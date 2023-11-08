حل Private AI المقدم من "في إم وير" بالتعاون مع "إنتل" يوفر مستويات أفضل للخصوصية والأمن والأداء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "في إم وير" (رمزها في بورصة نيويورك: VMW) اليوم عن تعاونها مع شركة "إنتل" بهدف توسيع نطاق الابتكارات المشتركة للجانبين والتي تمتد لأكثر من عقدين من الزمن والرامية إلى تمكين العملاء من تسريع تبني الذكاء الاصطناعي ونشر حل الذكاء الاصطناعي (Private AI) على امتداد مراكز البيانات والسحابة العامة وحافة الشبكات. وتعمل الشركتان بهدف تقديم حزمة خدمات ذكاء اصطناعي تمكّن العملاء من استخدام البنى التحتية ذات الأغراض العامة لديهم والمقدمة من "في إم وير" و"إنتل" إلى جانب برمجيات المصادر المفتوحة من أجل تبسيط تصميم ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجمع بين حل (VMware Cloud Foundation) السحابي من "في إم وير" مع الحلول المقدمة من "إنتل" التي تشمل حزمة برمجيات الذكاء الاصطناعي، ومعالجات (Intel® Xeon®) ذات مسرعات الذكاء الاصطناعي المدمجة، ووحدات معالجة الرسوميات (Intel® Max Series)، سيسهم في توفير حزمة موثوقة وذات معايير رفيعة من خدمات الذكاء الاصطناعي تساعد في إعداد البيانات، وتدريب النماذج، والمعايرة الدقيقة والاستدلال، بهدف تسريع الاكتشافات العلمية وإثراء خدمات الشركات والعملاء.

ويقوم نحو 300,000 عميل حالياً باستخدام سحابة "في إم وير" (VMware Cloud) في جميع أنحاء العالم، كما أن برمجية المحاكاة الافتراضية المقدمة من "في إم وير" منشورة تقريباً في كل مكان في مؤسسات العملاء حيث يتم توليد البيانات ومعالجتها ومن ثم استخدامها. ويسهم هذا الأمر في جعل سحابة (VMware Cloud) أداة سريعة تساعد في توفير الحوسبة والنماذج المسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي في أي مكان يتم فيه إنجاز الأعمال. وبصورة مماثلة، تقدم "إنتل" حلولاً مفتوحة وموثوقة وقابلة للتطوير إلى مئات آلاف العملاء. ويوفر انتشار حلول "في إم وير" و"إنتل" في كل مكان على امتداد المؤسسات المختلفة مزيجاً قوياً يزيد من القدرة على توظيف علم البيانات، كما يمكّن المؤسسات في جميع أنحاء العالم من تبنّي حل (Private AI) الذي يعد توجهاً هيكلياً يهدف إلى تحقيق التوازن ما بين الفوائد التي تحققها الشركات من الذكاء الاصطناعي من جهة، والخصوصية العملية ومتطلبات الامتثال من جهة أخرى.

وقال كريس وولف، نائب الرئيس لدى مختبرات "في إم وير" للذكاء الاصطناعي: "عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، لم يعد هناك أي سبب للعملاء لمناقشة أي مقايضات متعلقة بعوامل الخيارات والخصوصية وقدرات التحكم، إذ يمكّن حل (Private AI) العملاء في جميع الجوانب المتعلقة بهذه العوامل الثلاثة بهدف تسريع تبني الذكاء الاصطناعي وإعداد البنى التحتية لديهم لتلبية احتياجات المستقبل. سيساعد حل (Private AI) بالتعاون مع "إنتل" عملاءنا المشتركين في زيادة إنتاجية القوة العاملة بشكل ملموس، وتسريع عملية التحول على امتداد جميع وظائف الشركات، كما سيساعد في تحقيق أثر اقتصادي لافت".

من جهتها قالت ساندرا ريفيرا، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لوحدة مراكز البيانات ومجموعة الذكاء الاصطناعي لدى "إنتل": "قدمت ’إنتل‘ و’في إم وير‘ ولعقود من الزمن أجيالاً جديدة من قدرات مراكز البيانات على السحابة التي تمكّن العملاء من التحرك بسرعة وضمان مستويات أعلى من الابتكار وكفاءة العمليات. ومع الإمكانيات الكبيرة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي لجهة توفير قدرات كبيرة وتحسين حياة جميع الأفراد حول العالم، فإن ’إنتل‘ و’في إم وير‘ تتمتعان بالقدرات اللازمة لقيادة مسيرة المؤسسات إلى حقبة جديدة من الذكاء الاصطناعي مدعومة بالأجهزة المتطورة والبرمجيات".

ويوفر حل (Private AI) قدرات حوسبة ونماذج ذكاء اصطناعي يتم فيها توليد بيانات المؤسسات ومعالجتها واستخدامها، سواءً كانت على السحابة العامة أو مركز بيانات المؤسسة أو على حافة الشبكة، الأمر الذي يدعم أحمال العمل التقليدية الخاصة بالذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي التوليدي.

وسيتم دعم حل (Private AI) بواسطة مخدمات من شركات "دل تكنولوجيز" و"هيلويت باكارد"، و"لينوفو" وذلك من خلال وحدات المعالجة المركزية (Xeon) من الجيل الرابع وحلول (Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel® AMX)) ووحدات معالجة الرسوميات (Intel® Max Series).

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حول شركة في إم وير:

في إم وير هي مزوّد رائد لخدمات السحابة المتعددة والمخصصة للتعامل مع كافة التطبيقات، مما يعزز الابتكارات الرقمية والتحكم بسير العمل في المؤسسة. وتمثل برمجيات في إم وير أساسا موثوقا لتسريع الابتكار، وذلك بما توفره للمؤسسات من المرونة والخيارات التي تحتاجها للمستقبل. يقع المقر الرئيسي للشركة في بالو ألتو في كاليفورنيا، والشركة ملتزمة ببناء غد أفضل عبر أجندة الشركة 2030. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع https://www.vmware.com/company.