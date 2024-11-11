دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وماستركارد عن تعاونهما لإطلاق "حلول السفر بالجملة من بنك الإمارات دبي الوطني"، وهو منتج مبتكر لإجراء المدفوعات بين وكالات السفر والسياحة والموردين قائم على البطاقة الافتراضية وهو متاح الآن لوكالات السفر.

ويأتي هذا التعاون الجديد استمراراً لشراكة استراتيجية طويلة وممتدة بين الجانبين، ويهدف إلى رقمنة وتحسين تدفقات المدفوعات بين وكالات السفر ومختلف الموردين المرتبطين بحجوزات السفر.

وبالاستفادة من ابتكارات ماستركارد في مجال البطاقات الافتراضية، من خلال "برنامج ماستركارد بالجملة"، لرقمنة الطريقة التي تدفع بها وكالات السفر والسياحة حجوزات السفر للموردين، سيعمل "حلول السفر بالجملة من بنك الإمارات دبي الوطني" على تحسين التدفق النقدي من خلال خط ائتمان ممتد وضمان الدفع، وزيادة الرؤية والشفافية وتعزيز أمن المعاملات ومكافحة الاحتيال الإلكتروني من خلال ثراء البيانات وضوابط الاحتيال، وبناء الكفاءة عبر سلسلة قيمة السفر للمدفوعات المحلية والعابرة للحدود.

وفي هذا السياق، وقال جهاد خليل، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم شرق المنطقة العربية في ماستركارد: "مع تزايد حجم المدفوعات بين الشركات في مناطق أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا بوتيرة متسارعة، أصبحت الحاجة إلى التحول الرقمي أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. نلتزم في ماستركارد بتزويد الشركات بحلول مبتكرة تسهم في تعزيز قدرات الدفع الرقمي، وفي رفد الأسواق التي نخدمها بأعلى مستويات من الكفاءة والفاعلية. نسعى من خلال شراكتنا الطويلة مع بنك الإمارات دبي الوطني إلى توسيع نطاق مزايا بطاقاتنا الافتراضية لتشمل عملاء البنك من وكالات السفر لتمكينهم من تحقيق الاستفادة الكاملة من الاقتصاد الرقمي المتقدم".

من جانبه، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بكونه بنكاً رائداً في تقديم الحلول المتطورة المصممة خصيصاً لقطاع السفر. وتلبي بطاقة حلول السفر بالجملة للشركات التي أطلقناها مؤخراً بالتعاون مع ماستركارد، المتطلبات الفريدة للقطاع فيما يتعلق بالمدفوعات الآمنة والفعالة بين وكالات السفر والموردين العالميين. ويتيح لنا هذا الحل تحسين عمليات المدفوعات، وتزويد هذه الشركات بحل سلس وموثوق به لتلبية احتياجاتها من المعاملات."

ويتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" أن يسافر 4.7 مليار شخص جواً في عام 2024، وهو رقم قياسي يتجاوز مستوى ما قبل الجائحة البالغ 4.5 مليار شخص المسجل في عام 2019. ومع عودة المستهلكين إلى السفر واستمرار نمو القطاع، فإنه من الضروري أن يعيد القطاع التفكير في العمليات والتقنيات التي تجعل من هذه الحجوزات حقيقة. وتعمل المدفوعات بين وكالات السفر على دعم اقتصاد السفر، ويساهم "برنامج ماستركارد بالجملة" في توفير الفوائد عبر سلسلة قيمة السفر من خلال تسريع اعتماد البطاقات الافتراضية في إجراء معاملات السفر.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 سبتمبر 2024 بلغ مجموع أصوله 956 مليار درهم (يعادل تقريباً 260 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 859 فرعاً إضافة إلى 4,512 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

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