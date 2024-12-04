ستقوم "كريبتو دوت كوم" (Crypto.com) في البداية بإطلاق البطاقة في البحرين، ومن ثم التوسع تدريجيًا عبر منطقة الخليج العربي.

البحرين: حصلت "كريبتو دوت كوم" (Crypto.com) على رخصة رئيسية من ماستركارد، مما يتيح للشركة إصدار البطاقات مباشرة على شبكة ماستركارد، حيث ستطلق "كريبتو دوت كوم" بطاقة جديدة في البحرين مدعومة من ماستركارد.

يستفيد البرنامج الجديد من شبكة مدفوعات ماستركارد الموثوقة والآمنة والقابلة للتوسع لتمكين عملاء "كريبتو دوت كوم" من استخدام بطاقاتهم في أكثر من 150 مليون موقع تجاري وعبر الإنترنت حول العالم، حيث يمكن للمستخدمين تمويل بطاقاتهم بسهولة عبر تطبيق "كريبتو دوت كوم" Crypto.com باستخدام محافظ الأموال الإلكترونية أو بطاقات الائتمان والخصم الصادرة من أطراف ثالثة. وسيكون منتج الدفع المبتكر متاحًا عبر جميع فئات بطاقات Crypto.com الخمسة، بما في ذلك Obsidian Black، ويقدم مكافآت تصل إلى %8 على الإنفاق، وسيتم تسعيره بالدولار الأمريكي.

قال كارل موهان، المدير العام لمنطقة آسيا والشرق الأوسط في"كريبتو دوت كوم": "نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات، واستخدامنا لرخصة مزود خدمة الدفع التي تم إصدارها مؤخرًا من مصرف البحرين المركزي لإطلاق بطاقتنا المدفوعة مسبقًا الشهيرة لمستخدمينا في البحرين وخارجها." وأضاف: "لقد أظهرت ماستركارد دعمها لصناعة الأصول الرقمية من خلال إنشاء برنامج بطاقات قوي ومخصص لعملائنا، مما يتيح لنا توسيع عروض منتجاتنا إلى أسواق جديدة بينما نثبت التزامنا المستمر بأعلى مستويات الأمان والامتثال."

من جانبها، قالت آمنة أجمل، نائبة الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "يسعدنا أن نرحب بـ"كريبتو دوت كوم" كعضو رئيسي في شبكة ماستركارد. يوفر هذا التعاون مجموعة واسعة من المزايا والفرص التي تشمل إصدار بطاقات ماستركارد بشكل مباشر، فضلاً عن تمكين "كريبتو دوت كوم" من الوصول إلى شبكة ماستركارد العالمية مما يتيح إجراء المعاملات في أي مكان تُقبل فيه بطاقات ماستركارد، بالإضافة إلى توفير حلول مدفوعات مبتكرة تعتمد على تكنولوجيا ماستركارد المتطورة بما يعزز أمن المعاملات ويساهم بحمايتها من محاولات الاحتيال".

تُعزز هذه الشراكة تقدم برنامج بطاقات"كريبتو دوت كوم" الشهير عالميًا، حيث تسعى الشركة إلى منح مستخدميها مزيدًا من الحرية والخيارات في كيفية إنفاق أصولهم الرقمية في سيناريوهات الدفع الواقعية.

عن "كريبتو دوت كوم" Crypto.com

تأسست "كريبتو دوت كوم" Crypto.com في عام 2016، وهي موثوقة من قبل أكثر من 100 مليون عميل حول العالم، وتعتبر الرائدة في صناعة التوافق التنظيمي والأمان وحماية الخصوصية. رؤيتنا بسيطة: العملات الرقمية في كل محفظة.™ تلتزم "كريبتو دوت كوم" Crypto.com بتسريع تبني العملات الرقمية من خلال الابتكار.

للتعرف على المزيد، تفضل بزيارةhttps://crypto.com.

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

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