تساهم هذه الشراكة في إحداث تغيير إيجابي في صناعة المأكولات والمشروبات ضمن المملكة

المملكة العربية السعودية: أعلنت دليفركت، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات تبسط عملية إدارة طلبات توصيل الطعام عبر الإنترنت لأكثر من 25 ألف جهة في 40 سوقاً حول العالم، عن إطلاق شراكتها مع قوت، جمعية المطاعم والمقاهي في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف المساهمة في ارتقاء قطاع المأكولات والمشروبات وتقديم رؤى متنوعة حول السبل المتاحة لتعزيز عملياته وزيادة إيراداته.

وتماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 لخفض الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد، يواصل قطاع المأكولات والمشروبات تحقيق مزيد من الازدهار، كما يساهم بدور بالغ الأهمية في دعم الاقتصاد في المملكة، خاصة مع وصول قيمته إلى 45 مليار دولار أمريكي. وتتوقع الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية أن يستمر قطاع الخدمات الغذائية بالنمو بمعدل سنوي قدره 6%.

وستتمكن المطاعم في المملكة، من خلال الشراكة بين دليفركت وجمعية قوت، من الاستفادة من أحدث التقنيات المتوفرة لمنح عملائها تجربة تناول الطعام مميزة داخل المطاعم، إلى جانب إدارة الطلبات عبر الإنترنت بسلاسة من خلال شاشة واحدة. وبفضل البنية التحتية المتطورة وتبني أحدث الابتكارات، يمكن للمطاعم ضمان الكفاءة التشغيلية ورفع إنتاجية الموظفين وزيادة رضا العملاء.

وفي تعليق له حول الشراكة، قال ناجي حداد، مدير عام شركة دليفركت في الشرق الأوسط: "نحن نشهد حالة مستمرة من الازدهار في قطاع المأكولات والمشروبات، ومع تزايد الطلب عبر الإنترنت، يجب على المؤسسات التي ترغب بالحصول على ميزة تنافسية امتلاك الأدوات التي تقدم لها الدعم المناسب في هذه الصناعة. ونحن في دليفركت، نسعى دوماً إلى تمكين المطاعم من إدارة طلباتها الرقمية بسهولة، حتى تتمكن من تزويد عملائها بخيارات رائعة من الطعام، ضمن تجربة مميزة وفائقة. ومن الضروري بالنسبة لنا أن نقدم لهم المساعدة للتخلص من العمليات اليدوية التي تتسبب بالأخطاء في الطلبات وتأخير الخدمات، وبالتالي التركيز على مهمتهم الأساسية، ألا وهي تقديم الطعام الرائع. ولا شك أن شراكتنا مع جمعية قوت ستساعدنا بالفعل على تحقيق هذه الرؤية في المملكة العربية السعودية".

ومن جانبه قال سمو الأمير وليد بن ناصر بن فرحان آل سعود، الرئيس التنفيذي لجمعية المطاعم والمقاهي قوت: "تأسست جمعية قوت بناءً على حقيقة لا جدل فيها، وهي أن قطاع المأكولات والمشروبات يمثل جوهرة خفية داخل المملكة. ومنذ تأسيس الجمعية، كرس الأعضاء جهودهم من أجل النهوض بالقطاع

وتحقيق رؤية 2030. ومن أجل تقديم الدعم اللازم لهذا الهدف، تتعاون جمعية قوت مع شركة دليفركت لتحسين عمليات الطلب عبر الإنترنت من خلال تقديم الأدوات اللازمة التي تمكن أعضاء جمعية قوت من مواصلة التحسن وتقديم أفضل الخدمات لتوصيل الطعام وتوفير تجربة عالية المستوى للعملاء. نحن على ثقة من أن هذه الشراكة ستسمح لأعضائنا إدارة طلباتهم الرقمية بكفاءة، والتخلص في الوقت ذاته من جميع أشكال التأخير في الخدمة، والعمل بالتالي على تحسين بيئة الأعمال في المملكة".

ومن خلال الاعتماد على أحدث التطورات التقنية التي ستقدمها للمطاعم، وصولاً إلى تبني المطاعم السحابية، فقد وسعت دليفركت أنشطتها لتشمل العلامات التجارية الافتراضية، ومع تقديم قسم خاص وجديد للعلامات التجارية الافتراضية، تربط منصة دليفركت ماركت بليس المطاعم والمطابخ السحابية بانسيابية مع موفري الخدمات الرقمية فقط، مما يفتح لهم الباب أمام المزيد من الفرص لتطوير أعمالهم الخاصة.

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نبذة عن "دليفركت"

هي شركة متخصصة في مجال تطوير البرمجيات لتقديم خدمات تبسط عملية إدارة توصيل الطعام عبر الإنترنت، وتعزز سهولة خدمات التوصيل من خلال مختلف التطبيقات الرقمية مثل "زوماتو" و"كريم" و"دليفروو" وغيرها، لتساعد أكثر من 25 ألف جهة على تطوير خدماتها التشغيلية وزيادة رضا العملاء. وتنشط "دليفركت" في أكثر من 40 سوقاً حول العالم، وتتميز بموثوقيتها لدى مختلف سلاسل المطاعم ومراكز توزيع السلع الاستهلاكية مثل "تاكو بيل" و"برغر كينغ" و"يونيليفر" بالإضافة إلى المطاعم الصغيرة ومتوسطة الحجم حول العالم. لمعرفة المزيد من المعلومات حول "دليفركت"، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.deliverect.com