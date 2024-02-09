دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع شركة التدريب العالمية "ميرسك للتدريب"، وذلك بهدف التعاون على تطوير مهارات الكوادر المستقبلية اللازمة لدعم اقتصاد الطاقة.

وُقّعت مذكرة التفاهم في المقر الرئيسي لمجموعة اينوك بدبي، وتهدف إلى توفير التدريب المهني المناسب وصقل المهارات اللازمة لتلبية المتطلبات الناشئة لقطاع الطاقة ودعم حركة التحول الأخضر.

وفي إطار تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "نجحت اينوك على مدار الأعوام الثلاثين الماضية بالتحول إلى مجموعة عالمية متكاملة تزاول أعمالها على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة. وتماشياً مع نهجنا القائم على مفهوم ’طاقة ملهمة‘؛ يسعدنا التعاون مع ’ميرسك للتدريب‘ للارتقاء بقدرات القوى العاملة في قطاع الطاقة ومواكبة احتياجاته المتطورة، إذ تعدّ هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا في تطوير كوادر عمل شاملة تدعم التحوّل العالمي المتسارع نحو الطاقة النظيفة."

وأضاف سعادته: "نعمل في مجموعة اينوك على تطوير العديد من المرافق والقدرات عالمية المستوى لضمان حصول موظفينا على أفضل المهارات. وتعدّ هذه الاتفاقية عنصراً رئيسياً في تدريب الكوادر في قطاع الطاقة، ودعم التحول الذي يشهده هذا القطاع في دولة الإمارات، والمضي قدماً في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050".

من جانبه، قال ديفيد سكوف، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرسك للتدريب": "تزاول ’ميرسك للتدريب‘ نشاطها في دولة الإمارات منذ عام 2014، وتعدّ مذكرة التفاهم هذه خطوة محورية في مساعينا لدعم قطاع الطاقة في بناء قدرات عالمية وتقديم حلول مبتكرة. ونلتزم بالتعاون مع اينوك لدعم القوى العاملة في اكتساب المهارات والخبرات التي يحتاجونها للعمل وفق أعلى مستويات الكفاءة والأمان."

بدوره قال فيجاي رانجاتشاري، رئيس قسم النمو العالمي في شركة "ميرسك للتدريب": "تؤمن ’ميرسك للتدريب‘ بأهمية الشراكات الاستراتيجية في تأسيس مراكز للتميّز تساهم في تطوير قدرات القوى العاملة، والارتقاء بمهاراتها، وزيادة تنوعها. ولدينا سجل حافل بهذا الخصوص في العديد من الأسواق العالمية بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر، تايوان واليابان والولايات المتحدة والسعودية. ونحن متحمسون الآن لاستكشاف الفرص الجديدة في دولة الإمارات من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه مع مجموعة اينوك."

وبصفتها مساهماً بارزاً في قطاع الطاقة، وكجزء من التزامها بتنفيذ الممارسات المستدامة والرقمية والمبتكرة عبر مختلف عملياتها، قدمت مجموعة اينوك العديد من المبادرات وفرص التدريب لدعم وتطوير وتنمية قدرات موظفيها. ومنها على سبيل المثال "برنامج تطوير الخريجين والذي يُعنى بتنمية وصقل المهارات الوظيفية والسلوكية والاحترافية والإدارية والقيادية لدى مواطني الدولة.

حول "ميرسك للتدريب"

تعد "ميرسك للتدريب" جزءاً من مجموعة شركات أرنولد بيتر مولر – ميرسك، وهي مؤسسة عالمية مستقلة لتقديم خدمات التدريب والاستشارات في قطاعات متنوعة بما فيها النفط والغاز والملاحة والطاقة المتجددة؛ وتهدف إلى تعزيز قدرات القوى العاملة في هذه القطاعات، وصقل مهاراتها، وتعزيز ثقافة السلامة، وحفز الأداء التشغيلي. تتمتع المؤسسة بخبرة تزيد على 45 عاماً، ويعمل لديها أكثر من 500 موظف مع حضور عالمي واسع.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من اثني عشر ألفاً وخمسمائة موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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