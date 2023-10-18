الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات المزود الأول لخدمات الأقمار في المنطقة العربية، عن تعاون جديد مع شركة مايكروسوفت العربية، يدفع بعجلة التحوّل الرقمي في عرب سات، ويدعم رؤيتها وجهودها لتطوير خدماتها ونمو أعمالها. وتم ذلك خلال فعاليات مؤتمر "Euroconsult's World Satellite Business Week" الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان قد وقّع اتفاقية التعاون كلٌ من المهندس الحميدي العنزي الرئيس التنفيذي لعرب سات، وتركي باضريس، رئيس القطاع العام والمدير العام بالإنابة في مايكروسوفت العربية، حيث تمهّد الاتفاقية لسلسلة من مشاريع التحول وتعزيز الابتكار والتحديث التكنولوجي في المنطقة. وتدعم تطلعات عرب سات لتصبح المؤسسة الرائدة في قطاع الاتصالات الفضائية على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال ابتكار منتجات التواصل بين المجتمعات العربية والعالم عبر تقديم خدمات فضائية موثوق بها وتتوافق مع القيم والثقافة العربية.

وفي إطار هذا التعاون، ستعمل عرب سات مع مايكروسوفت على تطوير خارطة طريق التحوّل الرقمي من خلال تبني خدمات مايكروسوفت للحوسبة السحابية لتعزيز الابتكار، وتحسين كفاءة الأداء، ورفع الإنتاجية، وخفض التكلفة تماشيًا مع أهداف عرب سات، وتطلعاتها لنمو مستدام.

وبموجب مذكرة التفاهم هذه، "ستركّز عرب سات ومايكروسوفت جهودهما على استحداث خدمات نوعية تثري السوق العربية، وتجمع بين خدمات عرب سات في مجال الفضاء ومنصات مايكروسوفت النوعية، خاصة وأن 21 دولة عربية مساهمة في عرب سات. كما سيعتمد الطرفان أوثق حلول الأمن السيبراني المعتمدة دولياً، وبناء القدرات الرقمية للسوق العربية لتمكين الدول من الاستفادة القصوى من حلول التكنولوجيا لمايكروسوفت وحلول الفضاء الكبيرة لعرب سات. وفي مجال تعزيز الابتكار، ستعمل الشركتان على إنشاء مختبر ابتكار لتطوير منتجات جديدة في قطاع الاتصالات الفضائية، بالإضافة إلى استحداث حلول استدامة بيئية تعتمد على التقنيات السحابية، والأقمار الصناعية لجمع وتحليل معلومات وبيانات بيئية هامة، تتيح أمام عرب سات رؤى جديدة لاستكشاف التغير المناخي والتنبؤ بالطقس والرصد البيئي. "

وفي تصريح له حول توقيع الاتفاقية، قال المهندس الحميدي العنزي: "سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع عملاق البرمجيات العالمي مايكروسوفت، والتي تعكس التزامنا بالمحافظة على موقع عرب سات الرائد في قطاع الأقمار الصناعية، وخدمات التحول الرقمي. حيث تستهدف الاتفاقية تسريع جهودنا في تبني السحابة الآمنة، والابتكارات التكنولوجية الحديثة، لتقديم خدمات اتصالات فضائية عالية الجودة، على مستوى المنطقة التي يغطيها أسطول أقمارنا، وذلك وفقا للمعايير والمستويات العالمية. كما تأتي الاتفاقية لإحداث التحول الرقمي في قطاع الاتصالات الفضائية وتمكين جيل المستقبل.

من جانبه، قال تركي باضريس، رئيس القطاع العام والمدير العام بالإنابة في مايكروسوفت العربية: "يسرّنا التعاون مع عرب سات والعمل معها لدعم مسيرة التحوّل الرقمي، وتمكينها من تعزيز استثماراتها التقنية من خلال تبني السحابة، وتكريس أحدث التقنيات لتحقيق الريادة في قطاع الاتصالات الفضائية على المستويين الإقليمي والعالمي." وأضاف: "نحن ندرك أن التكنولوجيا تشجع على الابتكار، وسنواصل تقديم حلول تقنية متخصصة لمختلف القطاعات تجمع بين الخبرة في خصوصية القطاع، وأفضل قدرات مايكروسوفت الهندسية والخدمية لمساعدة المؤسسات من مختلف الأحجام على تسريع رحلة تحوّلها الرقمي، وتحقيق قيمة مضافة لأعمالها".

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نبذة عن عرب سات

أُسِّسَت عرب سات في عام 1976، وهي مبادرة أطلقتها 21 دولة عربية، ومملوكة بالكامل لجامعة الدول العربية. وتعتبر أول مزود لخدمات الأقمار الصناعية في العالم العربي، وتتمتع بمكانة متقدمة بين مشغلي الأقمار الصناعية على مستوى العالم.

وبفضل أسطول مكون من 8 أقمار صناعية مجهزة بأحدث التقنيات، فإن عرب سات تتميز في توفير طيف كامل من البث التلفزيوني والإذاعي، والاتصالات السلكية والعريضة، وحلول شبكات نقل البيانات المتقدمة، ومجموعة من خدمات منظومة الأقمار الصناعية، فضلاً عن خدمات الاتصالات المتعددة القنوات، بالإضافة إلى خدمات الإنترنت للجهات الحكومية والتجارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتوفر عرب سات خدمات البث عبر الأقمار الصناعية والإنترنت لأكثر من 260 شبكة تلفزيونية مشفرة وقنوات عالية الدقة. وتقدم خدماتها من خلال التقنيات المتقدمة، مما يضمن أعلى جودة لأكثر من 650 قناة تلفزيونية وأكثر من 245 محطة إذاعية، وتصل إلى عشرات الملايين من الأُسر في أكثر من 100 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى. ويتابع هذه القنوات والمحطات أكثر من 300 مليون مشاهد في العالم.

تسعى عرب سات إلى تمكين نفسها كأفضل مشغل للأقمار الصناعية في العالم. وللقيام بذلك، تتبع نهجاً قائماً على الشغف وتحفيز الابتكار وتطوير الشراكات مع شركات الأقمار الصناعية المرموقة في جميع أنحاء العالم. وقد مكن هذا النهج عرب سات من الاستحواذ على شركة Hellasat ، أبرز شركة أقمار صناعية في جنوب شرق أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، وقّعت عرب سات اتفاقيات مع شركات تكامل الخدمات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا المتقدمة، مما مهد الطريق لإطلاق بدر 8، أحدث قمر صناعي من الجيل السابع في أسطولها. علاوة على ذلك، تطمح عرب سات إلى إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية المزودة بتقنيات الاتصالات البصرية، التي تمثل إضافة حقيقية لمنظومة الاتصالات الفضائية العربية.