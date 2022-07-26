· يأتي هذا التعاون بعد الحصول على الموافقات لشبكات الجيل الخامس غير الأرضية المدعومة بالأقمار الصناعية من هيئة معايير الاتصالات العالمية لبرنامج مشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP

· يمكن لشبكات الجيل الخامس غير الأرضية أن تساعد في توفير تغطية عالمية، بما في ذلك المناطق التي لا تغطيها الشبكات الأرضية حالياً.

· ستتمثل الخطوة الأولى في فرنسا في اختبار شبكة جيل خامس غير أرضية والتحقق من عملها للاستفادة من منظومة الأقمار الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تعتزم شركة إريكسون، (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، وشركة تاليس الفرنسية المختصة بتكنولوجيا الطيران (المدرجة في بورصة يورونكست باريس تحت الرمز: HO)، وشركة كوالكوم تكنولوجيز، الرائدة في مجال التكنولوجيا اللاسلكية (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: QCOM) نقل شبكات الجيل الخامس إلى الفضاء عبر شبكة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض.

هذا ونفذت الأطراف الثلاثة بحوث مفصلة ودقيقة تضمنت دراسات وعمليات محاكاة متعددة، وهي الآن بصدد إجراء اختبار يركز على حالة استخدام الهواتف الذكية والتحقق من صحة شبكات الجيل الخامس غير الأرضية.

وقد يتوصل هذا الاختبار إلى تأكيد إمكانية إستخدام الهاتف الذكي المستقبلي لاتصال الجيل الخامس في أي مكان على الأرض، مع توفر تغطية عالمية شاملة لخدمات البيانات ذات النطاق العريض، بما في ذلك الأماكن التي لا تغطيها عادةً سوى أنظمة الهواتف القديمة المدعومة بالأقمار الصناعية، والتي تتمتع بقدرات اتصال بيانات محدودة.

من المتوقع أن يؤدي توصيل شبكات الجيل الخامس عبر الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) إلى توفير التغطية في المناطق الجغرافية المتطرفة أو المناطق النائية عبر البحار والمحيطات وغيرها من المواقع التي لا تتوفر فيها تغطية أرضية.

ومن شأن قدرة الاتصال واسع النطاق هذا أن يعزز قدرات خدمة التجوال لمشتركي الهواتف الذكية المتوافقة مع الجيل الخامس، فضلاً عن تمكين اتصال عالمي لحالات استخدام شبكات الجيل الخامس في قطاع النقل والطاقة والصحة. كما يمكن استخدام الشبكة الفضائية كدعم احتياطي للشبكات الأرضية في حالة حدوث انقطاعات كبرى في الشبكات أو في حال حدوث كوارث.

ونظراً للقدرات الأمنية المتوقعة لشبكات الجيل الخامس غير الأرضية فإن الحكومات الوطنية ستكون المستخدم الرئيسي لهذه الاتصالات لتعزيز أمنها القومي وتقوية الشبكات الحكومية الخاصة بالسلامة العامة.

وفي تعليقه حول هذا التعاون، قال إريك إيكودن، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إريكسون: "يمثل هذا التعاون بين إريكسون وتاليس وكوالكوم تكنولوجيز إنجازاً ضخماً في تاريخ الاتصالات، حيث أن النتيجة النهائية للاختبارات والتحقق من صحة شبكات الجيل الخامس غير الأرضية قد تعني القدرة على توفير اتصالات عالية الجودة وآمنة وفعّالة من حيث التكلفة، من خلال اتصال جيل خامس مشترك بين الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية، بغض النظر عن مكان المستخدم على الأرض، سواء كان في وسط المحيط أو في غابة نائية."

من جانبه، قال جون سمي، نائب الرئيس الأول للهندسة في كوالكوم تكنولوجيز: "لكي تتمكن شبكات الجيل الخامس من الإيفاء بوعدها في توفير الاتصال في كل مكان، فمن الضروري لها أن تتمكن أيضاً من توفير تغطية شبكية في المناطق التي لا توجد فيها شبكات خلوية أرضية، سواء تلك الأماكن في المحيطات أو المناطق النائية. وتعتبر أبحاثنا مع إريكسون وتاليس خطوة مهمة لتحويل هذه التكنولوجيا الحيوية إلى حقيقة واقعة. ونحن نتطلع قدماً لاستكشاف ما يمكن أن يحققه هذا التعاون."

