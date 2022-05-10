سيساهم الركن الأخضر التجريبي في كارفور الصقر بتعزيز الجهود الهادفة لإرشاد المستهلكين وتشجيعهم على اختيار المنتجات الأكثر كفاءة واستدامة.

تدعم مبادرة الركن الأخضر البرنامج الوطني لإدارة الطلب في أبوظبي واستراتيجية ترشيد الطاقة 2030 لخفض استهلاك الكهرباء والمياه في الإمارة.

وقعت شركة أبوظبي للتوزيع - إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"- مذكرة تفاهم مع كارفور التي تديرها شركة ماجد الفطيم في الإمارات، لتعزيز التعاون في إطار الجهود الهادفة لتوسيع مبادرة " الركن الأخضر" لتشمل مشروعاً تجريبياً جديداً في كارفور الصقر الواقع على طريق شارع المطار في قلب العاصمة. وتأتي هذه الاتفاقية لتوسيع مبادرة الركن الأخضر.

وستساهم المنصة المخصصة بكارفور الصقر في تعزيز تبني نهج التسوق الواعي، عبر توجيه المستخدمين لاختيار المنتجات الأكثر استدامة من ناحية استهلاك الطاقة وتكلفة التشغيل ومستويات الأداء. وستتوفر البيانات للعديد من الفئات والمنتجات بما في ذلك الثلاجات والغسالات والأجهزة المنزلية الأخرى في الركن الأخضر، لدعم التوجه الهادف لتبني أساليب حياة صحية وأكثر ملاءمة للبيئة.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل سعادة سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، وكريستوف أورسيت، رئيس القسم التجاري والعمليات في كارفور الإمارات في ماجد الفطيم للتجزئة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق الذي عقد هذا الأسبوع في أبوظبي.

وتعليقاً على التعاون، قال سعادة سعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع: "يعتبر هذا التعاون مع كارفور جزءاً من خطتنا لتوسيع مبادرة الركن الأخضر، التي شهدت حتى الآن نجاحاً استثنائياً بالمواقع الحالية في العاصمة. وسنتمكن عبر هذه المبادرة من دعم متعاملينا وتوجيههم لتبني نهج التسوق الواعي، عبر تشجيعهم على اختيار المنتجات الأكثر استدامة لناحية استهلاك الطاقة في المنزل. وتكتسب هذه الشراكة أهمية استثنائية، مسلطة الضوء على الجهود الاستثنائية التي تبذلها شركة أبوظبي للتوزيع في دعم جهود إدارة جانب الطلب عبر الإمارة، مع الإلتزام بتحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050."

من جهته، قال كريستوف أورسيت، رئيس القسم التجاري والعمليات في كارفور الإمارات في ماجد الفطيم للتجزئة: "تكتسب هذه المبادرة أهمية استثنائية لدورها الحيوي في تثقيف المتعاملين بإمارة أبوظبي وتزويدهم بالمعرفة التي يحتاجونها للتسوق على نحو أكثر استدامة. وتتوافق مع التزام كارفور بالسعي الدائم لتوفير طرق جديدة للابتكار والتعليم، واستشراف مستقبل أكثر استدامة. وسيتمكن المستخدمون عبر اختيار الأجهزة عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، من تقليص نفقاتهم المرتبطة بفواتير الخدمات، وخفض بصمتهم الكربونية، وتحسين أنماط حياتهم بشكل عام. ونتطلع بالتعاون مع شركائنا في أبوظبي للتوزيع وبدعم من المجتمع، إلى توسيع مبادرة الركن الأخضر، للمساهمة في حماية البيئة انطلاقاً من الخدمات التي نوفرها في متاجرنا".

تندرج هذه المبادرة ضمن برنامج "ترشيد" الاستراتيجي الهادف إلى خفض استهلاك المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي بنسبة 20% عام 2030. وتتمثل رؤية ترشيد في تعزيز مكانة شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع كجهات استشارية موثوقة يعتمد عليها المتعاملين كمرجع أساسي لجميع القضايا والمواضيع ذات الصلة بإمدادات المياه والكهرباء، وتشجيع المتعاملين على الاستخدام المستدام الأمثل للموارد وتزويدهم بمجموعة من الإرشادات والطرق التي يمكنهم اتباعها لترشيد الاستهلاك، والحد وتخفيف قيمة فواتير المياه والكهرباء.

