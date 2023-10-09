الرياض - تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مدترونيك العربية السعودية، الشركة العالمية الرائدة بمجال التقنيات الصحية، وعیادات ذا كلنكس المتخصصة في مجال الرعاية الصحية التجميلية وجراحات اليوم الواحد. وأقيم حفل التوقيع يوم الخميس 5 أكتوبر في فندق فورسيزونز بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتهدف الاتفاقية إلى إطلاق أول عيادة تخصصية من نوعها بالرياض، لعلاج مرض السكري بطريقة مبتكرة، باستخدام خدمات وحلول ديابيتر، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الخاص بها. تم تجهيز العيادة بأحدث منصات ديابيتر ، والتي تمثل نقلة نوعية في مسار رعاية نموذجي لمرضى السكري، ما يسمح لهم بالتحكم بشكل كبير في صحتهم، والحصول على نتائج علاجية أفضل.

وصرحت الرئيسة التنفيذية لعيادات ذا كلنكس الأستاذة فرح حلواني: "بعد أكثر من عام من المباحثات مع شركة مدترونيك العربية السعودية، وعدة أشهر من العمل بشكل وثيق للوصول إلى الاتفاقية النهائية المتعلقة بإطلاق مركز دايابيتر في ذا كلنكس، يسعدنا أن نشارككم الإعلان عن هذا الإنجاز الذي نفتخر به. نحن نسعى ليكون هذا المشروع بيئة طبية مثالية للأطفال والبالغين المصابين بداء السكري من النوع الأول، وليكون مساعداً في تخفيف العبء النفسي على المرضى وأسرهم. وبالتعاون مع شركة مدترونيك سنقدم مشروعاً متكاملاً مجهزاً بأحدث التقنيات والأبحاث السريرية المتطورة لمساعدة مرضى السكري على الحياة بشكل أفضل كل يوم. نحن نسعى بكل جهد لإطلاق وتشغيل مركز دايابيتر في ذا كلنكس خلال فترة 10 أشهر من الآن، ونتطلع إلى شراكة طويلة ومستدامة مع مدترونيك، وإلى مساهمة متميزة في خدمة مجتمعنا، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 للقطاع الصحي."

بدوره، قال خليل جمال الدين، الرئيس التنفيذي لشركة مدترونيك العربية السعودية: "بصفتنا شريكاً رائداً في مجال الرعاية الصحية والتقنيات الطبية، تلتزم شركة مدترونيك بتعزيز وقيادة هذا التعاون مع عيادات ذا كلنكس على أعلى المستويات. يستهدف نموذج ديابيتر توفير رعاية صحية شمولية لمرضى السكري، وبناء بيئة نوعية استثنائية، عبر تطبيق مفهوم الرعاية الصحية المبني على القيمة، والتمركز حول صحة المريض."

وأضاف خليل: "إن تقليل عبء مرض السكري هو جزء من رسالتنا الرامية إلى مساعدة الناس على العيش في انسجام مع مرضهم، عبر تقنيات مرض السكري المتقدمة، والدعم المستمر، متى وكيف يحتاجون إليه. نفخر في مدترونيك بإنجازاتنا التي تحققت في الآونة الأخيرة، ولا سيما جهودنا الاستثنائية في تأسيس مراكز متخصصة لعلاج مرض السكري، وتطبيق نماذج وأنظمة متقدمة، تتماشى مع التحول في الرعاية الصحية الذي تشهده المملكة، وتساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030."

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عن عیادات ذا كلنكس

تأسست عیادات ذا كلنكس لتقدیم مفهوم استثنائي، حيث توفر مجموعة من الخدمات الطبیة والتجمیلیة تحت سقف واحد كالجراحة التجميلية، وجراحة الوجه والفكين، والأسنان، والجلدیة، والعلاج الطبیعي والاستیوباثي، والتغذیة، والرشاقة والتنحیف، والأنف والأذن والحنجرة، وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، والمسالك البولية وعلاج العقم والذكورة، والمسالك البولیة النسائیة. وتتميز عيادات ذا كلنكس بعمليات جراحة اليوم الواحد للمرضى الذين لايحتاجون للتواجد بالمستشفى، على أيدي أفضل الأطباء والجراحين والاستشاريين المقيمين والزائرين ذوي السمعة العالمية، ممن يقدمون أفضل رعاية طبية للمرضى، باستخدام أحدث التجهيزات الطبية والجراحية والتقنيات والعلاجات المتطورة.

عن شركة ميدترونيك

يقع المقر الرئيسي لشركة مدترونيك في دبلن، أيرلندا، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية والتقنيات الطبية، وتوفر حلولاً لمعالجة المشكلات الصحية الأكثر تحدياً. ويضم فريق الشركة المتخصص أكثر من 95000 موظف في أكثر من 150 دولة. وتستخدم الشركة تقنياتها لعلاج 70 حالة طبية، من بينها أجهزة القلب والروبوتات الجراحية ومضخات الأنسولين والأدوات الجراحية وأنظمة مراقبة المرضى. مستثمرةً معارفها وشغفها الواسع تعمل الشركة بتقنيات مبتكرة تساعد على تحويل حياة شخصين في كل ثانية وكل ساعة وكل يوم، مع تقديم رعاية صحية مبنية على رؤية واضحة وتجارب متطورة ونتائج أفضل. لمزيد من المعلومات عن الشركة (رمزها في بورصة نيويورك: MDT)، زوروا موقعها الإلكتروني www.medtronic.com أو منصات @Medtronic على Twitter وLinkedIn.

عن مركز ديبابيتر

هو مركز متخصص في علاج الأطفال والمراهقين المصابين بالسكري (الذين يُعالجون بالأنسولين). ويقع المركز في هولندا وقد تم افتتاح فرع له في المملكة العربية السعودية، ويعتبر أحد أشهر المراكز المتخصصة في رعاية مرض السكري في أوروبا، حيث يقدم حالياً الرعاية الصحية لآلاف المرضى. هدف كل مريض سكري هو التحكم الأمثل في مستويات السكر في الدم، والحد من تطور المضاعفات المزمنة. وعبر التقنية المتطورة والأبحاث السريرية المتقدمة، يساعد المركز مرضاه في الحصول على مستقبل خالٍ من المضاعفات.