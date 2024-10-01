الدوحة، قطر - عقدت مجموعة جي إم جي القابضة ورشة عمل لأعضاء إدارتها وشركاتها الشريكة في مقر المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد". أدار الورشة خبراء من "جورد" الذين شاركوا رؤى حول التنمية الحضرية المستدامة في قطر .

ناقشت الورشة تطبيق معايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس"، الرائد في تصنيف المباني الخضراء الذي تطبقه "جورد"، في مشاريع مجموعة جي إم جي القابضة في قطر، بالإضافة إلى مناهج تحقيق إزالة الكربون باستخدام حلول ذكية للطاقة.

تحتفظ مجموعة جي إم جي القابضة بالفعل بسجل واسع من المشاريع المعتمدة بنظام جي ساس في مدينة لوسيل.

حضر الورشة كبار ممثلي “جورد” ومجموعة جي إم جي القابضة، إلى جانب الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة “جورد”، والشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إم جي القابضة .

من خلال ورش العمل التفاعلية، تهدف جورد ومجموعة جي إم جي القابضة إلى توسيع التزامهما بالبيئة العمرانية المستدامة عبر مجموعة من المشاريع الموجودة في المواقع الرئيسية والحيوية في البلاد. من خلال الاستفادة من جي ساس، تسعى كلتا المؤسستين إلى تسريع تطوير المدن والمجتمعات المستدامة في قطر والمنطقة بشكل أوسع .

وتعليقا على هذا التعاون، قال الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني: “تلعب جورد حاليا دورا رئيسيا في جميع أنحاء المنطقة من حيث مبادرات الاستدامة والتخفيف من انبعاثات الكربون. يسعدنا أن نرى أن تعاوننا مع جورد يتقدم في الاتجاه الصحيح. تلتزم مجموعة جي إم جي القابضة برفع أدائها البيئي وتعزيز قدرتها على تنفيذ أفضل الممارسات عبر مشاريعها المتنوعة".

ومن جانبه قال دكتور يوسف بن محمد الحُر، رئيس مجلس إدارة جورد: "لقد تجاوزت فكرة الابنية المستدامة من كونها اختيارية إلى ضرورية في جهودنا العالمية لمكافحة تغير المناخ بعدما كانت اختيارية في الماضي. تعد ورش العمل مثل هذه محورية في عملية تسهيل تبادل المعرفة وبناء القدرات، حيث توفر لقادة الصناعة مثل مجموعة جي إم جي القابضة الأدوات والخبرات المتقدمة اللازمة لتنفيذ حلول البناء منخفضة الكربون .ومن خلال دمج مبادئ الاستدامة مع نظام جي ساس، لا تعمل مجموعة جي إ م جي القابضة على تعزيز الأهداف البيئية لدولة قطر فحسب، بل تضع أيضا معيارا عاليا للمنطقة بأكملها. في “جورد”، نحن ملتزمون بدعم المشاريع الخضراء لخلق ثقافة تعاونية تزدهر فيها الابتكارات وتصبح الاستدامة البيئية هي القاعدة ”.

الى جانب نظام جي ساس، تناولت الورشة مختلف جوانب الاستدامة المتعلقة بالعمليات الأساسية لجورد. وقد قُدّم لممثلي مجموعة جي إم جي القابضة عروض توضحية حول الحلول منخفضة الكربون، بما في ذلك نظام Synergia 7n1 وهو نظام تبريد فائق الكفاءة والحاصل على براءة اختراع، مصمم للمساحات المفتوحة والمغلقة على حد سواء. كما استعرض أعضاء من المجلس الاستشاري لجورد استراتيجيات متعددة للشركات لتحقيق إزالة الكربون من خلال الحلول الذكية للطاقة.

إضافة إلى ذلك، قدّم كبار المسؤولين من مجلس العالمي للبصمة الكربونية المدعوم من "جورد "، رؤى حول المجلس الذي يُعد أول سوق طوعي للكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تبِع الورشة جولة في منشأة TechnoHub للأبحاث والتطوير والابتكار التابعة لجورد في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث شارك خبراء الاستدامة في جورد أحدث التقنيات لدعم الابتكارات المستدامة. بالإضافة إلى استكشاف مشاريع الأبحاث والتطوير في معهد جورد، أتيحت لممثلي مجموعة جي إم جي القابضة أيضا فرصة زيارة مركز الطباعة ثلاثية الأبعاد التابع لجورد. وخلال زيارتهم، تم تقديم عروض حية للتقنيات والخدمات المختلفة في مجال التصنيع الإضافي التي تقدمها جورد .

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