طالب ومهني، و15,000 عميل من الشركات، و3,300 مدرسة ومؤسسة تعليمية. كابلان هي شركة تابعة لمجموعة Graham Holdings Company (NYSE: GHC)، وتواصل ريادتها في تقديم حلول تعليمية مبتكرة تلبي متطلبات المستقبل.

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