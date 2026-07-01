أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : وقّعت جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج "فارماج"، المتخصصة في أبحاث الأدوية الحيوية المبتكرة، و "هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي المخصصة لتلقي المساهمات المجتمعية، اتفاقية تعاونٍ استراتيجي تهدف إلى تسهيل وصول مرضى الأورام والأمراض النادرة من الفئات الأكثر حاجة إلى الحلول المبتكرة والعلاجات الحديثة وذلك في إطار تكاملي مع منظومة الضمان الصحي..

وتجمع هذه الشراكة جهود القطاع العام والخاص للاستجابة للاحتياجات الصحية الملحّة، مع تركيز مشترك على أثر طويل الأمد واستدامة في توفير الرعاية الصحية للمرضى من الفئات المستهدفة بما يدعم استقرار الأسر وتعزيز تماسكها في مواجهة التحديات الصحية وذلك تزامنا مع إعلان عام الأسرة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أكّد سعادة عبد الله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، أن التعاون مع "فارماج" يشكّل خطوة استراتيجية نوعية نحو ترسيخ منظومة رعاية صحية مستدامة ومتكاملة لمرضى الأورام والأمراض المزمنة في أبوظبي، بما يعكس التزامنا بالاستجابة لدعم الأولويات الاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع، لا سيما في القطاع الصحي.

وأضاف: "نحرص في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً على توجيه المساهمات المجتمعية والجهود نحو تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة الأفراد، خصوصاً المرضى من ذوي الحالات الصحية المعقدة. ويأتي هذا التعاون ليجسد نموذجاً لتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال توظيف خبرات الشركات الأعضاء في "فارماج" وتوحيد جهودها ضمن منصة معاً، بما يسهم في تعزيز فرص الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة، وتحسين جودة الحياة، وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة والتكافل المجتمعي."

وفي هذا الإطار، ستتولى "هيئة المساهمات المجتمعية – معاً إدارة جمع وتوجيه المساهمات وفق مراحل متفق عليها. كما سيتم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة مستجدات المبادرة، من خلال عقد اجتماعات شهرية لتقييم التطورات وتقديم الاستشارات الاستراتيجية اللازمة، ومراجعة التقدم المحرز. لتحقيق مشاركة فعّالة وتبادل مستمر للخبرات بين الطرفين طوال فترة المشروع.

وقال سعادة محمد عبدالله العوضي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم تمويل النظام الصحي في دائرة الصحة – أبوظبي: "نعتز بأن نشهد التعاون بين "هيئة المساهمات المجتمعية –معاً و"فارماج" والذي سيسهم في دعم مهمتنا في ضمان سهولة وصول أفراد المجتمع لأعلى مستويات الرعاية الصحية وتسريع وتيرة الابتكار والأبحاث في قطاع الرعاية الصحية ودعم الكشف المبكر وعلاج الأمراض النادرة بما يسهم في بناء مجتمع يتمتع أفراده بصحة أفضل وحياة مديدة وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً."

"وبدوره، قال سامح الفنجري، رئيس مجلس إدارة جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج "فارماج""إن الجمعية، بوصفها ممثلًا للشركات الدوائية المعنية بتطوير علاجات حديثة، ملتزمة بالشراكة مع الجهات الصحية والاجتماعية في أبوظبي لمواصلة ضمان تمتع المرضى بالعلاج والرعاية متى ما احتاجوا إليه، وأكد أن التعاون مع "هيئة المساهمات المجتمعية – معاً يعكس طموحًا مشتركًا لتطوير حلولٍ مستدامة تعزز وصول مرضى الأورام والأمراض النادرة الأكثر حاجة إلى رعاية طبية عالية الجودة، بما يدعمهم وعائلاتهم في الأوقات التي تكون فيها الحاجة أشدّ"

تعكس هذه الشراكة حرص أبوظبي الدائم على تعميق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، باعتباره مسارًا فاعلًا لتجاوز التحديات الصحية المعقدة.

نبذة عن "هيئة المساهمات المجتمعية – معًا"

تأسست هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في عام 2019 تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي. وتُعد القناة الرسمية لحكومة أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحدة، بهدف توحيد جهود المجتمع وتعزيز ثقافة العطاء المجتمعي. وتعمل هيئة معاً على جمع المساهمات وتوجيهها بشفافية نحو الأولويات الاجتماعية، وتمكين المؤسسات الاجتماعية، وتعزيز العمل التطوعي لبناء مجتمع متماسك.

تدعم الهيئة المشاريع التي تعالج الأولويات الاجتماعية الأساسية في مجالات الصحة، والتعليم، والبيئة، والبنية التحتية، والخدمات الاجتماعية، لضمان استمرارية تطوير مجتمع متكامل ومزدهر وفعّال من خلال ربط الأفراد والجهات في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لدعم مجتمعاتهم.

تعتمد هيئة المساهمات المجتمعية - معاً على توجيه كامل المساهمات بشفافية لدعم المشاريع الاجتماعية التي يطلقها الشركاء، مما يتيح للمساهمين مضاعفة أثر مساهماتهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والوصول إلى الموارد والبرامج الأساسية، بالإضافة إلى تمويل المؤسسات في جميع أنحاء أبوظبي لتحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات وأهداف التنمية المستدامة.

نبذة عن جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج "فارماج"

تأسست جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج "فارماج" عام 2005، وتمثل مجموعة من 29 من كبرى الشركات العالمية في مجال الأبحاث الدوائية الحيوية العاملة في منطقة الخليج. وتلتزم الشركات الأعضاء بتطوير علاجات مبتكرة تُسهم في تحسين جودة حياة المرضى، وتمكينهم من العيش بصحة أفضل وإنتاجية أعلى.

وتهدف الجمعية إلى تعزيز التعاون مع الجهات الصحية والهيئات التنظيمية لتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية، وتهيئة بيئة شفافة تدعم قطاع الأدوية الحيوية. وانطلاقًا من ميثاق الأخلاقيات العالمي الذي تتبناه، تحرص الجمعية على ترسيخ ممارسات مسؤولة وشفافة تعزز الثقة في القطاع.

وتواصل "فارماج" العمل عن كثب مع صناع القرار لدعم الأبحاث الطبية المبتكرة، وتسريع وتيرة التطورات العلاجية، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، بما يضمن للمرضى اليوم فرصًا علاجية متقدمة، ويمنح الأمل لمستقبل علاجي واعد في منطقة الخليج.

لمزيد من المعلومات حول الجمعية ومبادراتها، يمكن زيارةhttps://phrmag.com/

للتواصل مع فارماج

joy.khoury@novartis.com

للتواصل الاعلامي

PHRMAG@proglobal.ae

-انتهى-

#بياناتشركات