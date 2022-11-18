دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسهم التعاون الوثيق بين هيئة كهرباء ومياه دبي ونادي دبي لأصحاب الهمم في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى دمج وتمكين أصحاب الهمم، ونقل وتوطين المعرفة ورفع الوعي وبناء القدرات لجعل دبي مدينة المستقبل. ويعمل الجانبان عن كثب لإطلاق المبادرات والفعاليات والبرامج الملهمة والفعالة الهادفة إلى تنمية شغف ومواهب أصحاب الهمم بالإبداع والابتكار والفنون، وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، وتوسيع مداركهم ومعارفهم، وتشجيعهم على التعلم المستمر، بما يمكّنهم من الاندماج في المجتمع، والانخراط بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "ندعم في الهيئة السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة "مجتمعي...مكان للجميع" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم. وانطلاقاً من التزامها بتوفير بيئة دامجة لأصحاب الهمم، تنظم الهيئة بالتعاون مع مجموعة من شركائها العديد من الفعاليات والتدريبات والجلسات التوعوية، وتطلق باقة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز سعادة الموظفين والمتعاملين وأفراد المجتمع من أصحاب الهمم وأسرهم، والمحافظة على مكانة الهيئة بوصفها من أبرز المؤسسات الحكومية الرائدة في مجال دمج وتمكين وتوظيف أصحاب الهمم. وتلتزم الهيئة بدمج وتمكين أصحاب الهمم ضمن أربعة محاور تشمل: الموظفين، المتعاملين، والمجتمع، والشركاء. إضافة إلى ذلك، لا تتوانى الهيئة عن دعم المبادرات والفعاليات المجتمعية الهادفة من أجل إتاحة جميع الفرص أمام أصحاب الهمم للاندماج بصورة كاملة في المجتمع وتأدية أدوارهم كأشخاص فاعلين يشكّلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع."

وأضاف معالي الطاير: "بين عام 2015 وعام 2021 بلغ عدد المبادرات والرعايات المجتمعية والحملات الإعلامية ذات العلاقة بأصحاب الهمم ومحيطهم العائلي والمجتمعي 71 برنامجاً. ووصل المعدل التراكمي لعدد المستفيدين من هذه المبادرات المجتمعية إلى 3,484,998 شخص، وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دور الهيئة بوصفها جهة داعمة لأصحاب الهمم 94% في العام 2021. وتعمل الهيئة على مواءمة استراتيجيتها لأصحاب الهمم مع الاستراتيجيات المحلية والاتحادية لدمج وتمكين أصحاب الهمم. وفي هذا الإطار، تمكنت الهيئة من تحقيق جميع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم للعام 2021."

من ناحيته تقدّم سعادة ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس ادارة نادي دبي لأصحاب الهمم، بالشكر إلى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي على جهود الهيئة المقدَّرة، ودورها الكبير في دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال المشاريع والمبادرات المستدامة، مثمِّنا تعاونها مع النادي في إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الملهمة في إطار الشراكة الاستراتيجية من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع.

وقال سعادة ثاني جمعة بالرقاد: "إن تكامل الجهود بين الهيئة والنادي يصب في مصلحة أصحاب الهمم، وذلك من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب المؤسسية التي تسعدهم وفق النهج المرسوم حتى يحققوا طموحاتهم المطلوبة على الصعد كافة بما تملكه الهيئة من مكانة مما سيكون له المردود الإيجابي على أصحاب الهمم في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأشار بالرقاد إلى أن القيادة الرشيدة توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في جميع المجالات، وترفع دائما شعار تمكين أصحاب الهمم ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه حيث نسعى جميعاً لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة مما يمثل دافعاً كبيراً لأصحاب الهمم من أجل السير على طريق النجاحات وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت وصولاً إلى الغاية المبتغاة. وأضاف: "دبي لأصحاب الهمم يولي اهتماماً كبيراً بجميع منتسبيه وتوفير جميع العناصر التي تقودهم إلى الإنجازات وترك بصمات بنشاطاته التي تواكب الإبداع المستمر لأعضائه ليكونوا منتجين وفاعلين ومساهمين في نهضة الدولة ودبي."

ويشمل التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي ونادي دبي لأصحاب الهمم مجموعة واسعة من الفعاليات والمبادرات التوعوية مثل الجلسات التوعوية حول لغة الإشارة وفن التعامل مع أصحاب الهمم واللغة العربية وطرق اتباع نمط حياة مستدام ومسؤول. كما تشارك الهيئة في عدد من البطولات الرياضية التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم ومنها بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم وبطولة كأس الإمارات للقوس والسهم.

كما يتعاون الجانبان لدمج أصحاب الهمم في الفعاليات والمبادرات الرئيسية مثل فعاليات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وساعة الأرض، والنشاطات الرياضية والفعاليات الترفيهية، بما يسهم في الحفاظ على مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع.

وقدمت الهيئة رعايتها الماسية للدورة السادسة من النشاط الصيفي 2022 التي نظمها نادي دبي لأصحاب الهمم تحت شعار "إلى القمم يا أصحاب الهمم"، بمشاركة 250 منتسباً، واشتملت على 280 فعالية، أبرزها فعاليات رياضية ورحلات ترفيهية وورش فنية وأشغال يدوية وبرامج تدريبية تفاعلية ودورات للتصوير الضوئي والإسعافات الأولية.

علاوة على ذلك، نظمت الهيئة في أبريل من العام الجاري ورشة عمل تفاعلية لرفع مستوى وعي أعضاء نادي دبي لأصحاب الهمم حول سبل تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والحد من الهدر، للمحافظة على الموارد الطبيعية. كما ساهم نادي دبي لأصحاب الهمم في تنفيذ مبادرة "حاضنة دمج أصحاب الهمم المبتكرة" التي أطلقتها الهيئة بهدف تحفيز الشركات التابعة لها والجامعات والكليات داخل دولة الإمارات في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، انسجاماً مع التوجهات الحكومية.

ونظمت الهيئة بالتعاون مع مركز دبي لأصحاب الهمم ورشة عمل تفاعلية في معرض إكسبو 2020 دبي، بهدف تنمية مواهب وشغف طلبة المركز وأبناء موظفي الهيئة من أصحاب الهمم بالإبداع والابتكار والفنون، وإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم، من خلال رسم لوحاتهم الخاصة.

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