وأضاف فيليب كيرير، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والبحوث والتكنولوجيا في مجموعة تاليس: "يمثل نشر شبكات الجيل الخامس تغييراً كبيراً في صناعة الاتصالات، إذ أنها تنطوي على إمكانات هائلة قادرة على قلب المفاهيم بشكل جذري، ليس فقط على صعيد الفرص التجارية بل أيضاً في مجال المهارات المطلوبة للاتصال وحماية مليارات الأشخاص والأشياء. وتشارك مجموعة تاليس بفعالية في ذلك الأمر من خلال العديد من الأنشطة المختلفة التي تقوم بها المجموعة. ويعكس تعاوننا البحثي مع إريكسون وكوالكوم تكنولوجيز إيمان شركاتنا العميق بقدرة شبكات الجيل الخامس غير الأرضية على المساهمة في هذه الثورة وتعزيز مرونة الشبكة والارتقاء بأمنها إلى المستوى التالي."

التعاون تهدف عملية الاختبار والتحقق من الصحة التي تقوم بها إريكسون وتاليس وكوالكوم تكنولوجيز، إلى توفير الدعم للشبكات غير الأرضية لأول مرة في تاريخ الصناعة، وذلك بعد حصول الأطراف الثلاثة على موافقة مسبقة من هيئة معايير الاتصالات العالمية لبرنامج مشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP في مارس 2022. كما يهدف الاختبار أيضاً إلى التحقق من صحة المكونات التكنولوجية المختلفة اللازمة لتمكين شبكات الجيل الخامس غير الأرضية، بما في ذلك الهاتف الذكي المتوافق مع الجيل الخامس، وحمولة الأقمار الصناعية وأجزاء شبكة الجيل الخامس على الأرض.

ويسعى هذا التعاون إلى التحقق من إمكانية دعم شبكة الجيل الخامس غير الأرضية بما يتيح للهاتف الذكي التوافق مع شبكات الجيل الخامس في المستقبل بأن يصبح هاتفاً يعمل بالأقمار الصناعية بشكل فعّال. وسيتم إجراء الاختبارات الأولية في بيئة فضائية مقلّدة في فرنسا، التي تعد مقراً لغالبية الصناعات الأوروبية في مجال الفضاء.

وتخطط إريكسون للتحقق من مكدّس شبكة نفاذ راديوي افتراضي للجيل الخامس، تم تعديله للتعامل مع انتشار إشارات الراديو الصادرة عن أقمار صناعية سريعة الحركة في المدار الأرضي المنخفض. وتحدث عملية الانتشار هذه لموجات راديو شبكات الجيل الخامس عند انتقالها عبر فراغ الفضاء والغلاف الجوي للأرض.

هذا وتعتزم تاليس التحقق من الحمولة الراديوية لشبكة الجيل الخامس للقمر الصناعي والمناسبة للنشر على الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، بينما تخطط كوالكوم تكنولوجيز لتوفير هواتف اختبار للتحقق من إمكانية الوصول إلى شبكة الجيل الخامس غير الأرضية بواسطة الهواتف الذكية المستقبلية المتوافقة مع الجيل الخامس.

وسيستخدم الخبراء معدات أرضية لمحاكاة الانتشار الراديوي لشبكة الجيل الخامس والتأخير الزمني بين قمر صناعي مجهز في المدار وربط هاتف ذكي بشبكة النفاذ الراديوي للجيل الخامس في أماكن مختلفة على سطح الأرض.

وأضاف إيكودن: "من السابق لأوانه تحديد موعد إطلاق قمر صناعي مجهز بتقنية شبكات الجيل الخامس إلى المدار للاستخدام التشغيلي، إلا أن الاختبارات وعمليات التحقق الأرضية عالية التقنية التي ستجريها إريكسون وتاليس وكوالكوم تكنولوجيز تمثل حجر الأساس لتحقيق هذا الهدف."

