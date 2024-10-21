أعلنت شركة باركن ش.م.ع ("باركن" أو "الشركة")، وهي أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي، عن إبرامها مذكرة تفاهم مع شركة "ساعد" للأنظمة المرورية ذ.م.م ("ساعد")، وهي شركة رائدة في مجال تقديم حلول مبتكرة لسلامة الخدمات المرورية وأنظمة المواقف والمسح والنظم الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أبرز النقاط:

اتفاقية تجمع بين أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المدفوعة في إمارة دبي والشركة الرائدة في مجال إدارة الخدمات المرورية وحلول السلامة في الإمارات العربية المتحدة

مذكرة تفاهم تدعم التعاون التجاري الجديد عبر التكامل بين العمليات والتكنولوجيا والخبرات

شراكة تفتح آفاق نمو جديدة في مختلف القطاعات داخل الإمارات العربية المتحدة

تقدّم شركة "ساعد" حلول تكنولوجيا مبتكرة لتنظيم السلامة على الطرق وإدارة الحركة المرورية وإيجاد حلّ لحوادث المركبات. وتوفر خلال الفعاليات الكبرى خدمات إدارة مواقف المركبات والمرور والجمهور، لضمان التنقل السلس والسلامة. كما تعتمد على تقنيات ذكية متقدمة مثل التعرّف على الوجه، وتحليلات الفيديو، والبيانات الحيوية، والبيانات الضخمة والروبوتات.

من خلال مذكرة التفاهم هذه، سيتعاون كلّ من "باركن" و"ساعد" في مشاريع النقل والبنية التحتية مع القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعكس هذه الشراكة التزام الشركتين بتعزيز إدارة مواقف المركبات والحركة المرورية في المنطقة، بما في ذلك الفعاليات الدولية البارزة التي تشتهر الإمارات باستضافتها.

وبحضور سعادة العميد حسين الحارثي رئيس مجلس الإدارة لشركة "ساعد"، تم التوقيع على مذكرة التفاهم في معرض جيتكس دبي من قبل المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "باركن"، و المهندس إبراهيم رمل، الرئيس التنفيذي لشركة "ساعد".

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، قال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "باركن":"تتشارك شركتا "باركن" و"ساعد" رؤية موحّدة لتعزيز التنقل السلس داخل الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وستتعاون الشركتان في مشاريع حيوية تهدف إلى تحقيق تأثيرات إيجابية على المجتمعات والشركات والفعاليات الكبرى. ومن خلال استغلال الأصول والعمليات والخبرات المتكاملة، ستسهم هذه الشراكة في فتح آفاق جديدة للنمو، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة. ويعكس هذا التقدم الاستراتيجي التزام "باركن" الراسخ بتقديم القيمة لأصحاب المصلحة والمساهمة في رسم مستقبل القطاع".

ومن جهته، صرّح المهندس ابراهيم رمل، الرئيس التنفيذي لشركة "ساعد" قائلًا: "تعمل شركتا "ساعد" و"باركن" في جوهر خطط التوسع الطموحة لدبي، وتؤديان دورًا حيويًا في منظومة النقل في المدينة. ومن خلال دمج قدراتهما الرائدة في السوق، ستتمكّنان من تقديم الخبرات الفريدة، والتميّز التشغيلي، والدراية التكنولوجية للعملاء المحتملين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما ستدعم هذه الشراكة الاستراتيجية طموحاتنا المشتركة لتطوير حلول نقل مبتكرة، وآمنة وعالمية المستوى، تسهم في تعزيز الترابط وتدعم النمو الاقتصادي والتوسع السكاني المستدام".

نبذة عن شركة باركن ش.م.ع

مع مزيج فريد من التميز التشغيلي مدعوم بالمعرفة التكنولوجية والقدرة على التنفيذ التي تمتد لما يقرب من ثلاثة عقود، تعدُّ "باركن" أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي مع تشغيلها لما يقارب 200 ألف من مواقف المركبات المدفوعة. وتحتكر شركة باركن سوق مواقف المركبات الجانبية ومواقف الساحات العامة مدفوعة الأجر في دبي، حيث تمتلك حصة سوقية تصل إلى 91% من إجمالي هذه السوق.

