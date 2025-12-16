القاهرة: في إطار التزام الدولة المستمر بتعزيز منظومة الإدارة المستدامة للمخلفات الخطرة وحماية صحة المواطنين والبيئة، وفي إطار توجيهات معالي المستشار الجليل النائب العام بجمهورية مصر العربية في التصرف بشأن إحراز المواد المخدرة الصالحة لإعدامها وبناءآ علي قرار معالي المستشار المحامي العام لنيابة السويس الكلية و تحت رئاسة السيد/ محمد الفولي رئيس نيابة السويس الكلية، أعلنت شركة جيوسايكل ايجيبت - الشركة المتخصصة في تقديم حلول إدارة المخلفات كجزء من أنشطة مجموعة هولسيم العالمية والتى تتبعها جيوسايكل ايجيبت - والشقيقة لشركة لافارچ مصر، عن تعاونها مع النيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة البيئة، لتعزيز آليات التخلص النهائي والآمن من مضبوطات المواد المخدرة وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وفي هذا السياق، استقبلت منشآت جيوسايكل ايجيبت 25 حرزًا من المواد المخدرة المضبوطة والمحالة من نيابة السويس، وتم إعدامها بطرق آمنة ومعتمدة تضمن أعلى مستويات الحماية البيئية والصحية، وذلك في وجود قادة نيابة السويس ومديرية أمن السويس، وممثلي وزارة البيئة.

ويأتي هذا التعاون ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن البيئي والصحي من خلال ضمان التخلص النهائي من مضبوطات المواد المخدرة ومنع تداولها مرة أخرى، من خلال تطبيق إجراءات آمنة وسريعة للتخلص من المخلفات الضارة، وقد أشرفت جيوسايكل ايجيبت على استلام وتهيئة هذه المواد في منشآتها ضمن مصنع لافارچ مصر للأسمنت في وادي حجول بالعين السخنة، بما يضمن أقصى درجات السلامة والأمان ويعكس الالتزام بأعلى معايير التشغيل البيئي والصحي على مستوى الجمهورية.

وتتم عمليات الإعدام والتخلص النهائي من هذه المواد باستخدام تقنية المعالجة المشتركة في الأفران عالية الحرارة التي تصل حرارتها إلى 1530 درجة مئوية، وتعد هذه الطريقة واحدة من أكثر أساليب التخلص من المخلفات الخطرة فاعلية وأمانًا. ويعكس هذا النهج التزام الشركة بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في إدارة المخلفات، كإلتزام أصيل بأعلى درجات المسؤولية المجتمعية نحو بيئة أكثر صحة لكافة المواطنين بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.

شهدت عمليات حرق المضبوطات تواجد فرق متخصصة من النيابة العامة، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، في موقع التنفيذ لمتابعة مراحل الفحص والاستلام وتوثيق كافة الإجراءات، بما يضمن الشفافية والالتزام التام بالبروتوكولات المعتمدة. وقد أشاد الحضور بالدقة والمهنية العالية التي تتبعها شركة جيوسايكل ايجيبت في إدارة المخلفات الخطرة على مدار نحو عقد من الخبرة، حيث يضمن هذا التعاون الوثيق دراسة جميع خطوات التخلص الآمن من المخلفات بعناية فائقة ووفق أعلى معايير السلامة والبيئة.

ويعكس هذا التعاون المشترك استمرار جيوسايكل ايجيبت في موقعها الريادي من خلال تقديم حلول مستدامة لإدارة المخلفات، ودعم السياسات الحكومية لمواجهة التحديات البيئية، وتعزيز مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر أمانًا واستدامة. ويجسد التعاون التزام الشركة بثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تشمل: ترسيخ الاستدامة من خلال الممارسات الصناعية الصديقة للبيئة ودعم الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار في قطاع البناء، إلى جانب المساهمة الفاعلة في التنمية المجتمعية. وفي هذا الإطار، تتطلع جيوسايكل ايجيبت لتعزيز شراكتها مع وزارة الداخلية، ووزارة البيئة، والنيابة العامة، والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تقديم حلول متكاملة تتجاوز الإدارة التقليدية للمخلفات لتدعم التحول البيئي والتنمية المستدامة على المستوى الوطني.