ونظراً لأنها مدعومة من قبل مشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP، ستستفيد شبكات الجيل الخامس غير الأرضية من منظومة ضخمة من المنتجات والمكونات القياسية. وتتيح المواصفات الجديدة أيضاً إدراج تقنيات الشبكات غير الأرضية في الأجهزة المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس، مما يوفر فرصاً هائلة لبائعي التكنولوجيا لتوسيع نطاق توافق أجهزتهم مع شبكات الجيل الخامس غير الأرضية بسهولة وسرعة.

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عن إريكسون

تمكن اريكسون مزودي خدمات الاتصالات من الاستفادة القصوى والحصول على القيمة الكاملة التي توفرها تقنيات الاتصالات. وتم تصميم محفظة الشركة من الخدمات والحلول عبر قطاعات الشبكات والبرمجيات والخدمات السحابية، والحلول اللاسلكية للمؤسسات، ومنصة الاتصالات العالمية، والتقنيات والأعمال الجديدة، وذلك لجعل عمليات العملاء أكثر كفاءة، وتعزيز تحولهم الرقمي وتمكينهم من خلق مصادر إيرادات جديدة. وساهمت استثمارات إريكسون في مجال الابتكار بتوفير العديد من الإيجابيات في مجال خدمات الاتصال والنطاق العريض والهاتف المتحرك لمليارات الأشخاص حول العالم. تدرج أسهم شركة إريكسون في بورصة ناسداك ستوكهولم وناسداك نيويورك www.ericsson.com

عن مجموعة تاليس:

تاليس (المدرجة في بورصة يورونكست باريس تحت الرمز: HO)، هي شركة عالمية رائدة في مجال التقنيات المتقدمة، تستثمر في الابتكارات الرقمية و"التكنولوجيا العميقة" والاتصالات والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة الكمومية، لبناء مستقبل يساهم في تنمية المجتمعات البشرية. وتوفر المجموعة لعملائها من حكومات وشركات ومؤسسات تعمل في مجالات الدفاع والطيران والفضاء والنقل والهوية الرقمية والأمن، حلولاً وخدمات ومنتجات تساعدهم على تنفيذ مهامهم وأعمالهم الحيوية، مع بقاء الفرد في صميم العملية باعتباره القوة الرئيسية الدافعة وراء كل القرارات.

يعمل لدى مجموعة تاليس حوالي 81,000 موظف في 68 دولة حول العالم. وكانت المجموعة قد سجلت مبيعات بقيمة 16.2 مليار يورو في عام 2021.

عن شركة كوالكوم تكنولوجيز:

هي شركة رائدة عالمياً في ابتكارات التكنولوجيا اللاسلكية وتعتبر القوة الدافعة وراء تطوير وإطلاق وتوسيع تقنيات الجيل الخامس. فعندما قامت الشركة بتوصيل الهاتف بالإنترنت، تمخض عن ذلك ثورة الهاتف المحمول. وتعمل التقنيات الأساسية للشركة اليوم على تمكين ودعم منظومة الهاتف الجوال وهي متواجدة في كل هاتف ذكي يعمل بتقنية الجيل الثالث والرابع والخامس. وتعمل الشركة على نقل فوائد الهاتف المحمول إلى صناعات جديدة، بما في ذلك صناعة السيارات وإنترنت الأشياء والحوسبة، وهي تمهد الطريق إلى عالم يمكن لكل شيء وكل شخص فيه التواصل والتفاعل بسلاسة.

وتستحوذ مؤسسة Qualcomm Incorporated على أعمال الترخيص الخاصة بالشركة وعلى شركة QTL والغالبية العظمى من محفظة براءات الاختراع الخاصة بالشركة. كما تعمل كوالكوم تكنولوجيز، وهي شركة تابعة لمؤسسة Qualcomm Incorporated، بالتعاون مع الشركات التابعة لها، على تنفيذ جميع وظائف الهندسة والبحث والتطوير وجميع أعمال منتجات وخدمات الشركة، بما في ذلك أعمال شركة QCT لأشباه الموصلات.