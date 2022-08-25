دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت اينوك لينك، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة اينوك، اتفاقية تعاون مع شركة خدمات النقل المدرسي التابعة لمجموعة "إس تي إس"، وذلك بهدف توفير خدمات توصيل الوقود إلى أسطول حافلاتها المدرسية المؤلف من 450 حافلة في إمارتي الشارقة وأبوظبي.

هذا وتمثل الاتفاقية الجديدة امتداداً للشراكة التي تجمع الجانبين منذ ستة أعوام، وتأتي اليوم لتتوج إضافة خدمات اينوك لينك الرقمية لتوصيل وقود المركبات سعياً لتعزيز انسيابية عمليات النقل المدرسي وتجنّب أي تأخير.

وفي معرض تعليقه على توقيع الاتفاقية الجديدة، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يسعدنا تمديد شراكتنا الراسخة مع مجموعة ’إس تي إس‘ لإدخال حلول اينوك لينك الرقمية المبتكرة، بما يمثل استمراراً لتوسيع نطاق خدماتنا الرقمية المتنقلة لتزويد الوقود. وتأتي هذه الاتفاقية تلبيةً لحاجة مجموعة ’إس تي إس‘ لأجود أنواع الوقود لضمان سير عملياتها بسلاسة وأمان. وسنواصل في مجموعة اينوك تقديم حلول مبتكرة تكفل انسيابية أعمالها وتجنّبها أي تأخير، وذلك من خلال تزويد حافلاتها المدرسية بالوقود في إمارتي الشارقة وأبوظبي."

من جانبه قال ستيف بورنيل، المدير التنفيذي لشركة خدمات النقل المدرسي "إس تي إس": "باعتبارنا مشغلاً رئيسياً رائداً للحافلات المدرسية في دولة الإمارات، تساهم حافلاتنا يومياً بنقل أكثر من 20 ألف طالب بأسلوب يمتثل لأعلى مستويات الأمان والدقة في المواعيد وفق منهجية النقل الذكي. وبفضل الاتفاقية الجديدة، ستحظى عملياتنا في الشارقة وأبوظبي بدعم خدمات اينوك لينك الرقمية المبتكرة، ويسعدنا اغتنام هذه التجربة الرقمية السبّاقة للتزود بالوقود والتي ستقلص من الوقت المهدور لإعادة تزويد الحافلات بالوقود وستعمل على تحسين استهلاكنا للوقود."

وتعدّ مجموعة "إس تي إس" مشغل خدمات النقل المدرسي الخاص الرائد في دولة الإمارات بأكبر أسطول في المنطقة ضمن فئة النقل الخاص. وبموجب هذا التعاون، سيتمكن أسطول حافلات مجموعة "إس تي إس" من الوصول بأمان وسهولة إلى منتجات اينوك لينك، والتي تتمتع حالياً بأكثر الحلول تطوّراً في القطاع لتزويد الوقود رقمياً وبشكل شامل للشركات في المنطقة، وتجمع بين أعلى مستويات السلامة العالمية والمعايير التشغيلية المتفوقة، وحاصلة أيضاً على شهادات محلية للسلامة. وستشهد الاتفاقية أيضاً استكشاف الجانبين لحلول الوقود الصديق للبيئة على غرار البيوديزل وسائل عادم الديزل AdBlueفي المستقبل القريب.

ودعماً لالتزام مجموعة اينوك برفد العملاء بأفضل المنتجات والخدمات ضمن فئتها، أطلقت المجموعة في عام 2019 اينوك لينك لتكون خدمة تزويد الوقود الرقمية. حيث توفّر اينوك لينك خدمة رقمية متكاملة للتزود بالوقود، مدعومة بأحدث سبل التحليل وإدارة الأساطيل وتسجيل المسافات المقطوعة لمشغلي الأساطيل التجارية في دولة الإمارات العربية، إضافة إلى تمكينهم من الوصول إلى منصة إلكترونية مخصصة لتحليل استهلاك الوقود بشكل إجمالي لكافة المركبات أو بحسب المكان أو حتى على مستوى المركبات.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في مجال النفط والغاز ومساهم بارز في قطاع الطاقة العالمي. تلعب اينوك، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، دوراً محورياً في كافة مراحل سلسلة القيمة في مجال الطاقة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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