دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة وصل إحدى الشركات الرائدة في التطوير العقاري بدبي عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول الطاقة المبتكرة، لتنفيذ سلسلة من المبادرات المستدامة ضمن محفظة المشاريع العقارية التابعة لمجموعة وصل. وتشمل هذه الشراكة مشاريع نوعية، مثل تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتأهيل المباني، وإنشاء محطات شحن للمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير مركز متقدم للقيادة والتحكم. وتأتي هذه المبادرات في إطار دعم استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050 ورؤية دبي لمستقبل بيئي مستدام.

كما ستتضمن الشراكة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح 77 عقارًا تابعًا لوصل، باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية لتحقيق قدرة إجمالية تصل إلى 4000 كيلوواط كطاقة قصوى kWp. ويُتوقع أن تولد هذه الأنظمة إنتاجًا سنويًا يبلغ 6.7 مليون kilowatt-hours، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 34%. ومن الجدير بالذكر أن بعض العقارات ستعتمد على الطاقة الشمسية لتغطية أكثر من 80% من احتياجاتها من الكهرباء. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تساعد هذه الخطوة في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2,666 طن سنوياً، مما يعكس التزامًا قويًا من وصل تجاه استعمال الطاقة المتجددة.

وتأتي هذه المبادرة بعد نجاح المرحلة الأولى للمشروع التي شملت تركيب أكثر من 22 ألف من الألواح الشمسية المتطورة مع قدرة إجمالية تصل إلى 7000 كيلوواط كطاقة قصوة kWp، ما أدى إلى توليد 11 مليون كيلوواط ساعة وخفض البصمة الكربونية بمقدار 4,500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بما يعادل رفع 2,200 سيارة من الطريق، أو زراعة 180,000 شجرة، أو توفير الطاقة لمدة عام كامل لـ 900 منزلٍ في إمارة دبي.

في المرحلة الثانية من المشروع، سيشهد 46 عقارًا إعادة تأهيل شاملة تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه. ويُتوقع أن تحقق هذه التحسينات انخفاضًا في استهلاك الكهرباء بمقدار 14.6 مليون كيلوواط ساعة سنويًا، وفي استهلاك المياه بمقدار 1.4 مليون جالون، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 5,817 طن سنويًا. وسوف تساهم هذه التحسينات في تعزيز راحة المستأجرين وكفاءة العمليات التشغيلية.

وتتضمن هذه الشراكة إنشاء مركز القيادة والتحكم (CCC) الذي يُعتبر نموذجًا للتحول الرقمي في إدارة الطاقة. وسوف يشرف هذا المركز المتطور على أداء الأصول في أكثر من 300 عقار، حيث يتم التحكم عن بُعد في الأنظمة الحيوية، مثل أنظمة التكييف والطاقة الشمسية.

تشمل المبادرات المستدامة أيضًا تركيب محطات شحن للمركبات الكهربائية في عدة مواقع، في تأكيد لالتزام "وصل" بدعم النقل الأخضر وتوفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز خيارات التنقل المستدامة.

وباستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يضمن المركز الأداء الأمثل للأصول، ويُحسّن جودة الهواء الداخلي، ويقلل تكاليف التشغيل، ويُمكّن الصيانة التنبؤية لضمان كفاءة الخدمات على المدى الطويل.

تعليقاً على هذه الشراكة، قال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة: "إننا فخورون بالتعاون مع مجموعة وصل لتعزيز رحلتها نحو الاستدامة. ويعكس هذا المشروع التزامنا المشترك بدعم أهداف الاستدامة في دبي عبر تبني حلول مبتكرة للطاقة المتجددة ورفع كفاءة الاستهلاك. ونحن نساهم في تحقيق الأهداف البيئية طويلة المدى لدولة الإمارات بينما نهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز البيئة المستدامة للسكان".

من جانبه، قال سالم النعيمي، مدير إدارة خدمات الأصول والحلول في وصل: "الاستدامة هي جوهر عملياتنا في وصل، وهذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو تعزيز الأداء البيئي لمحفظتنا العقارية. كما تتيح لنا هذه المشاريع تحقيق نتائج بيئية إيجابية مع توفير مساحات مستدامة ومريحة لعملائنا".

تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد لخدمات الطاقة ووصل نموذجاً لدور التعاون والابتكار في تحقيق تطوير مستدام وفعال. ومن خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة، وحلول الطاقة المتجددة، وممارسات كفاءة استهلاك الطاقة، تضع كلتا الشركتين معايير جديدة في الحفاظ على البيئة والتميز التشغيلي في قطاع العقارات ا. وتعكس هذه المبادرة التزام إمارة دبي بالنمو المستدام ودعم الرؤية الأوسع لجعل دبي رائدة عالميًا في المدن الذكية والخضراء.

نبذة عن وصل:

تعتبر مجموعة وصل، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، ومساهماً بارزاً في رسم المشهد العقاري في دبي، وقد تأسست من قبل مؤسسة دبي العقارية لتتولى الإشراف على إدارة أصولها وتنمية محفظتها العقارية. وتتولى وصل تشغيل وإدارة مجموعة واسعة من المشاريع تتضمن أكثر من 50 ألف عقار سكني وتجاري وأكثر من 35 مشروعاً ضمن قطاع الفنادق والشقق الفندقية، إلى جانب 5,500 قطعة أرض و4 مشاريع تملك حر رئيسية و8 أندية غولف.

وبفضل التزام وصل بتقديم عقارات عالية الجودة تلبي احتياجات مختلف المستأجرين والمستثمرين والزوار، تمكنت من ترسيخ مكانتها كمحرك قوي نحو تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي والمساهمة الفاعلة في تحقيق ازدهار دبي وتطورها على المدى الطويل.

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