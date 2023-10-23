في إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي

القاهرة، في خطوة جديدة لتعزيز منظومة العمل عبر منصات التجارة الإلكترونية، وبهدف توسيع أعمال الشركتين لزيادة قاعدة المستفيدين من خدماتهم، أعلنت شركة "جوميا" منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في السوق المصرية وشركة "أمان القابضة"، التي تُعد من أكثر شركات التكنولوجيا المالية تكاملًا في مصر، عن عقد شراكة استراتيجية جديدة. يتضمن التعاون توفير المزيد من فرص الدعم المالي وإتاحة خدمات رقمية جديدة لعملاء جوميا الحاليين والجدد لتسهيل حصولهم على كافة المنتجات والسلع عبر منصتها الإلكترونية كخيار جديد للسداد عند الشراء عن طريق وسيلة التسوق "اشتري الآن وادفع لاحقًا" والتقسيط مع أمان.

وتعتبر وسيلة التسوق "اشتري الآن وادفع لاحقًا" هي وسيلة الدفع الأسرع نموًا في مجال التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي مع ازدياد الإقبال عليها للاستفادة من مزاياها، حيث تسمح هذه الطريقة للمتسوقين الالكترونيين بدفع الفواتير على أقساط شهرية بدون فائدة، كما أن عمليات الدفع الإلكتروني توفر بيئة معاملات آمنة و فعالة ومنخفضة التكلفة.

من جانب آخر أعلنت الشركتين أيضا عن اختيار JumiaPay كبوابة دفع آمنة على تطبيق AMAN SuperApp. حيث تسمح طرق الدفع الرقمية الجديدة والآمنة لمحبي التسوق عبر الإنترنت من دفع فواتير المشتريات المختلفة، مما يجعلها وسيلة الدفع الأمثل والأسرع نموًا واستخدامًا في مجال التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي. كما توفر عمليات الدفع الإلكتروني، بشكل عام، بيئة آمنة ومنخفضة التكلفة للمعاملات المالية الإلكترونية، نظرًا لازدياد أعداد زوار المنصات الإلكترونية وحرصهم على الاستفادة من مزايا الدفع الإلكتروني المختلفة. كما تطلق أمان لأول مرة على جوميا عرض 0% فائدة، 0% رسوم إدارية، 0% رسوم شراء.

وتعقيبا على هذا التعاون، أعرب عبد اللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر عن سعادته بانضمام أمان القابضة إلى شركاء جوميا. يأتي هذا الانضمام كجزء من جهود تعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين الشركتين، كما أعرب عن فخر فريق عمل منصة جوميا باي بالشراكة الاستراتيجية مع أمان وبذلك تصبح "أمان" أداة من أدوات الدفع عبر منصة جوميا ، وتصبح جوميا باي وسيلة لسداد الأقساط على منصة .AMAN SuperApp

وأضاف عُلما، أن التعاون مع "أمان" يهدف إلى تعزيز نمط حياة المتسوقين من خلال تحسين تجربتهم في التسوق الإلكتروني وتوفير حلول مرنة لسداد المشتريات وتحفيز المتسوقين على شراء احتياجاتهم في أي وقت من خلال إتاحة خدمات الشراء من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والسلع في الفئات المختلفة، مشيرا أن جوميا تستهدف مصلحة العملاء في المقام الأول من خلال تلبية احتياجاتهم بطرق مُيسرة للسداد للحصول على أعلى درجات الرضا لدى العملاء.

و من جانبه عبر حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بأمان القابضة، عن حماسه بتلك الخطوة المشتركة بين شركة أمان ومنصة جوميا للتجارة الإلكترونية، وقال في تصريحه أن أمان تعمل دومًا على التوسع و توفير طرق رقمية مبتكرة أكثر شمولًا للدفع، لدعم العملاء وتمكينهم من الحصول على خطط دفع مرنة تتناسب مع احتياجاتهم ومختلف قدراتهم الشرائية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية سريعة التغير، مما يعزز من وتيرة تحقيق الشمول المالي وترسيخ مفهوم الاقتصاد غير نقدي.

كما أضاف مغازي: "تهدف أمان القابضة من خلال الشراكة مع جوميا إلى التوسع في تقديم خدماتها الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي على نطاق رقمي أوسع من خلال منصة جوميا التي تحظى بقاعدة عملاء هائلة في مصر. انطلاقًا من هنا، يمكن لعملاء جوميا الآن الاستفادة من خدمات تقسيط أمان التي تتيح لهم عمليات الشراء عبر الإنترنت ودفع الأقساط بسهولة تامة من خلال أحد أكبر وأسرع شبكات الدفع الإلكتروني في مصر، التي تبلغ نحو 150 ألف نقطة بيع في جميع أنحاء الجمهورية، أو إلكترونيًا من خلال تطبيق أمان الرائد AMAN Super-App".

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نبذة عن جوميا:

تؤمن جوميا أن التكنولوجيا لديها القدرة على تغيير الحياة اليومية في أفريقيا للأفضل. ولهذا أنشأنا جوميا لمساعدة المستهلكين على الوصول إلى ملايين السلع والخدمات بشكل ملائم وبأفضل الأسعار مع فتح طريقة جديدة للبائعين للوصول إلى المستهلكين وتنمية أعمالهم.

وتعتبر جوميا هي منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في إفريقيا. ويتم دعم منصة التسوق من خلال أعمال الخدمات اللوجستية الخاصة بنا و Jumia Logistics، ومنصة الدفع الرقمية والتكنولوجيا المالية JumiaPay. حيث تتيح خدمات جوميا اللوجستية التسليم السلس لملايين الطرود بينما تسهل JumiaPay الدفع عبر الإنترنت وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية والمالية.

نبذة عن أمان: القابضة:

تعد شركة أمان القابضة التي تتمثل في "أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية "، "أمان للخدمات المالية"، و"أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر"، و"أمان للتوريق" من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. وقد قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن2000 خدمة مالية بأسـعار معقولـة وخدمـة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعامليـن مـع البنـوك ليصبحـوا مكتفيـن ذاتيًا و اقتصاديًا. وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي وتقدم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة.