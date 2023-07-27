الفندق سيمثّل مرحلة أولى لتطوير المشهد البصري في وسط مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا

المبنى الجديد الذي يضم 170 غرفة يتميّز بإطلالات على الواجهة البحرية إلى جانب خدمة فورسيزونز الشهيرة والعناية الحقيقية بالعملاء، مما يضع معياراً جديداً للضيافة الفاخرة في وسط المدينة.

تورنتو ، كندا – أعلنت فنادق ومنتجعات فورسيزونز، المجموعة العالمية الرائدة في مجال الضيافة الفاخرة، اليوم عن خططها لإنشاء فندق وشقق فندقية خاصة في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، وذلك بالتعاون مع مجموعة شاهد خان ممثّلة في شركة إيجوانا للاستثمار – فلوريدا (إيجوانا للاستثمار). وسوف يلعب الفندق الجديد الذي يتوقّع افتتاحه عام 2026 دوراً أساسياً رائداً في تطوير صناعة الضيافة، ويستهل فصلاً مثيراً وتاريخياً في وسط مدينة جاكسونفيل.

ويمزج فندق فورسيزون جاكسونفيل والشقق الفندقية الخاصة بين التصميم الحضري والخيال؛ وذلك عبر إطلالته على ضفاف نهر سانت جونز، إذ يُتوقّع أن يكون محوراً أساسياً لوسط المدينة بوقوعه في مكان مثالي بجوار المجمّع الرياضي واستاد المستقبل (ملعب إيفربانك فيلد)، الذي تم تجديده وإعادة تصميمه كي يستضيف مباريات فريق جاكسونفيل جاغوارز لكرة القدم الأميركية وبقية الأحداث الرياضية والترفيهية المحلية والدولية للأجيال القادمة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال ارت كارناهان، رئيس تطوير الأعمال العالمية وإدارة المحافظ في فنادق ومنتجعات فورسيزونز "تفخر مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز العالمية الرائدة بتوسيع حضورها وتقديم خدماتها المتميّزة ذات السمعة العالمية في مجال الضيافة الفاخرة في واحدة من أسرع المدن نمواً بالولايات المتحدة"

وأضاف: "فيما تواصل جاكسونفيل تعزيز عروضها للناس للعيش والعمل والترفيه، فإننا نتطلّع إلى العمل مع السيد خان لزيادة وجودنا في فلوريدا وتوسيع شراكتنا الممتدّة منذ وقت طويل، والمساهمة في تحقيق المستقبل المشرق الذي ينتظر المدينة وتنفيذ رؤيتنا المشتركة لبناء المجتمعات وصنع تجارب استثنائية فاخرة".

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نبذة عن فندق فورسيزون جاكسونفيل والشقق الفندقية الخاصة

سيوفّر الفندق 170 غرفة وجناحاً فاخراً، و26 شقة فندقية خاصة، إضافة إلى أربعة مواقع لتناول الطعام وصالة واسعة، بما في ذلك مطعماً ومنصة متميزة للعصائر على السطح، ومطعم مفتوح طوال اليوم، إضافة إلى منصة عصائر وحانة بجانب المسبح، ومنصة أخرى في الردهة، حيث تؤدي هذه المرافق المتكاملة إلى رفاهية المسافرين والسكّان المحليين على حدٍ سواء.

ومن أبرز ما يميز الفندق الجديد، إضافة إلى السمعة الحسنة التي ترتبط بمجموعة فنادق فورسيزونز والعناية الفائقة التي توليها لعملائها، أنه يحتوي على نادٍ صحي "سبا" على مستوى عالمي، ومسابح خارجية متعدّدة مع خدمة كابانا التي تتضمن حجرات مكشوفة تحتوي على جلسات ذات تصاميم دائرية يمكن حجزها بالساعة أو اليوم للعائلة أو الأصدقاء، وصالة رياضية مجهزّة بطريقة جيدة، ومساحة واسعة للاجتماعات والفعاليات؛ وبرنامج Kids For All Seasons الذي يحتفي بالضيوف الصغار بشكلٍ رائع؛ حيث يتم تنظيم أنشطة مخصّصة لهم. وبإمكان الضيوف والمقيمين والسكّان المحليين أيضاً الوصول إلى منطقة مارينا المطوّرة حيث تقدم تجارب فريدة على طول نهر سانت جونز.

ولإيجاد وجهة فاخرة جديدة ومتميزة في جاكسونفيل، تم إنشاء الفكرة التصميمية الأولي للمشروع بواسطة شركة Pininfarina America. HKS التي تعتبر مهندس التصميم الرئيسي بالتعاون مع ODA Architecture التي ستتولى أعمال التصميم الداخلي، فيما تهتم EDSA بتصميم المناظر الطبيعية، وسوف يسهم هذا التعاون الواسع في إيجاد جو عصري وخالد. وسبق لشركة HKS أن عملت في مشاريع فورسيزونز بجزر الباهاما، وهاواي، وأورلاندو، ودنفر وغيرها.

