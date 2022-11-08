الشراكة تركز في المرحلة الأولى على إدارة مجموعة مختارة من شبكات التزويد بالطاقة وقطع الغيار الخاصة بها وتحسين العروض المقدمة إلى المتعاملين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، والمركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية لتأسيس مشرع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة الفنار للغاز التابعة لشركة الإثمار القابضة والتي تعد مجموعة رائدة تعمل ضمن أنشطة اقتصادية متنوعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشرف الشركة الجديدة الناتجة عن هذا التعاون والمسماة "كيزاد للخدمات الصناعية" على مهام تعزيز عروض القيمة المقدمة للمتعاملين الصناعيين ومتابعة تقييم وتطوير عروض الخدمات التخصصية الجديدة.

وتقدم شركة الفنار للغاز التي تتخذ من مدينة أبوظبي مقراً لها، وتضم عدة شركات فرعية، خدمات متنوعة تشمل الخدمات الهندسية والمشتريات والإنشاءات والصيانة إلى عدد من كبار المطورين والاستشاريين والمقاولين ضمن القطاعين العام والخاص على حد سواء. كما تغطي شركة الإثمار القابضة التي تضم شركة الفنار للغاز ضمن محفظة أعمالها، مجموعة واسعة من الأسواق العالمية تشمل مناطق الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية.

فيما توفر مجموعة كيزاد بفضل منظومة أعمالها المتكاملة مقراً لأكثر من 1,750 مستثمراً يعملون ضمن 17 قطاعاً صناعياً، وتمتد على مساحة تبلغ 550 كيلومتر مربع تضم أكثر من 40 مجمعاً سكنياً للموظفين تحت مظلة شركة "كيزاد للمجمعات" التابعة لها. وستعمل الشركة الجديدة على الاستثمار في تطوير مرافق بنية تحتية حديثة، ودعم قدرات مجموعة كيزاد في مجال إدارة أصولها المتنوعة، بالإضافة إلى توسيع قائمة عروض الخدمات التي يجري توفيرها للمتعاملين.

وأكد عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي، المدن الاقتصادية والمناطق الحرة – مجموعة موانئ أبوظبي، التزام المجموعة الراسخ بتوفير خدمات تتسم بأعلى درجات الجودة والاستدامة لمتعامليها بما يشمل مرافق البنية التحتية المتطورة والخدمات المتميزة لأنشطة التصنيع والتوزيع على امتداد منظومة الأعمال الصناعية واللوجستية.

وقال: "ندرك تماماً الدور الحاسم الذي تؤديه مثل هذه الخدمات والبنى التحتية في توسيع نطاق شراكاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات الصناعية الرائدة، التي تحتاج دائماً إلى قدرات تتيح لها مواصلة التوسع في عملياتها بالتوازي مع النمو السريع الذي تشهده أعمالها. وبناءً على ذلك، فإن إطلاق وحدة أعمال جديدة تركز على تلبية هذه المتطلبات، يسهم بشكل ملموس في رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى متعاملينا ضمن أعلى درجات السلامة. ونحن على ثقة بأن تأسيس شركة "كيزاد للخدمات الصناعية" بالتعاون شركة الفنار للغاز سيضمن تحسين كفاءة الخدمات، ويتيح لجميع المتعاملين وصولاً سهلاً إلى أفضل الخدمات الصناعية بما يعزز تنافسية أعمالهم وكفاءتها".

بدوره عبّر مصطفى رشاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفنار للغاز، عن فخره بالشراكة الطويلة التي جمعت شركة الفنار للغاز مع مجموعة موانئ أبوظبي ممثلة بمجموعة كيزاد.

وقال: "جرى الاتفاق مع شركائنا في مجموعة كيزاد على الارتقاء بعلاقتنا الراسخة إلى مستويات متقدمة تتيح لنا تمتين هذا التحالف وتقديم خدمات أكثر تميزاً تدعم الدور الذي نؤديه سوية في مواصلة تطوير منظومة الأعمال الصناعية. وتؤدي خبراتنا الواسعة وفهمنا العميق لمتطلبات المتعاملين الصناعيين في دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من الأسواق العالمية الأخرى دوراً مهماً في ابتكار حلول جديدة خدمات فريدة من خلال هذا المشروع المشترك مع مجموعة كيزاد".

#بياناتشركات

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للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

ياسر سعيد زبيري

مدير الاتصال - المدن الاقتصادية والمناطق الحرة

مجموعة موانئ أبوظبي

Yasir.Zubairi@adports.ae

هاتف: 3570 360 50 971+

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adportsgroup.com

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نبذة عن مجموعة كيزاد

تعد مجموعة كيزاد، العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منظومة أعمال تنافسية تعزز النمو، ومحركاً استراتيجياً رئيسياً في إطار رؤية إمارة أبوظبي للتنويع الاقتصادي.

وتضم مجموعة كيزاد بنى تحتية حيوية تشمل 12 منطقة اقتصادية في كل من مدن أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتمتد على مساحة 550 كيلومتر مربع، وتشتمل على أكثر من 40 مجمع سكني للموظفين تحت مظلة "كيزاد للمجمعات".

وتوفر مجموعة كيزاد وصولاً إلى أسواق استراتيجية وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية لأكثر من 1,500 مستثمر في 17 قطاعاً صناعياً رئيسياً. كما توفر منظومة مجموعة كيزاد بنى تحتية عالمية المستوى للنقل مع قنوات ربط متعددة الوسائط، وملكية أجنبية بنسبة 100%، واسترداد كامل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، وإمكانية ممارسة أعمال تجارية معفاة من الرسوم ضمن المنطقة، بالإضافة إلى منصات تقنية متقدمة.

نبذة عن مجموعة الفنار للغاز

تأسست مجموعة الفنار للغاز برؤية تتوافق مع القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي منذ عام 1990 وتوسعت المجموعة من خلال إنشاء فروعًا تعمل بكامل طاقتها في دبي والعين والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين وسلطنة عمان.

الفنار للغاز هي واحدة من أفضل شركات الغاز الرائدة في الإمارات العربية المتحدة والمتخصصة في توزيع الغاز البترولي المسال (LPG) و تصميم و تنفيذ محطات الغاز الطبيعي الاصطناعي (SNG) وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي (NG) للآلاف من الوحدات السكنية و المنشأت التجارة و الصناعية الأكثر شهرة في الإمارات العربية المتحدة.

على مدار 32 عامًا من الخبرة في التشغيل والصيانة وتوزيع الغاز باستخدام أعلى المعايير الفنية في صناعة الغاز تعززت مكانة مجموعة الفنار كشركة رائدة في السوق من قبل جميع السلطات المعنية وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى كونها أكبر موزع للغاز البترولي المسال لمجموعة أدنوك ومزود لخدمة فوترة وتحصيل لخدمة الغاز الطبيعي.

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