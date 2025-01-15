الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة "ايجكس" للخدمات اللوجستية، الرائدة في حلول التوزيع السريع والشحن في منطقة الشرق الأوسط، وشركة" تشابمان فريبورن"، الشركة العالمية الرائدة في تأجير الطائرات وخدمات دعم الطيران، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي تهدف إلى تعزيز خدمات الطيران والشحن في جميع أنحاء المملكة. تأتي هذه الشراكة لتجسّد النمو السريع والطابع الديناميكي لقطاعيّ الطيران والخدمات اللوجستية في المملكة.

جرى توقيع الاتفاقية في الرياض بحضور كل من محمد البياتي، الرئيس التنفيذي لشركة "ايجكس" للخدمات اللوجستية، وجيرهارد كوتزيه، نائب رئيس قسم الشحن في شركة" تشابمان فريبورن" لمنطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، إضافة إلى حسن عبد النور، مدير "تشابمان فريبورن" في المملكة. وبموجب هذا التحالف، ستتعاون الشركتان على تسويق خدمات تأجير الطائرات للشحن والركاب، وتوفير خدمات المناولة الأرضية الشاملة للمطارات والشحن، بالإضافة إلى إدارة مشاريع الشحن الخاصة.

تأسست شركة "تشابمان فريبورن" عام 1973، وتمتلك خبرة واسعة وسمعة قوية في خدمات تأجير الطائرات. ويعزز هذه الخبرة العالمية الانتشار الإقليمي الواسع لشركة "ايجكس"، مما يشكّل شراكة استراتيجية تهدف إلى تقديم خدمات متطورة وتعزيز القدرات التشغيلية والتجارية. ستعمل الشركتان معاً لضمان تلبية احتياجات الشحن والركاب بكفاءة واحترافية عالية.

يأتي هذا التعاون في توقيت مثالي، تزامناً مع التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاعا اللوجستيات والطيران في المملكة العربية السعودية. وكجزء من "رؤية 2030"، تسعى المملكة إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي لتصبح مركزاً عالمياً للمسافرين والخدمات اللوجستية. وتشمل أهداف "رؤية 2030" زيادة عدد الركاب السنوي إلى 330 مليون مسافر، وتوسيع شبكة الربط لتضمّ أكثر من 250 وجهة عبر 29 مطاراً، بالإضافة إلى رفع القدرة الاستيعابية للشحن الجوي لتصل إلى 4.5 مليون طن سنوياً بحلول سنة 2030.

وفي هذا السياق، صرّح محمد البياتي، الرئيس التنفيذي لشركة "ايجكس" للخدمات اللوجستية: "بينما تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها كمحور عالمي في قطاع الخدمات اللوجستية، يسعدنا التعاون مع شركة "تشابمان فريبورن". من خلال دمج قوتنا الإقليمية مع الشبكة العالمية الواسعة لشركة "تشابمان فريبورن"، نحن ملتزمون بتقديم حلول طيران وشحن مبتكرة تدعم الأهداف الطموحة للنمو في المملكة".

من جهته، قال جيرهارد كوتزيه، نائب رئيس قسم الشحن في شركة "تشابمان فريبورن": "يسعدنا التعاون مع "ايجكس" للخدمات اللوجستية في إطار توسيع وجودنا في المملكة العربية السعودية. تتماشى هذه الشراكة مع مهمتنا في تقديم خدمات طيران عالمية المستوى وتعكس التزامنا بدعم "رؤية 2030" للمملكة. سنعمل معاً على تعزيز الابتكار والتميز في عمليات الطيران والشحن، لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لعملائنا".

لمحة عن شركة ايجكس للخدمات اللوجستية

تأسست شركة ايجكس للخدمات اللوجستية عام 2021، وهي شركة خبيرة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومتخصصة في توزيع التجارة الإلكترونية والحلول الصناعية في الشرق الأوسط.

شركة ايجكس موجودة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والولايات المتحدة، وبريطانيا وتركيا وجنوب أفريقيا والصين. ومع شبكة تضمّ أكثر من 50 منشأة لوجستية و870 مركبة و1500 موظف، تقدم ايجكس مجموعة كاملة من الحلول المخصصة للعملاء تراوح بين التوزيع السريع، وحلول التجارة الإلكترونية، والشحن البري والبحري والجوي، وخدمات المستودعات، وسلسلة التبريد وحلول الرعاية الصحية. يشار إلى أن شركة ايجكس مدعومة من مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، مجموعة شركات قابضة استثمارية رائدة في المملكة العربية السعودية.

-انتهى-

#بياناتشركات