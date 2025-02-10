دبي، الإمارات العربية المتحدة: تتعاون المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء "نعمة" مع منظمي مهرجان "مذاق دبي 2025" لتكثيف جهودها للتوعية بأهمية تقليل هدر الغذاء في الدولة. يقام مهرجان "مذاق دبي" في الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2025 في مسرح مدينة دبي للإعلام، وهو واحد من أبرز الفعاليات المجتمعية في الإمارات، حيث يستقطب أكثر من 25 ألف زائر. وطوال الأيام الثلاثة للمهرجان، ستعمل "نعمة" بشكل وثيق مع الطهاة والمطاعم والبائعين المشاركين لإدارة الهدر الغذائي بشكل فعال، وتثقيف الزوار حول الطرق العملية للحد من الهدر في حياتهم اليومية.

يستند هذا التعاون على خبرتهما السابقة، حيث نجحت "نعمة" خلال مهرجان "تيست أوف أبوظبي 2024" في تحويل 310 كجم من الغذاء بعيدًا عن مكبات النفايات، ومنعت انبعاث 775 كجم من الغازات الدفيئة، وحولت 62 كجم من بقايا الغذاء إلى سماد عضوي صالح للطبيعة. ومن خلال الشراكة مع "مذاق دبي 2025"، ستواصل "نعمة" تطبيق هذه الحلول الفعالة وتقديم مبادرات مستدامة مؤثرة في أحد أبرز مهرجانات الطهي في دبي، مما يؤسس لنموذج الفعاليات الكبرى بالمنطقة، والتي لا يتم فيها هدر الغذاء.

وحول التعاون مع المهرجان، قالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة "نعمة": "بعد النجاح البارز لمبادرتنا في مهرجان "تيست أوف أبوظبي"، يسعدنا توسيع نطاق التعاون مع منظمي مهرجان "مذاق دبي"، حتى يتسنى لنا الوصول إلى فئات المجتمع في مختلف إمارات الدولة، وإرساء معايير جديدة لإدارة الفعاليات المستدامة. ومن خلال تقديم حلول عملية وزيادة الوعي بقضية فقد وهدر الغذاء، نهدف إلى إلهام التغيير في السلوكيات على المدى البعيد، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على التحول نحو استهلاك أكثر مسؤولية للغذاء."

وأشادت مادي سبايسر، مديرة التسويق في شركة مينا لايف أيفنتس المنظمة لمهرجان "مذاق دبي"، بالتعاون مع "نعمة" وقالت: "نحن فخورون بشراكتنا مع مبادرة "نِعمة" والمساهمة في مواجهة هذا التحدي المجتمعي المهم، حيث نلتزم بالانضمام إلى الجهود العالمية الرامية للحد من هدر الغذاء. وكمنظمين لمهرجانات كبرى في دولة الإمارات، نفخر باستخدام منصتنا الرائدة في مجال الترفيه ليس فقط لإسعاد الجمهور، بل أيضًا لتعريفهم بالمبادرات الهادفة التي تساهم في إحداث تغيير إيجابي على نطاق واسع يطال تأثيرة ألاف الأشخاص".

سيشهد "مذاق دبي" تواجد عدد من الكوادر المدربة للمساعدة في فرز النفايات لضمان إدارة فعّالة للنفايات الغذائية طوال المهرجان تحت إشراف مبادرة "نعمة"، حيث سيتم توزيع صناديق النفايات التي تحمل شعار المبادرة في أماكن يمكن للزوار الوصول إليها، وتلك الموجودة في المناطق الخلفية للمطاعم ومنطقة الطهي، مع ضمان النقل الفعّال والتفريغ المنتظم للصناديق للحفاظ على عملية إدارة النفايات. كما سيتلقى الباعة المشاركون في المهرجان إرشادات حول كيفية الحد من النفايات. وسوف يتم تحويل جميع انفايات الغذائية المجمعة إلى سماد عضوي يُعاد استخدامه في أغراض زراعية.

وتهدف "نعمة" لأن تصبح الإمارات دولة لا يُهدر فيها الغذاء، من خلال الدعوة الفعّالة للحد من فقد وهدر الغذاء، والتعاون المستمر مع مختلف الأطراف، والتواصل البناء مع كافة المعنيين.Top of Form

نُبذة عن "نِعمة":

"نِعمة" هي المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي انطلقت تأكيداً على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأهمية مواجهة فقد وهدر الغذاء، وتشجيع المسؤولية الفردية والاجتماعية، وتعزيز الممارسات المستدامة عبر سلسلة القيمة الغذائية.

تأسست "نِعمة" في عام 2022، وتهدف إلى معالجة الإفراط في الإنتاج والإفراط في الاستهلاك وبناء معايير جديدة يمكن أن تساهم في الحد من فقد وهدر الغذاء، يتوافق مع القيم الوطنية لدولة الإمارات، واستناداً إلى أسس المسؤولية المجتمعية، وإدارة الموارد الوطنية بكفاءة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.nema.ae

نُبذة عن "مذاق دبي":

مهرجان رائد يستعرض أفضل ما في مشهد الطهي في دبي، ويضم مطاعم محلية، وعروض طهي حية، وأنشطة مثيرة لعشاق الطعام من جميع الأعمار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.tasteofdubaifestival.com

للحصول على تذاكر المهرجان، يُرجى زيارة الرابط التاليhttps://abu-dhabi.platinumlist.net/event-tickets/taste-of-abu-dhabi،للحصول على اعتماد إعلامي خلال المهرجان، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني maddy@mena-events.com

نُبذة عن مينا لايف أيفنتس- MENA Live Events

تأسست الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، لتقديم فعاليات عالمية بطريقة مبتكرة وجديدة، يقودها فريق من المواهب الدولية من أصحاب الخبرة المتخصصة التي تمتد لعقود. ومع تركيزها على الفعاليات الاستهلاكية في المنطقة؛ توفر MENA Live Events حلولاً متكاملة للفعاليات من خلال الاستفادة من مديري الفعاليات ذوي الرؤى المستقبلية، والمسوقين المتخصصين، وخبراء العمليات لتنظيم حملات وتجارب جذابة، وفعاليات تحفز الجمهور على التفاعل.

الموقع الإلكتروني: https://www.mena-events.com

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