أبو ظبي: احتفاءً بشهر التوعية بسرطان الثدي، تتعاون ديليفرو الإمارات مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إحدى أكبر المستشفيات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لرعاية الحالات الحرجة والمعقدة والمشروع المشترك بين شركة أبو ظبي للخدمات الصحية "صحة" ومايو كلينك- لزيادة الوعي حول قضية سرطان الثدي. وتهدف المبادرة التي تستمر لمدة شهر إلى التأكيد على أهمية الفحص المبكر لدى النساء، وتشجيع إجراء الفحوصات المنتظمة، وضمان القيام بعمليات الكشف المبكر، حيث يلتزم الطرفان بتنفيذ مهمتهما المتمثلة بإلهام النساء لإعطاء الأولوية لسلامتهم والقيام بإجراءات فحص سرطان الثدي.

على مدار شهر أكتوبر، سيتم توزيع كعكات الحظ التي تحمل تذكيراً للنساء بضرورة إجراء فحص سرطان الثدي مع جميع الطلبات من ديليفرو إديشنز في أبو ظبي. يتمركز موقع ديليفرو إديشنز في وسط العاصمة، ويقدم خدماته إلى مجموعة من المناطق بما في ذلك جزيرة الريم، وجزيرة الماريه، والاتحاد، والحصن، والبطين، وصولاً إلى المشرف، وقرية السيف، ومنتزه خليفة، وهيلز أبو ظبي، ومدينة زايد الرياضية وغيرها.

وقال زياد زين، مدير الشؤون التجارية والنمو في ديليفرو: “نقود في ديليفرو مهمة لا تتمثل فقط في توصيل الطعام لأفراد مجتمعنا إنما نعمل أيضاً على تعزيز سلامتهم. نعرب عن امتناننا لمدينة الشيخ شخبوط الطبية على هذا التعاون الهادف للمساعدة في رفع مستوى الوعي حول هذه القضية المهمة عن طريق موقع إديشنز الذي تم إطلاقه حديثاً في أبو ظبي، فمن خلال هذا التعاون نقدم الطعام وإلى جانبه الرعاية والاهتمام معاً كوجبة متكاملة".

قال د. داني بدر الدين، نائب المدير التنفيذي للعمليات، في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: "إن التوعية حول سرطان الثدي تستلزم مشاركة كل الأفراد والجهات في مجتمعنا لمعالجة خطورته بشكل فعال. ونحن فخورون بالتعاون مع ديليفرو لدعم جهودنا في رفع مستوى الوعي حول أهمية الكشف المبكر ذلك لارتباطه برفع معدلات الشفاء وبالتالي تقليل معدلات الوفيات الناتجة عن سرطان الثدي".

يؤكد التعاون بين ديليفرو ومدينة الشيخ شخبوط الطبية على التزامهما المشترك بالحفاظ على عافية المجتمع ونشر الوعي حول القضايا الصحية المهمة. وتأمل الجهتان من إحداث تأثير كبير في مكافحة سرطان الثدي وتمكين النساء من تولي مسؤولية صحتهن وإعطاء الأولوية للفحوصات المنتظمة لسرطان الثدي.



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عن ديليفرو

ديليفرو هي خدمة توصيل حائزة على عدة جوائز، تأسست عام ٢٠١٣ من قبل ويليام شو وجريج أورلوسكي. تعمل ديليفرو مع أكثر من ١٨٢٠٠٠ من أفضل المطاعم المحبوبة والبقالات، بالإضافة إلى أكثر من ١٣٥٠٠٠ سائق لتقديم أفضل تجربة توصيل طعام في العالم. يقع المقر الرئيسي لشركة ديليفرو في لندن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. تعمل ديليفرو في ١٠ أسواق، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وهونغ كونغ وإيطاليا وأيرلندا وقطر وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والكويت، والمملكة المتحدة.