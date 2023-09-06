يهدف التعاون إلى تسريع تبنّي التقنيات المتقدمة بين رواد الأعمال السعوديين الشباب وتمكينهم بالمهارات الرقمية للابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية – وقّعت مايكروسوفت العربية ومشروع كيز شراكة جديدة لتسريع التحوّل الرقمي للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة وتعزيز الابتكار بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

ستوفّر هذه الشراكة لرواد الأعمال والشركات الناشئة المنتسبة لمشروع كيز فرصة التقدّم إلى منصة "مايكروسوفت لمؤسسي الشركات الناشئة" وهي منصة تجمع بين الحلول السحابية والإشراف المتخصص لمساعدة مؤسسي الشركات الناشئة على حل التحديات التي تواجههم في كل مرحلة من مراحل أعمالهم ومساعدتهم على النجاح في العصر الرقمي.

بهذه المناسبة أعربت زينب الأمين، نائب الرئيس التنفيذي للتحوّل الرقمي والاستدامة في مايكروسوفت العربية، عن سعادتها بعقد الشراكة مع مشروع كيز والتي تأتي ضمن مهمة الشركة في تمكين قطاع الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية. وقالت "سنقوم من خلال هذه المبادرة بتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بأحدث التكنولوجيا وفرص بناء القدرات الرقمية للابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وتحقيق النمو والنجاح. كما نسعى من هذه الشراكة إلى ترسيخ ثقة هذا القطاع في حلول مايكروسوفت السحابية وتعزيز مكانتنا كمزوّد للحلول السحابية المفضل للابتكار في كافة القطاعات الحيوية في المملكة".

كما ستقدّم هذه المبادرة لرواد الأعمال والمبتكرين فرص بناء القدرات الرقمية لتمكينهم من تكريس حلول الحوسبة السحابية مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لإطلاق مشاريع أعمال ناجحة وتحسين كفاءة الأداء ورفع الإنتاجية وخفض التكلفة، وتعزيز الابتكار في المنتجات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سارة محمد غالب، مؤسسة مشروع كيز، إلى أن الشركات الناشئة غالبا ما تواجه تحديات بسبب الموارد المحدودة وإمكانية الحصول على التوجيه المناسب، خاصة في مرحلة التأسيس. وقالت "لقد نجحنا بتدريب آلاف الشباب في أنحاء المملكة ليكونوا أكثر ثقة بقدراتهم ومهاراتهم كقادة للمستقبل. ومن خلال تعاوننا مع مايكروسوفت، نسعى إلى تزويدهم بأحدث التقنيات والمهارات الرقمية، ونحن متحمسون جدا لهذا التعاون لأنه سيمكننا من مساعدة المزيد من الشباب وتوفير الموارد التي يحتاجونها لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتنا".

ومن خلال تكريس تقنيات وخبرات مايكروسوفت الحديثة، سيمكّن مشروع كيز الشركات الناشئة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بها والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على صعيد المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع كيز – منظمة تبادل المعرفة لدعم الشباب - هو مبادرة تقودها نساء سعوديات بهدف تمكين الشباب السعودي وإلهام جيل من المواطنين الفعالين بقيم صلبة، تبدأ بتدريبهم على الوعي بأنفسهم، ومعاونتهم في اكتشاف أهدافهم في الحياة، و تأييدهم ليتعلموا و يمارسوا مهارات جديدة من خلال الاشتراك في مشاريع ذات أثر في مجتمعاتهم.

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