#بياناتشركات

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للمزيد من المعلومات، يمكنم التواصل مع:

هبة الحاج – أبوظبي للتوزيع

Heba.haj@mslgroup.com

+971 50 933 6130

مريم البدواوي – أبوظبي للتوزيع

Maryam.albedwawi@addc.ae

+971 2 416 1706

الكسندرا ريتشاردز - ميماك أوجيلفي

البريد الإلكتروني: alexandra.richards@ogilvy.com

+971 50 100 8649

رائد مطربزي - مدير الاتصالات

كارفور الإمارات

البريد الإلكتروني: RMatarbazi@mafcarrefour.com

+971 56417 9771

نبذة حول شركة أبوظبي للتوزيع:

شركة أبوظبي للتوزيع هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، والتابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة). وتمتلك شبكات ومرافق توزيع المياه والكهرباء في أبوظبي ومنطقة الظفرة التابعة لإمارة أبوظبي، وهي المسؤولة عن تشغيل وصيانة هذه الشبكات، إلى جانب التخطيط لتحديد احتياجات السوق من المياه والكهرباء. كما تتعامل الشركة مباشرة مع المشتركين في تلك المنطقة، مستخدمة أفضل الخبرات التقنية والممارسات المطبقة في مجال خدمة العملاء. وتضمن الشركة إيصال الماء والكهرباء إلى شبكة عملائها التي تضم أكثر من 600 ألف نقطة خدمة، عبر توظيف الابتكار والتطوير المستمر ومن خلال شبكة توزيع تتميّز بالكفاءة والفعّالية والاستدامة. وتعتبر شركة أبوظبي للتوزيع إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة). لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.addc.ae

نبذة عن كارفور:

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، "كارفور" في المنطقة في عام 1995، حيث تملك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقاً عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

تقدم كارفور خدمات ومنتجات متميزة وعبر قنوات متعددة، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المتنامية لقاعدة عملائها المتنوعة والمجتمعات التي تخدمها. كما توفر كارفور إمكانية الوصول إلى مجموعة لا مثيل لها من خيارات المنتجات العالية القيمة وذات التنافسية العالية لـنحو 750 ألف عميل يومياً. وتلتزم كارفور بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في المجتمعات التي تخدمها، وتحرص على التعاون مع المصادر المحلية في سلسلة التوريد، حيث تقوم بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من المنطقة

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عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

وتحفل قصة نجاح "ماجد الفطيم" بالعديد من الإنجازات، التي جاءت نتيجة رؤية أسسها السيد ماجد الفطيم، الذي حلم بتغيير مفهوم التسوّق والترفيه لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وقد بدأت ملامح تلك الرؤية تتجسّد عبر العديد من مراكز التسوّق الحديثة والمبتكرة، تم افتتاحها أولاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتتوسّع بعدها عبر 17 سوقاً حول العالم ويعمل بها أكثر من 43 ألف موظف. وقد نالت المجموعة أعلى درجة استثمارية (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

تمتلك وتدير "ماجد الفطيم" اليوم 28 مركز تسوّق و13 فندقاً وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء. وتتضمّن مراكز التسوّق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، "مول الإمارات"، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر"، ومراكز التسوق المجتمعية "ماي سيتي سنتر"، بالإضافة إلى خمس مجمّعات تسوّق بالشراكة مع حكومة الشارقة. كما أنّ للشركة امتياز الاستخدام الحصري لاسم "كارفور" في أكثر من 30 سوقاً على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 400 متجراً، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني.

كما تدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة مراكز ترفيه عائلي عالمية المستوى من بينها "ماجيك بلانيت" و"سكي دبي" و"آي فلاي دبي" و"دريم سكيب"و"سكي مصر"، وغيرها. وتعد "ماجد الفطيم" هي الشركة الأم لشركة متخصصة في الأزياء والتجزئة والمفروشات المنزلية والديكورات الداخلية وتدير عدداً من أبرز الأسماء والعلامات التجارية في عالم الأزياء والمنزل مثل "أبيركرومبي آند فتش" و"هوليستر" و"أُول سينتس" و"لولوليمون أثليتيكا" و"كريت آند باريل" و"ليغو" و"ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. كما تشغّل "ماجد الفطيم" شركة إدارة المرافق "إنوڤا" من خلال مشروع مشترك مع شركة "ﭬيوليا"، العالمية الرائدة في مجال إدارة الموارد البيئية.

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