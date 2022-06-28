التعاون يجمع التقنيات والخبرات التكميلية لكلتا الشركتين لزيادة القيمة للعملاء والمساعدة

على تسريع تحول الطاقة

زيوريخ: أعلنت "هيتاشي إنرجي"، الرائدة في أسواق وتقنيات حلول نقل وتوزيع الكهرباء وأتمتة شبكات الطاقة، و"بتروفاك"، وهي مزوّد خدمة دولي رائد لصناعة الطاقة، عن دخولهما في تعاون لتوفير حلول دمج الشبكات والبنية التحتية المرتبطة بها لدعم سوق طاقة الرياح البحرية المتنامي بوتيرة متسارعة.

ويستفيد هذا التعاون من التقنيات والخبرات الجوهرية التكميلية لكلتا الشركتين في قطاع طاقة الرياح البحرية، لدعم جهود إزالة الكربون من أنظمة الطاقة وتوفير طاقة كهربائية نظيفة. ويشمل التعاون حلول التيار المستمر والمتناوب عالي الجهد.

ومن شأن تقنيات وحلول شبكة HVAC النموذجية و HVDC Light من "هيتاشي إنرجي"، إلى جانب قدرات "بتروفاك" ذات المستوى العالمي في مجالات الهندسة والشراء والانشاء والتركيب للمنصات البحرية والأعمال المدنية البحرية والبرية، أن تحقق فوائد هامة على صعيد التنفيذ الفعّال لمشاريع طاقة الرياح البحرية.

وبهذه المناسبة، قال "نيكلاس بيرسون"، العضو المنتدب لقسم تكامل الشبكات في "هيتاشي إنرجي": "نحن سعداء بالتعاون مع بتروفاك للمساعدة على تلبية الحاجة المتنامية إلى توليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية وتوفير طاقة متجددة نظيفة للمستهلكين على نطاق واسع. وبصفتنا روّاداً في القطاعات التي تندرج ضمن اختصاص كل منا، سيسهم هذا التعاون في خلق قيمة مضافة لعملائنا والمساعدة على تسريع وتيرة تحول الطاقة"، وتابع: "إن حلول التيار المتناوب والمستمر عالي الجهد لدينا تعد من الممكنات الرئيسية للتحول إلى منظومة طاقة عالمية تتسم بكونها أكثر استدامة ومرونة وأماناً".

وبدوره، قال "إيلي لاهود"، رئيس العمليات لشؤون الهندسة والإنشاءات في بتروفاك: "تلعب طاقة الرياح البحرية دوراً هاماً في التحول إلى طاقة نظيفة ميسورة التكلفة وقد قمنا بنجاح بتسليم مشاريع كبرى ضمن القطاع لأكثر من عقد من الزمن. وأضاف: "تشتهر هيتاشي إنرجي بسجلها الطويل الحافل بالإنجازات في مجال توفير تقنيات وحلول مبتكرة عبر سلسلة القيمة لشبكات الطاقة. ونتطلع قدماً للعمل معاً على توظيف خبراتنا الرائدة في الصناعة ومعارفنا المعمقة بما يعود بالنفع على عملائنا، إلى جانب تزويد ملايين المنازل بالكهرباء من مصادر طاقة متجددة".

ومن بين مشاريع "هيتاشي إنرجي" الأخيرة لطاقة الرياح البحرية ذات الجهد العالي المستمر "دوغر بنك"، أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم قبالة سواحل بريطانيا، وأربعة من مراكز نقل تيار الجهد العالي المستمر لمنصات "دولوين" و"بوروين"، التي تربط مزارع رياح متعددة في بحر الشمال مع شبكة الكهرباء الرئيسية في ألمانيا.

وتعتبر "هيتاشي إنرجي" أيضاً المورّد الرائد عالمياً لحلول توصيل الشبكات لصناعة مزارع الرياح البحرية ذات التيار المتناوب.

ملاحظات للمحرر

تشهد مزارع الرياح البحرية نمواً غير مسبوق على الصعيد العالمي. في 2021، تمت إضافة مستوى قياسي بلغ 15.7 جيجاواط من القدرة الانتاجية، مقارنة بحوالي 5.2 جيجاواط بالسنة في الأعوام 2019 و2020، بحسب المنتدى العالمي للرياح البحرية.

جدير بالذكر أن "هيتاشي إنرجي" ابتكرت تكنولوجيا التيار المستمر عالي الجهد HVDC قبل نحو 70 عاماً وقامت بتسليم أكثر من نصف مشاريع التيار المستمر عالي الجهد حول العالم وأكثر من 70 % من مشاريع التركيب لتحويل مصدر الجهد على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا (HVDC Light)، التي تعتبر التكنولوجيا المفضلة لنقل الطاقة على مسافات بعيدة من مزارع طاقة الرياح البحرية إلى شبكة البر الرئيسي. وتشتمل سماتها المميزة على محطات التحويل المدمجة على نحو فريد (التي تعتبر مهمة جداً للتطبيقات الحساسة للمساحة مثل منصات الرياح البحرية)، ومستويات متدنية على نحو استثنائي من الفاقد في الكهرباء تقل عن 1 %، مع قدرة إعادة تشغيل الطاقة ذاتياً لاستعادة الطاقة بعد انقطاع التيار.

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نبذة عن شركة "هيتاشي إينرجي":

تُعد شركة "هيتاشي إنرجي" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تعمل على تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة. نحن نقوم بخدمة العملاء في قطاعات المرافق والصناعة والبنية التحتية من خلال حلول وخدمات مبتكرة عبر سلسلة القيمة. وبالتعاون مع كل من العملاء والشركاء، نعمل على ابتكار التقنيات وتمكين التحول الرقمي المطلوب لتسريع تحول الطاقة للوصول إلى مستقبل محايد للكربون. إننا نعمل على تطوير نظام الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامةً ومرونةً وأماناً مع تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وتتمتع شركة "هيتاشي إنرجي" بسجل حافل مثبت وقاعدة تركيبات لا مثيل لها في أكثر من 140 دولة. يقع مقرها الرئيسي في سويسرا، ولديها حوالي 38000 موظف في 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

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حول شركة هيتاشي المحدودة:

تساهم شركة هيتاشي المحدودة (TSE: 6501) ، ومقرها في طوكيو باليابان ، في مجتمع مستدام يتمتع بجودة حياة أعلى من خلال دفع الابتكار من خلال البيانات والتكنولوجيا باعتبارها أعمال الابتكار الاجتماعي. تركز شركة هيتاشي على تعزيز التزامها نحو البيئة، ومرونة الأعمال والبنية التحتية الاجتماعية بالإضافة إلى البرامج الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة. تعمل هيتاشي على حل المشكلات التي يواجهها العملاء والمجتمع عبر ستة مجالات رئيسية وهي تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والنقل، والصناعة، والحياة الذكية وأنظمة السيارات من خلال حلول Lumada الخاصة بها. بلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة للسنة المالية 2020 (المنتهية في 31 مارس 2021) 8729.1 مليار ين (78.6 مليار دولار)، ويتبعها حوالي 871 شركة تابعة وما يقرب من 350 ألف موظف حول العالم.