بموجب عقد امتياز مدته 49 عامًا مع هيئة الطرق والمواصلات، تتمتع باركن بالحق الحصري لتشغيل جميع مواقف المركبات العامة المدفوعة الجانبية ومواقف المباني متعددة الطوابق العامة في دبي (177 ألف موقف) بالإضافة إلى مواقف المباني العامة المتعددة الطوابق (تتسع لـِ 3000 مركبة). وتدير باركن أيضًا بعض مواقف المركبات لشركات التطوير الخاصة بدبي (20 ألف موقف). بالإضافة إلى ذلك، تشمل الإيرادات تطبيق وتحصيل الغرامات، وإصدار البطاقات والتصاريح والاشتراكات الموسمية، وحجوزات مواقف المواقف، والأنشطة التجارية الأخرى.

من خلال تقديم أحدث حلول الدفع الرقمي ونظم إدارة مواقف المركبات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، نجحت شركة باركن بجذب أكثر من 4.2 مليون عميل، حيث تم تنفيذ 61 مليون معاملة مواقف مركبات خلال النصف الأول من عام 2024.

تأسست عمليات مواقف المركبات في دبي في عام 1995 تحت إشراف بلدية دبي، وأصبحت جزءًا من هيئة الطرق والمواصلات في عام 2005. في ديسمبر 2023، تم تأسيس شركة باركن ش.م.ع. بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، ونجحت في طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي في مارس 2024.

نبذة عن شركة "ساعد"

تعد شركة ساعد من الشركات الرائدة في تقديم حلول المرور والسلامة على الطرق، بفضل إرثها القوي في الابتكار منذ تأسيسها في عام 2008. ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، وقد أثبتت ساعد مكانتها كلاعب أساسي في تطوير وإدارة أنظمة متقدمة لمواقف السيارات، السلامة المرورية، وحلول النقل الذكي. تلتزم الشركة بتعزيز سلامة الطرق على مستوى دولة الإمارات والمنطقة من خلال الاستفادة من التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، أنظمة النقل الذكية، والرؤى المستندة إلى البيانات لخلق شبكات طرق أكثر ذكاءً وأمانًا.

كواحدة من رواد حلول إدارة مواقف السيارات، تمكنت ساعد من تشغيل وإدارة مشاريع مواقف عامة وخاصة على نطاق واسع، مما أسهم بشكل ملحوظ في جهود إدارة الحركة والتنقل الحضري في الإمارات. كما يشمل التزام الشركة بسلامة الطرق الخدمات الحيوية مثل برامج سلامة الحافلات المدرسية، أنظمة إدارة الأصول، واكتشاف التشوهات في الطرق بشكل فوري.

تنسجم رؤية ساعد مع الأهداف الوطنية للاستدامة والابتكار، مع التركيز على تقليل الحوادث المرورية وتعزيز أنظمة نقل أكثر كفاءة وأمانًا. لعبت الشركة دورًا محوريًا ولا تزال تلعب دورًا فعّالًا في إدارة حركة المرور، مواقف السيارات، والحشود في الفعاليات الكبرى مثل إكسبو 2020، مؤتمر الأطراف (كوب 28) ، جيتكس جلوبال، فورمولا 1 أبوظبي، والاحتفال الرسمي باليوم الوطني لدولة الإمارات، بما يضمن تنقلًا آمنًا وسلسًا للجماهير الكبيرة.

بتركيزها على الحلول القائمة على التكنولوجيا ورؤيتها للمساهمة في مجتمعات أكثر أمانًا، تواصل ساعد توسيع محفظتها وتعزيز مبادرات جديدة في مجالات السلامة على الطرق، إدارة مواقف السيارات، والتنقل المستدام.

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