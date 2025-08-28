دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن برنامج "مكافآت YES"، برنامج الولاء الرائد للتزود بالوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة من مجموعة اينوك، عن عقد شراكة لتبادل النقاط مع برنامج "مكافآت GEMS"، برنامج الولاء الحائز على جوائز من مجموعة جيمس للتعليم، أكبر مزود للتعليم الخاص من الروضة إلى الصف الثاني عشر في المنطقة.

ويتيح هذا التعاون من خلال منصة "إكسباند بوينت" "Xpand Point" من شركة "لويال"، سهولة تبادل النقاط بين البرنامجين، بما يتيح للأعضاء الاستفادة من مزايا أكبر عبر كلتا الشبكتين.

وعند التزود بالوقود في محطات خدمة اينوك أو التسوق عبر شبكتها الواسعة من متاجر التجزئة، يحصل أعضاء برنامجي "مكافآت YES" و"مكافآت GEMS" على قيمة إضافية رائعة مع كل عملية شراء. وبفضل الشراكة الجديدة، يمكن الآن استبدال هذه النقاط بمزايا حصرية تُثري أسلوب الحياة والجانب التعليمي لدى الأعضاء من خلال "مكافآت GEMS"، بما في ذلك العروض والخصومات وحتى المساهمات في الرسوم المدرسية. وبالمثل، يمكن لأعضاء "مكافآت GEMS" تحويل نقاطهم إلى "مكافآت YES" للاستفادة من منظومة اينوك المتنامية من عروض التزود بالوقود والتجزئة.

وبهذه المناسبة، قال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة اينوك: "يسعدنا عقد هذه الشراكة مع مجموعة جيمس للتعليم، مما يعكس التزام مجموعة اينوك بدعم المؤسسات التعليمية التي من شأنها أن تُحدث أثراً إيجابياً ملموساً وواسع النطاق على الأفراد في دولة الإمارات. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى المساهمة في بناء جيل متمكن يتمتع بالمهارات اللازمة لدفع عجلة التعليم و تحقيق مستقبل مستدام للوطن".

ويخدم برنامج "مكافآت GEMS" حالياً أكثر من 300,000 عضو، بمن فيهم أولياء الأمور والموظفون وأصدقاء مجتمع جيمس التعليمي. ويوفر التطبيق الخاص بالبرنامج إمكانية الوصول الفوري إلى مئات الخصومات الحصرية وعروض أسلوب الحياة، مع ميزة إضافية تتمثل في إمكانية استبدال النقاط مباشرة برسوم الدراسة.

من جانبه، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "يسعدنا التعاون مع برنامج ’مكافآت YES‘، الذي يعد أحد أكثر برامج الولاء ثقةً وتقديراً في دولة الإمارات العربية المتحدة. يوفر هذا التعاون قيمة أكبر لعائلاتنا في حياتهم اليومية، بما في ذلك كل لتر يتم شراؤه من محطة وقود اينوك، ويؤكد التزامنا الراسخ بدعمهم بكل الطرق التي تعود عليهم بالنفع والفائدة".

بدوره، قال آشيش كومار سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "لويال": "نحن سعداء بتعاون برنامجي ’مكافآت YES‘ و’مكافآت GEMS‘، لإنشاء منظومة حيوية للولاء تتيح للأعضاء تعظيم مكافآتهم من خلال تبادل النقاط بسهولة، ويدعم كل ذلك تقنية ’لويال‘ المبتكرة".

وتؤكد هذه الشراكة على الالتزام المشترك بين جيمس للتعليم ومجموعة اينوك وسعيهما الدائم للبحث عن طرق جديدة ومبتكرة تعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات.

نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من 12500 موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في أكثر من ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن "لويال"

نبذة عن "لويال"

تشتهر شركة "لويال" بباقة حلولها المبتكرة SaaS للمؤسسات لإدارة برامج الولاء والمدفوعات، والمدعومة بتقنية البلوكتشين الحاصلة على براءة اختراع. تعمل منصة "لويال" على تمكين قطاع برامج الولاء من خلال مقاييس لزيادة الإيرادات، والنمو السريع، وقابلية التوسع بأقل تكلفة ممكنة.

وتسهل منصة "إكسباند بوينت" "Xpand Point" عملية التبادلات المتداخلة عبر مختلف البرامج والفئات على مستوى العالم.

نبذة عن جيمس للتعليم

تعد جيمس للتعليم من أبرز مقدمي خدمات التعليم الخاص من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في العالم، حيث تقوم بتعليم أكثر من 200,000 طالب وطالبة من أكثر من 176 جنسية عبر شبكتها العالمية من المدارس التي تملكها وتديرها. ومن خلال ما يقرب من نصف مليون خريج، قامت جيمس ببناء إرث مؤثر يمتد عبر الأجيال والقارات.

تأسست جيمس في دبي عام 1959، وما زالت مؤسسة عائلية، بقيادة مؤسسها ورئيسها الملهم، صني فاركي، وأبنائه دينو فاركي (الرئيس التنفيذي للمجموعة) وجاي فاركي (نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة).

تُقدم جيمس مجموعة واسعة من المناهج ومسارات التعلم، حيث تركز على تقديم تعليم عالي الجودة للطلاب من جميع مناحي الحياة. في كل عام، يتخرج طلاب جيمس في أفضل جامعات العالم، بما في ذلك جميع جامعات رابطة اللبلاب (Ivy League) الثماني وجميع جامعات مجموعة راسل في المملكة المتحدة، ويواصلون مسيرتهم ليصبحوا قادة ومبتكرين وصانعي التغيير في جميع القطاعات.

من خلال شبكة مدارسها المتنامية ومبادراتها الخيرية، تلتزم جيمس برسالتها: توفير تعليم عالي الجودة في متناول كل متعلم، في كل مكان.

نبذة عن جيمس للتعليم

