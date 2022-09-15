مجموعة اينوك تطبّق أتمتة المدفوعات بشكل كامل عبر حلول "المضيف إلى المضيف" من بنك الإمارات دبي الوطني

دبي : أبرمت مجموعة اينوك اتفاقية تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، لتطبيق واعتماد حلول الدفع المبتكرة، وذلك في إطار سعي المجموعة لتسريع خطى استراتيجيتها الرقمية.

هذا ونجحت مجموعة اينوك في اعتماد وتطبيق خدمات "المضيف إلى المضيف" للمدفوعات وتسوية الحسابات من بنك الإمارات دبي الوطني. وتعتبر خدمات "المضيف إلى المضيف" منصة توفر اتصالاً متقدّماً قائماً على شبكة الإنترنت وتضمن التبادل الآمن والمؤتمت للملفات بين قسم تخطيط الموارد المؤسسية ERP التابعة لمجموعة اينوك والبنك باستخدام بروتوكولات الاتصال الآمنة. ومن شأن اعتماد هذه الخدمات أن يسهّل على مجموعة اينوك أتمتة تعاملات الخزينة وإجراءات التسوية المصرفية من خلال عمليات الإرسال المجدولة.

ويأتي قرار اينوك باعتماد وتطبيق خدمات "المضيف إلى المضيف" بهدف تبسيط عمليات الدفع لديها، بشكلٍ ينسجم مع جهودها الرامية لتعزيز الابتكار لرفع مستوى الكفاءة التشغيلية. وبعد أسابيع من الإعداد المكثف والتخطيط والاختبار، أصبحت مجموعة اينوك قادرة على إنجاز مدفوعات العملات المحلية والأجنبية بشكل مباشر والموافقة عليها عبر قسم تخطيط الموارد المؤسسية لديها، الأمر الذي سيساعد في تحسين قدرات المعالجة المباشرة وأتمتة أنشطة الخزينة وتسوية الحسابات.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني يأتي انسجاماً مع استراتيجيتنا الرامية لتطوير الأعمال والعمليات من خلال التحوّل الرقمي، ويساعدنا على تبسيط عمليات الخزينة ضمن بيئة أعمال تشهد تطوراً مستمراً ومتسارعاً. وانطلاقاً من دورنا كمجموعة رائدة في قطاع النفط والغاز، وظّفنا جهوداً كبيرة لتحسين عملياتنا اعتماداً على الابتكار، وسنواصل اعتماد تقنيات جديدة وحلول مبتكرة لإضافة القيمة لعملائنا في المستقبل، مما يدعم الاستراتيجية الرقمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة."

من جهته، قال أحمد القاسم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الإمارات دبي الوطني: "يأتي بنك الإمارات دبي الوطني في صدارة المؤسسات والشركات الساعية لتطوير التقنيات ودعمها بهدف رقمنة عمليات وخدمات العملاء، مما يضمن لهم تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في عملياتهم التشغيلية اليومية، والارتقاء بالخدمات المصرفية لتصبح أكثر سلاسة وسرعة وأماناً. ومن دواعي سرورنا أن نوفّر الدعم لمجموعة اينوك في هذا المشروع الهام الذي يعكس التزامنا بالتماشي مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إرساء أسس متينة لمجتمع رقمي متكامل، ونتطلع قدماً للعمل بشكل وثيق مع مؤسسات أخرى في القطاعين العام والخاص لنواصل دورنا البارز في رقمنة الخدمات المصرفية وعمليات الدفع في الدولة."

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نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 17 مليون عميلاً. وكما في 30 يونيو 2022 بلغ مجموع أصوله 711 مليار درهم (يعادل تقريباً 193 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 900 فرعاً إضافة إلى 4.086 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.7 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 94% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعة Liv.، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني والموجهة للشباب من جيل الألفية.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. وكان بنك الإمارات دبي الوطني أيضاً السبّاق لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

لمزيد من المعلومات عن بنك الإمارات دبي الوطني، يرجى التواصل مع:

إبراهيم سويدان

رئيس إدارة الشؤون المؤسسية للمجموعة

بنك الإمارات دبي الوطني

هاتف: 6094113 9714 / متحرك: 971506538937

البريد الإلكتروني: ibrahims@emiratesnbd.com

محمود قاسم

مساعد

مجموعة برنزويك

+971-2-2344600 :هاتف

+971-56- 1770899 محمول:

mkassem@brunswickgroup.com

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.enoc.com