وبهذا ينضم فندق فورسيزون جاكسونفيل والشقق الفندقية الخاصة إلى مجموعة استثنائية من العقارات في ولاية فلويدا، تضم في الوقت الحالي أورلاندو، وبالم بيتش، وسيرفسايد، وميامي، وفورت لودرديل، إضافة إلى منتجع قادم في نابولي.

وسيمثّل الفندق الجديد الملكية الثانية ضمن سلسلة فندق فورسيزونز التي تعود لشاهد خان الذي يملك أيضا فريق جاكسونفيل جاغوارز ضمن الرابطة الوطنية لكرة القدم. ففي سبتمبر 2016، استحوذ خان على الملكية الكاملة لفندق فورسيزونز تورنتو الذي يُعتبر العقار الرئيسي لهذه العلامة التجارية المرموقة التي تتخذ من تورونتو مقراً لها، وتم الإعلان عنه عالمياً كإحدى الوجهات الرئيسية في قطاع الفنادق الفاخرة حول العالم. ويقع الفندق في حي يوركفيل الأنيق، وتديره فنادق ومنتجعات فورسيزونز.

نبذة عن تطوير منطقة مرسى السفن في جاكسونفيل

بالإضافة إلى فندق فورسيزون جاكسونفيل والشقق الفندقية الخاصة، ستتألف المرحلة الأولى من منطقة مرسى السفن في جاكسونفيل من مبنى مكاتب يضم ستة طوابق، ومرسى كامل الخدمات، ومنتزه متروبوليتان مطوّر، ومبنى خدمات مارينا، وحديقة عامة. كما يشتمل المشروع على مساحة واسعة من المنتزهات ومسارات مخصّصة للمشاة بموازاة مجرى النهر تمتد من وسط مدينة جاكسونفيل إلى منتزه متروبوليتان. وخلال فترة تنفيذ المشروع سيتم نقل طاقم العمل في فريق جكسونفيل جاغوارز إلى مبنى مجاور.

وتضم المرحلة الثانية من منطقة مرسى السفن مساحة من الأرض تبلغ خمسة أفدنة (هكتارين) مهيأة للتطوير ذو الاستخدامات المتعددة. ومن ضمن الخطط الأولية إنشاء مرفق طبي سوف يحقّق إضافة كبيرة للصناعة الطبية المزدهرة في المنطقة. فيما تشمل الاستخدامات المحتملة الأخرى محلات للتجزئة، ومبانٍ سكنية، ومواقف سيارات إضافية ومساحات خضراء.

وكان شاهد خان قد ركّز بشدة خلال السنوات الأخيرة على تجسيد هذه الرؤية وتحويلها إلى واقع، وذلك للمساهمة في إيجاد مئات الوظائف الجديدة، وتوليد عائدات سياحية حيوية، وجذب السكان، وصنع فرص إضافية للشركات المحلية الناشئة. كل ذلك بالإضافة إلى فندق فورسيزون جاكسونفيل والشقق الفندقية الخاصة في قلب وسط مدينة جاكسونفيل.

وقال خان: "أشعر بحب واحترام هائلين تجاه جاكسونفيل وفور سيزونز معاً، ولذلك فإن الأمر بالنسبة لي يتعلق دائماً بالربط بين الاثنين، لأن لكل منهما الكثير ليقدمه للبعض الآخر". وأضاف "فور سيزونز هي علامة تجارية رائعة ومبدعة سوف تعيد تعريف وسط المدينة وتصنع وجهة فاخرة لم نتمكن من تقديمها حتى الآن. كما ستوفر جاكسونفيل بدورها مكانا رائعا للفندق الجديد على ضفاف نهر سانت جونز وتتيح لمجتمعنا بأكمله مبررا للالتفاف حول منطقة مرسى السفن، وملعب إيفربانك، والمستقبل العام لوسط مدينة جاكسونفيل. وقد ظللت على الدوام أقول إن فورسيزونز سوف يغير قواعد اللعبة في جاكسونفيل، والآن بدأ هذا التغيير".

نبذة عن إيجوانا للاستثمار

إيجوانا للاستثمار هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التطوير العقاري أنشأها شاهد خان لتقديم مشاريع ذات رؤية مختلفة في منطقة جاكسونفيل الكبرى. وتعد الشركة جزءاً من مجموعة تجارية دولية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات يقودها السيد خان وتضم فريق جاكسونفيل جاغوار لتابع للرابطة الوطنية لكرة القدم، ونادي فولهام لكرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وشركات ديلي بليس، وبولد إيفنتس في جاكسونفيل، وأول إيليت للمصارعة وفندق فور سيزونز تورونتو.