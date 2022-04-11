· يقدم تطبيق "زوودباي" حلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً" للتجار في الأردن باستخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بشركة "نتورك الأردن"

· شركة "نتورك الأردن" أول مستحوذ في الأردن يتبنى حلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً"

· سيوفر هذا التعاون للملايين من المتسوقين غير المتصلين بالإنترنت حلول الدفع لمشترياتهم على أقساط شهرية.

(عمّان، الأردن): أعلن كل من تطبيق "زوودباي"، منصة التكنولوجيا المالية الرائدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وشركة "نتورك الأردن"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعاون استراتيجي جمعهما مؤخراً بهدف تقديم حلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً" لشبكة التجار لدى "نتورك الأردن".

ويعدّ تطبيق"زوودباي" المزوّد الأول والحصري لحلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً" في الأردن، وهو متاح حالياً للعملاء الذين يتسوقون من السوق الخاص بالتطبيق، "زوودمول"، أو من خلال مجموعة متاجر الشركاء المتوفرة عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات، وأولئك المتواجدين في مراكز التسوق والمولات في جميع أنحاء المملكة. وفي إطار هذا التعاون الاستراتيجي، سيوفر تطبيق "زوودباي" حلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً" للعديد من التجار ضمن شبكة "نتورك الأردن"، الأمر الذي سيمكّن الملايين من الأردنيين من شراء المنتجات والخدمات، وتسديد ثمنها على أربعة أقساط شهرية، دون أية عمولات أو رسوم إضافية.

وسيحقق هذا التعاون مزايا فورية للتجار الذين يستخدمون أجهزة نقاط البيع الخاصة بشركة "نتورك الأردن" كسهولة التوسع في السوق، والحصول على تحديث تلقائي للخدمة، حيث ستتوفر خدمة "زوودباي" خلال الربع الثاني من العام الحالي دون الحاجة إلى أي تعديل فني او تقني إضافي، إذْ كل ما على التاجر هو إجراء عملية إعداد سريعة مع "زوودباي". كذلك، سيستفيد التجار الجدد من حزمة خاصة بهم تتضمن حلول الدفع عبر أجهزة نقاط البيع الخاصة بشركة "نتورك"، بالإضافة إلى خدمة حلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً" المقدمة من تطبيق "زوودباي". وفي هذا السياق، سيتم إطلاق حملات تسويقية مشتركة بين "نتورك الأردن" و"زوودباي" لزيادة الوعي بحلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، بما ينعكس على توسيع قاعدة التجار المستفيدين من هذه الخدمة.

هذا وسيحظى العملاء الذين سيختارون خيار الدفع عبر حلول "اشتر الآن وادفع لاحقاً" المقدمة من "زوودباي"، بتجربة سلسة، إذْ كل ما عليهم فعله هو تحميل تطبيق "زوودباي" والتقدم بطلب للحصول على حد الشراء، تتم الموافقة عليه فورا. وبمجرد الموافقة على الطلب، سيتمكن العملاء من التمتع بحلول التمويل المرن قصير الأجل والدفع على أقساط شهرية باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان العادية المسجلة في حسابهم الخاص في تطبيق "زوودباي". وفور إجراء عملية الشراء، سيتوجب على التاجر اختيار "زوودباي" كطريقة الدفع المرغوبة على جهاز نقاط البيع التابعة لشركة "نتورك في الأردن"، من ثمّ إنشاء رمز استجابة سريعة ديناميكي QR Code، ثمّ مسح الرمز بكاميرا الجوال من قِبل العميل داخل تطبيق "زوودباي" حتى تتم المعاملة.

وبمجرد إنهاء هذه العملية البسيطة، سيحصل التاجر فوراً على مدفوعاته بالكامل من خلال تطبيق "زوودباي"، أمّا من جهة العميل فسيتم خصم 25% فقط من القيمة وقت إجراء عملية الشراء، كما سيتم خصم المبلغ المتبقي تلقائياً من بطاقته كل 30 يوماً للأشهر الثلاثة التالية، دون عمولة أو رسوم إضافية.

وفي تعليق له على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة OrientSwiss، المجموعة المالكة لكلٍ من تطبيقي "زوودباي" و"زوودمول"، مايكل خوي: "يسعدنا التعاون مع شركة "نتورك الأردن"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في الأردن بالأخص ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل عام، والذي يأتي بهدف تعزيز نظام الدفع الإلكتروني في المملكة من خلال تقديم حلول دفع رقمية مريحة وسلسة وآمنة للتجار والعملاء عبر الإنترنت والمنصات غير المتصلة بالانترنت. من خلال هذا التعاون سنحقق الإنتشار الأسرع والأكبر والأكثر فعالية من حيث التكلفة لخدمة زوودباي في الأردن من خلال الوصول إلى آلاف الشركاء التجاريين لشركة "نتورك الأردن".

ومن جهته ، قال المدير الإداري والإقليمي لعمليات المعالجة في شركة "نتورك" في منطقة المشرق العربي، أمجد الصادق قائلاً: "فخورون في شركة "نتورك الأردن" بالتعاون مع تطبيق "زوودباي"، المزود الحصري لحلول دفع "اشتر الآن وادفع لاحقاً" في الأردن، لنكون أول من يقدم حلول دفع "اشتر الآن وادفع لاحقاً" التي تتماشى مع التزامنا بتقديم أحدث حلول الدفع لشبكة عملائنا من التجار في الأردن."

هذا وكانت منصة "زوودباي" قد أعلنت مؤخراً عن نجاح الجولة الاستثمارية “Series B” التي جمعت خلالها 38 مليون دولار، وجذبت اهتمام كبار المستثمرين العالميين والحاليين. وقد جاءت جولة الاستثمار هذه بمشاركة "زين فنتشرز"، ذراع رأس المال الاستثمارية التابعة لمجموعة "زين". وستسخّر "زوودباي" قسماً كبيراً من هذا الاستثمار لتسريع نموها وتوسعها في الأردن، وتحفيز التجارة الإلكترونية المحلية والعابرة للحدود من خلال "زوودمول" وخدمات "الشراء الآن والدفع لاحقاً"، إلى جانب تعزيز النشاط الاجتماعي والاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل في الأسواق الناشئة.

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نبذة عن تطبيق زوودمول وزوودباي:

يقع مقر ZoodPay و ZoodMall الرئيسي في سويسرا. وتعمل المنصة من خلال 10 مكاتب تمثيلية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وتضم منصة الدفع الإلكتروني الرائدة أكثر من 8 ملايين مستخدم للتطبيق، مقدمة تجربة تسوق "الجودة السويسرية" وخدمات عبر الحدود للتجار والمتسوقين عبر أسواق التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية السريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى – بما يشمل حالياً كل من الأردن، والعراق، ولبنان، وأوزبكستان، وكازاخستان.

نبذة عن نتورك

تجمع "نتورك" تحت مظلتها مجموعة من الشركات، وتعتبر المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتوفر المجموعة باقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والأحجام، بما في ذلك خدمات الاكتساب والمعالجة، بالإضافة إلى تشكيلة شاملة ومتنامية من الخدمات ذات القيمة المضافة. وتعد "نتورك القابضة" الشركة القابضة لـ "نتورك" ومجموعة شركاتها.