دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، و"تيك ستارز"، إحدى أبرز مسرعات الأعمال للشركات الناشئة في العالم، عن عقد شراكة استراتيجية تهدف لدفع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في المنطقة.

يمثل هذا التعاون تحولاً من التوجيه التقليدي للشركات الناشئة نحو نموذج "التسريع إلى تأسيس الشركة" القائم على التوجه التجاري، والذي يهدف لدمج ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية ذات معدلات النمو العالية مباشرة في المنظومة المصرفية لبنك الإمارات دبي الوطني التي تشمل أسواقاً متعددة. كما يأتي هذا التعاون عقب حصول بنك الإمارات دبي الوطني على المرتبة الأولى في افتتاح مؤشر "إيفيدنت للذكاء الاصطناعي" (Evident AI) للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث كان البنك الوحيد الذي حقق أفضل أداء في ثلاثة محاور هي المواهب والابتكار والريادة، ما يؤكد مكانة البنك كأحد أكثر المؤسسات المالية تطوراً في المنطقة من حيث النضج في مجال تبني الذكاء الاصطناعي.

تجمع هذه الشراكة بين "تيك ستارز" ومنظومة الابتكار الراسخة لدى بنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك مبادراته في مجال التكنولوجيا المالية، وبرامج التحول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وشراكاته الاستراتيجية مع رواد التكنولوجيا العالميين. ومن خلال دمج قاعدة "تيك ستارز" العالمية التي تضم أكثر من 11,000 مؤسس مع البنية التحتية التحليلية المتقدمة للبنك - التي تدير حالياً أكثر من 50 حالة استخدام نشطة للذكاء الاصطناعي - سيركز هذا التحالف على توفير مسارات تجارية قابلة للتوسع للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، مع التركيز على الامتثال، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأسواق رأس المال.

تمثل هذه المبادرة عنصراً أساسياً في التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

وتعليقاً على هذا التعاون، قال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تحتضن دبي نحو 60% من شركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسعدنا التعاون مع "تيك ستارز" للاستفادة من موجة الابتكار الجديدة في التكنولوجيا المالية عبر الوكلاء. ومن خلال الاستفادة من الحضور الإقليمي لبنك الإمارات دبي الوطني وقدراته الرقمية، نوفر لعدد من الشركات الناشئة المختارة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية مساراً مباشراً إلى الخدمات المصرفية للشركات، بما يدعم توفير حلول قادرة على إحداث نقلة نوعية في كيفية خدمة عملائنا النشطين البالغ عددهم تسعة ملايين عميل."

ومن جانبه، قال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تعكس الشراكة مع "تيك ستارز" اهتمام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بتعزيز منظومته الخاصة بالابتكار وتعميق تفاعله مع شبكات التكنولوجيا والشركات الناشئة العالمية. ومن خلال الجمع بين إمكانية الوصول إلى المؤسسين الناشئين، ومعلومات السوق، واتجاهات التكنولوجيا الجديدة، نهدف إلى تسريع فرص الابتكار التي تدعم طموحات مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الاستراتيجية والرقمية والذكاء الاصطناعي على المدى الطويل في أنحاء المنطقة."

وعلى عكس برامج تسريع الأعمال التقليدية، تركز هذه الشراكة على تحسين تجربة العملاء من خلال خدمات مصرفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتسم بدرجة عالية من التخصيص والأمان والمرونة. وستتمكن الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً عملية وتحقق أثراً ملموساً على أرباحها من الوصول إلى البنية التحتية السحابية لبنك الإمارات دبي الوطني لتجربة حالات استخدام تلبي الفرص المتنامية بسرعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، والطلب المتزايد على معلومات استثمارية شفافة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وبدوره، قال ديفيد كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة "تيك ستارز": "تتركز جهود "تيك ستارز" دائماً حول مساعدة مؤسسي الشركات على تحقيق نمو أسرع. ولا شك أنه من خلال شراكتنا مع إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل بنك الإمارات دبي الوطني، فإننا نمنح مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي فرصة مميزة للاطلاع على أحد أكثر الأسواق المالية ديناميكية في العالم. كما أن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار الذكي القائم على البيانات يجعلها منصة مثالية لإطلاق حلول متطورة للمؤسسات من شأنها إعادة تعريف مستقبل القطاع المالي."

وفي عام 2025، قام بنك الإمارات دبي الوطني بتعزيز قدراته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة عملائه، وبناء بنية تحتية تقنية حديثة ومتطورة، تعتمد على الحوسبة السحابية، وتضم وحدات قابلة للتطوير، بإمكانات متطورة على مستوى المجموعة. ويُعزى النمو السنوي للبنك بشكل مباشر إلى استثماره الاستراتيجي في الذكاء الاصطناعي التوليدي والمبادرات الرقمية، والتي يتم إتاحتها الآن لمنظومة "تيك ستار" لدفع الموجة التالية من الشمول المالي ونمو الاقتصاد الرقمي.

وتأتي هذه المبادرة لتكمل أجندة بنك الإمارات دبي الوطني الشاملة للابتكار، بما في ذلك برامج مثل برنامج الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية (NDTI)® التابع له، والذي يركز على تطوير الجيل القادم من رواد الأعمال الإقليميين في مجال التكنولوجيا المالية.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 ديسمبر 2025 بلغ مجموع أصوله 1.164 تريليون درهم (يعادل تقريباً 317 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 787 فرعاً إضافة إلى 4,526 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 6.1 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يُبرز بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في مجال الاستدامة من خلال كونه أول بنك على مستوى العالم ينشر تقريراً متوافقاً مع معياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2، إلى جانب توفير تأكيد مستقل للانبعاثات الممولة، وكذلك من خلال الإصدار التاريخي لأول صكوك تمويل مرتبطة بالاستدامة في العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل مصرف الإمارات الإسلامي، والمتوافقة بالكامل مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA). ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم المجتمعات من خلال برنامجه التطوعي الرائد "إكستشينجر"، الذي أكمل عشرة أعوام في عام 2025، مساهماً بأكثر من 160 ألف ساعة تطوعية لخدمة القضايا المجتمعية، طال أثرها أكثر من 1.1 مليون مستفيد.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

بيرسون

دبي، الإمارات العربية المتحدة

البريد الإلكتروني: emiratesnbd@bursonglobal.com

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