تضمّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 30 مليون شخص من ذوي الإعاقة الذهنية.

تهدف الشراكة إلى التأثير في حياة 60,000 طفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يساهم البرنامج في تعزيز الوعي من خلال إنتاج 50 فيديو ودورة إلكترونية باللغة العربية.

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الهلال للمشاريع، الشركة العالمية الرائدة والمتنوعة، مقرها الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونها مع منصة حبايبنا.نت الأردنية الرقمية، من خلال مشروع لتنمية المهارات المالية ودمج وتمكين الأطفال من ذوي الهمم في المنطقة العربية. وستوفر هذه الشراكة إنتاج 50 فيديو توعوي ودورة تعليمية عبر الإنترنت باللغة العربية تتناول مواضيع متنوعة للتوعية المالية بما فيها التعريف بالنقد أو العملة، وكيفية عدّ الأموال، والقيمة المالية للأشياء، وتحديد المصاريف، وغيرها، بهدف تعزيز التثقيف المالي. ستكون هذه الموارد متاحة مجاناً.

يوجد أكثر من 250 مليون شخص حول العالم من ذوي الإعاقات الذهنية، ومن بينهم 30 مليون شخص يعيشون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، يواجه أهالي وعائلات الأطفال من ذوي الهمم، صعوبة في الوصول إلى معلومات وموارد موثوقة باللغة العربية لدعم تطور أطفالهم. تهدف حبايبنا.نت، بالتعاون مع الهلال للمشاريع، إلى معالجة هذه المشكلة من خلال إنتاج محتوى متخصص يمكّن الأهل من تعزيز المهارات الأساسية مثل الثقافة المالية.

قال بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، محركاً رئيسياً لتحالف إيديسون التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي: "نؤمن في الهلال للمشاريع، بأهمية حصول كلّ طفل، بقدراته المختلفة، على الفرصة في الاندماج بشكل تام في المجتمع وأن يكون شريك فاعل. تهدف هذه الشراكة مع حبايبنا.نت إلى سدّ الفجوة في التوعية المالية للأطفال من ذوي الهمم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتوافق مع التزامنا بتحدي تحالف إيديسون لحياة مليار شخص، حيث نهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، ليس فقط من خلال إيجاد فرص، ولكن أيضاً من خلال غرس الثقة والمعرفة اللازمة لتحقيق مستقبل اقتصادي مستدام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الهلال للمشاريع بتحدي "تحالف إيديسون" التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، للتأثير في حياة 100,000 شاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا بحلول عام 2025. وتقوم الهلال للمشاريع بتمكين الشباب من خلال مبادرات متنوعة، بما في ذلك شراكتها مع حبايبنا.نت، بالإضافة إلى عدد من الشراكات المحلية مع مؤسسات مثل الجامعة الأمريكية في الشارقة ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).

وقالت ريم الافرنجي، المؤسسة والشريكة الإدارية لحبايبنا.نت: "المهارات المالية جزء أساسي من الحياة اليومية وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقلالية والثقة، ومع ذلك، يصعب وصول الأطفال من ذوي الهمم إلى التدريب الأساسي. لتحقيق التوازن، يسعدنا أن نتعاون مع الهلال للمشاريع لإنتاج 50 فيديو توعوي لتعزيز الوعي المالي ودورة تدريبية عبر الإنترنت باللغة العربية لتنمية المهارات الحيوية التي ستعود بالفائدة على الأطفال وأسرهم والاقتصاد بشكل عام".

يتضمن المشروع، الذي يهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة أكثر من 60,000 طفل في المنطقة، دورة تدريبية عبر الإنترنت مصممة لتزويد الآباء والمربين بالأدوات اللازمة لتعليم الأطفال من ذوي الهمم المبادئ المالية الأساسية: الإنفاق والتوفير والتبرع. هذا التدريب ضروري لتعزيز المهارات المالية الأساسية وتعزيز الشمول المالي.

يمكن الوصول إلى مقاطع الفيديو التثقيفية والدورة التدريبية عبر الإنترنت على موقع "حبايبنا.نت".

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عن الهلال للمشاريع:

الهلال للمشاريع شركة عالمية رائدة في تنمية أعمال عالمية متنوعة ومستدامة تتميز بقدرتها على النمو والتوسع وتحقيق الربح. يقع مقر الشركة في الإمارات العربية المتحدة ولها عمليات في 15 دولة، وتعمل ضمن أربع منصات هي:

• الهلال للمشاريع التطويرية، وهي المنصة التي تتولى الشركات العاملة تحت مظلة الهلال للمشاريع، وتركز على البنية التحتية الذكية باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو والتطور الاقتصادي.

• الهلال للمشاريع الاستثمارية، وهي منصة الاستثمارات الاستراتيجية في الشركات وصناديق الأسهم الخاصة في مراحلها المتقدمة.

• الهلال للمشاريع الناشئة، وهي منصة رأس المال الاستثماري المؤسسي المخصص للشركات وصناديق رأس المال الاستثماري العالمية سريعة النمو في مراحلها الأولى، والتي تعتمد في تشغيل عملها على التكنولوجيا.

• الهلال للمشاريع الابتكارية، وهي حاضنة الأعمال الناشئة الخاصة بالهلال للمشاريع التي تتولى تأسيس أعمال تتسم بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

تتبنى الهلال للمشاريع إطار عمل استثماري وتشغيلي طويل الأمد يقوم على الحوكمة المؤسسية والنمو الشامل والممارسات المهنية المسؤولة

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