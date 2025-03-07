دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت جلف كرافت، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت الفاخرة، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع "بارتسول"، الشركة الرائدة في مجال الحلول التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي المعرفي، لاستشراف مستقبل أكثر تقدماً على مستوى القطاع. وسيتم في إطار هذا التعاون اعتماد تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات إنتاج القوارب واليخوت الفاخرة، وتسريع المسار التطوري للتصاميم، وتحسين كفاءة الإنتاج، بالإضافة إلى إعادة تحديد معايير الأتمتة الذكية في مشهد الصناعات البحرية.

وتواصل جلف كرافت تعزيز مكانتها الريادية لأكثر من أربعة عقود عبر قطاع بناء اليخوت، إذ تمكنت بفضل تبنيها لأعلى معايير الدقة ودفع حدود الابتكار من تصميم وتطوير أفضل القوارب واليخوت على صعيد العالم. ويأتي هذا التعاون تأكيداً على التزام جلف كرافت المستمر بتصنيع أفضل اليخوت مع التركيز على الارتقاء بعناصر الفن والإبداع عبر كافة تصاميمها وأعمالها، بالإضافة إلى تحسين سلامة القوارب، وتأسيس حقبة جديدة في عالم التصاميم المخصصة للقوارب واليخوت.

وسيتم في إطار التعاون، تطوير التصاميم باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاعتماد على تكنولوجيا الأتمتة الذكية ومتابعة عمليات الإنتاج على نحو مباشر، لتعزيز مستويات الكفاءة والدقة وتخصيص التصاميم على نحو أفضل عبر كل مرحلة من مراحل الأعمال. وتتطلع جلف كرافت للاستفادة من التوقعات التحليلية ومزايا الأتمتة، بهدف تحسين عمليات الإنتاج وتقصير المدة الزمنية اللازمة لبناء القوارب والارتقاء بمستويات التفاصيل والحرفية التي تشتهر بها الشركة في مجال تصنيع اليخوت .

وعلق محمد الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة جلف كرافت، على مذكرة التفاهم قائلاً: " يعد الابتكار جزءاً لا يتجزأ من مسيرة جلف كرافت التطورية. وبينما نحرص على التمسك بإرثنا المتميز في مجال بناء اليخوت المخصصة، يوفر لنا التعاون مع بارتسول القدرة على تبني الحلول المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والاستثمار في قدرات الأتمتة، لتحسين درجات الدقة والتخصيص والارتقاء بمجالات الكفاءة، مع الحفاظ على أرقى مستويات الحرفية ومعايير الفخامة على مستوى القطاع".

من جهته، قال الدكتور داريل ويليامز ، الرئيس التنفيذي لشركة بارستول: " أحدث دمج الذكاء الاصطناعي المعرفي تحولاً جذرياً في عمليات تصميم اليخوت وبناءها وصيانتها. وستساهم هذه التقنية في تعزيز قدرة جلف كرافت على الجمع بين الأتمتة المتقدمة والفنون الحرفية في إطار تجربة فائقة السلاسة، ما يضمن تصميم كل يخت على نحو مبتكر ليكون بمثابة تحفة هندسية وتصميمية تؤكد الدور الحيوي للتكنولوجيا في تعزيز الدقة والمتانة".

وتعزز هذه الشراكة مكانة جلف كرافت الريادية على مستوى القطاع، مستشرفة الفصل التالي في عالم تصنيع اليخوت الفاخرة، الذي يجمع الذكاء الاصطناعي بالهندسة المدعومة بالبيانات والأتمتة لتصميم وبناء يخوت مبتكرة على نحو فريد واستثنائي.

نبذة عن مجموعة جلف كرافت:

تعد مجموعة جلف كرافت كياناً عالمياً بارزاً يضم العديد من الشركات العاملة بمجال صناعة اليخوت والقوارب. وتشمل محفظة المجموعة كلاً من "جلف كرافت"، و"جلف كرافت المالديف"، و"جلف كرافت للخدمات ". وتسعى هذه الشركات معاً إلى توفير سفن عالية الجودة ومخصصة للأنشطة الترفيهية والتجارية، إلى شريحة متنوعة من العملاء حول العالم، ممن يحظون بخدمات ودعم استثنائيين.

تتمحور مجموعة جلف كرافت بشكل أساسي حول "جلف كرافت"، العلامة التجارية الأم التي تشرف على أعمال أسماء مرموقة مثل "ماجستي"، و"نوماد"، و"أوريكس"، و"سيلفركات"، وسفن الجولات البحرية للركاب.

وتتيح هذه العلامات التجارية تشكيلة واسعة من اليخوت والقوارب التي يتراوح طولها بين 32 - 175 قدماً، وتعتمد أحدث التقنيات، إلى جانب البراعة الهندسية، والتصاميم التي تتحدى الزمن، والحرفية العالمية.

تسترشد "جلف كرافت" بقيادة ذات رؤية استشرافية يدعمها فريق عالمي شغوف، حيث تدأب على الارتقاء بحدود التصميم والأداء. ويتجلى هذا الالتزام العميق من خلال اليخت الرائد "ماجستي 175"، وهو أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة. ومنذ تأسيسها في عام 1982، لطالما كانت "جلف كرافت" في طليعة الابتكار، حيث عززت حضورها الدولي من خلال شبكة قوية من الوكلاء.

تدير المجموعة منشآت تصنيعية وخدمية متطورة، بما في ذلك حوض بناء السفن بمساحة 462 ألف قدم مربع في أم القيوين، ومنشأة أخرى في إمارة عجمان. ومنذ عام 2002، تدير "جلف كرافت المالديف" أيضاً منشأة تصنيع وخدمة بمساحة 100 ألف قدم مربعة في المالديف، مع منشأة جديدة كلياً بمساحة 800 ألف قدم مربعة من المقرر إطلاقها قريباً. ونجحت الشركة بتصنيع أكثر من 10 آلاف يخت وقارب حتى اليوم.

يضمن النهج الفريد والمتكامل لمجموعة جلف كرافت تقديم جميع أشكال الدعم والخدمة لعملائها أينما كانوا حول العالم، مع الحرص الدائم على تلبية تطلعات العملاء وتجاوزها. www.gulfcraftgroup.com

نبذة عن بارتسول:

بارتسول، شركة حلول الشراكة الدولية، هي شركة رائدة في مجال الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي المعرفي. وتوفر بارتسول تقنية الذكاء الاصطناعي عالية الدقة والمحايدة التي تعزز عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية في البيئات المعقدة عبر الاستفادة من منهجية الحقيقة المطلقة الخاصة بها. يتم اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي من بارتسول على نطاق واسع عبر التمويل والأمن الوطني والأسهم الخاصة والتصنيع المتقدم، ما يساعد المؤسسات على تحويل البيانات الأولية إلى معلومات قابلة للتنفيذ. وتساهم الشركة عبر المنهجيات العلمية وتحليل الطب التشريحي وأتمتة الذكاء الاصطناعي، في تزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات مستنيرة بثقة بناء على البيانات. للمزيد، يمكنكم زيارة Partsol.com أو زيارة صفحة Partol على تطبيق لينكدين.

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